Úřady nařídily zavřít americkou továrnu Tesly, i když tomu Musk bránil, seč mohl 18.3.2020 | Petr Prokopec

Ještě v pondělí Elon Musk vybízel zaměstnance k chození do práce, ač se zavírala pomalu celá Kalifornie. Oporu měl tehdy v úřadech, ty ale v mezičase změnily názor.

O bankrotu Tesly se v minulosti mluvilo častokrát, pokaždé však v souvislosti se ztrátou zájmu publika či vystřízlivěním investorů. Nic z toho nepřišlo, místo toho cena akcií kalifornské automobilky před měsícem téměř proťaly hranici jednoho tisíce dolarů (cca 24 tisíc Kč) za kus. Přesto jí však nyní hrozí existenční problémy. Stojí za tím samozřejmě koronavirus, který se pro Elona Muska stal větším nepřítelem než cokoli jiného, a možná i proto šéf Tesly nebezpečí s ním spojená od začátku bagatelizuje.

K prvnímu střetu značky s virem došlo na počátku února, kdy byla nuceně zavřena továrna v čínské Šanghaji. Tu však Musk otevřel ihned, kdy mu to legislativa umožnila, jakkoliv bylo jasné, že epidemie stále definitivně neodezněla. I proto jsme poukazovali na možnost, že Tesla se zakrátko může ocitnout v problémech. Nikoliv jen kvůli možnému návratu nemoci, ale zejména proto, že zavřeny zůstaly fabriky řady dodavatelů. Značce tak hrozilo, že se ocitne bez některých komponentů, což se záhy potvrdilo. Chybějící moderní čipy tak Tesla nahradila starými, jednadvacetkrát pomalejšími.

Něco takového si samozřejmě čínské publikum nenechalo líbit, Musk nicméně zákazníky z pro něj stěžejního trhu odbyl, jak je již jeho zvykem. A svou pozornost přenesl zpět do Ameriky, která již taktéž načala bojovat s nákazou. Ta vyvolala chaos hlavně na akciových trzích, což odskákala i Tesla, jejíž akcie se nyní prodávají za méně než 400 USD (10 100 Kč). Pro Muska je to pohroma hned několikrát, neboť majetek šéfa firmy je navázán hlavně na její hodnotu a ani dalšímu fungování dlouhodobě ztrátové společnosti, jejíž existence je svázaná s důvěrou investorů, to pochopitelně neprospívá.

Ve světle těchto skutečností vlastně ani nepřekvapí, že šéf Tesly mluví o preventivních opatřeních jako o „hloupých“ a paniku pokládá za nebezpečnější než samotný virus. Ten dle něj není ani mezi sto největšími hrozbami pro zdraví Američanů. Jakkoliv se tedy v uplynulých dnech uzavřely firmy prakticky po celé Kalifornii a Fremont je v okrese, který zakázal veškerou činnost, kterou nelze klasifikovat jako nezbytnou, továrna Tesly ve Fremontu jela nadále na plnou kapacitu. Musk pak ještě v pondělí zaměstnancům sdělil, že není čeho se bát a zůstat doma mají jen za předpokladu, že se cítí být skutečně nemocnými.

V prvé chvíli se mohl spoléhat i na úřady, neboť okres Alameda označil výrobu Tesel skutečné jako nezbytnou činnost. To se ale dnes změnilo, a pro továrnu Gigafactory tak platí stejná pravidla jako pro ostatní. Více než 10 tisíc zaměstnanců tedy čeká dovolená, která rozhodně nebude krátká. Momentální odstávka výroby má trvat tři týdny. A pokud se stav ve Státech do té doby nezlepší, budou bezpečnostní opatření ještě prodloužena.

Na toto oznámení dále reagují investoři, kteří cenu akcií poslali až na současných 380 USD (9 600 Kč). Experti pak očekávají, že pád bude pokračovat, přičemž je otázkou, kde se křivka nakonec zastaví. To pro Teslu opravdu není dobrá zpráva, neboť investorské peníze bude po ukončení restrikcí potřebovat jako sůl. A jelikož je evidentní, že firma je k výkyvům trhu náchylnější než kdo jiný, není jisté, kam se její hodnota vrátí.

Pozastavení jediné továrny ve Státech je navíc problémem z toho důvodu, že na auta prodaná v Kalifornii jsou navázané tzv. emisní kredity, které jako jediné značku v posledních dvou čtvrtletích dostaly do zisku. Příjmy ale budou v této kategorii značně zredukovány, což firemní účetnictví téměř jistě pošle zpět do hluboké ztráty. Navíc se tak vše děje v době, kdy firma spustila dodávky klíčového Modelu Y, jenž měl registracemi překonat dosavadní portfolio.

Nad Teslou se tedy znovu začínají stahovat mračna a momentálně asi nikdo neví, kdy a zda vůbec budou rozehnána. Je třeba dodat, že oněch 390 USD je stále o 50 procent vyšší hodnota, než jakou měly akcie před rokem. Stejně tak můžeme ovšem namítnout, že před pouhým měsícem na tom byly o 126 procent lépe. Musk si tak užívá nepříjemnou jízdu na horské dráze, díky čemuž se mu nemůžeme divit, že hodlá znovu přespávat v továrně i přes veškeré zákazy.

Elon Musk pandemii koronaviru bagatelizuje, i on se ale nakonec musí podvolit úřadům, které nařídily uzavření továrny ve Fremontu

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec