Unikly fotky konceptu nového Jaguaru, který má značku vrátit na výsluní, tradiční zákazníci by se raději měli něčeho chytit

„I když to není na camping, stejně je to prima, že jsem pink.” To bude asi to jediné, co před vytřeštěným publikem zbude tomuto autu si zpívat. Dětinsky vypadající, až karikaturní koncept s bizarním interiérem zabalený do růžové karoserie je opravdu ujetý. A originální přesto není.

„Nikdo z vedení nešňupal žádný bílý prášek, tohle je skutečné,” musel předminulý týden před nechápajícími novináři prohlásit šéfdesignér Jaguaru Gerry McGovern, když automobilka poprvé ukázala své přelomové auto. Tehdy odhalila jednu fotku zádě s tím, že začátkem prosince ukáže celé auto v Miami. Chvíle jeho oficiálního odhalení ještě nenastala, díky úniku fotek samotné automobilky přes fórum CocheSpias si ale už nyní můžeme auto ukázat ze všech stran i zevnitř. A nevěříme, že McGovern s kolegy „na ničem nejedou”, neboť tohle střízliví lidé snad ani stvořit nemohli.

Jak už jsme několikrát uvedli, odhalení prvního náznaku podoby tohoto vozu je završením procesu přerodu Jaguaru ve výrobce prestižních elektrických aut, který k našemu nepochopení zahájil v roce 2021. Dnes jsme v jeho klíčovém bodě, neboť automobilka už na některých trzích neprodává vůbec žádná nová auta a dobré dva roky se na tom ještě nic nezmění. Publikum je tedy třeba držet ve střehu tím, co má přijít, a chystané elektrické GT má být první na řadě.

Nejsme si jisti, jestli Jaguar vůbec dožije chvíle jeho sériové výroby, ale pokud ano, završí tím proces vskutku bizarní změny image, kdy svou existenci opře o typ aut, která dnes musí vykupovat kvůli sérii jejich požárů. Zní to celé bláznivě - Jaguar se naprosto odstřihává od své slavné historie, v podstatě říká, že dál nestojí o svou dosavadní klientelu, současně ale nepřichází s ničím, co by mohlo šířeji oslovit jakoukoli jinou. Však se nacházíme ve fázi jakéhosi elektrického vystřízlivění, kdy mnohé automobilky poznávají, že jejich elektrická sázka nevyšla a své strategie přehodnocují. Hned několik z nich pak otevřeně přiznává, že pokud někdo elektrická auta někdo odmítá, jsou to hlavně bohatí lidé, přímo britské automobilce tato auta hoří a raději je vykupuje zpět. A Jaguar chce v tu chvíli přejít jen na elektromobily? To je jako léčit popáleniny plamenometem.

Ale nechme už přemítání nad tím, co Jaguar zrovna páchá, a podívejme se na jeho novinku. Za sebe musím říci, že na upoutávkách vypadalo auto tak otřesně, že jeho kompletní skutečná podoba musí nutně být pozitivními překvapením, ale to neznamená, že ji lze vnímat skutečně pozitivně. Jaguar nyní jede podle hesla „Copy Nothing”, ale vidíte zrovna tohle na fotkách níže? Designový minimalismus zvenčí i uvnitř, pojetí profilu a tvar zádě dělají z tohoto zatím nepojmenovaného vozu plod společné noci dvou Tesel, z nichž jedna musela být Cybertruck, s Chryslerem Crossfire. V interiéru pak není jedním slovem nic, dvěma skoro nic, tady pomalu není o čem mluvit. A zabalit to všechno do matné růžové barvy?

Každému dle jeho gusta, přijde nám to ale jako další McGovernův dětinský styling, který se postaral o nemastnou podobu aktuálních Range Roverů, jenž víc než co jiného karikuje možnou podobu skutečného auta tohoto ražení. Nic nám to neříká a s už nastíněnou technikou nás to neoslovuje ani jakkoli jinak. Mít sázkovou kancelář, vypisujeme sázky na to, že Jaguar se ve své současné podobě roku 2026 vůbec nedožije a tohle auto v sériové podobě nikdy nepředstaví. A vysoké kurzy by na naplnění černého scénáře nebyly. Ale třeba to uvidíte jinak.

