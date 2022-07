Utrápený propadák Fordu zkusil v novém vyzvat na souboj soupeře z Německa a Koreje, neměl to dělat před 5 hodinami | Petr Prokopec

Býval prodejním hitem, postupně ale vyklidil pole takovým způsobem, že se jej loni v Evropě prodalo skoro o 82 procent méně než v dobách jeho největší slávy. Je to dáno jen iracionálními faktory? Soudě podle srovnávacího testu Němců ani ne.

Z dnešního pohledu to může znít neuvěřitelně, Ford Focus ale býval svého času dokonce nejprodávanějším autem světa. I když tehdy šlo o vůz úplně nového označení, zcela specifického designu i nové technické koncepce, dokázal během pár let zastínit i matadory jako VW Golf a Toyotu Corolla. Tyhle časy jsou ale dávno pryč.

Focus býval hitem i v Evropě, mnohokrát prodejně přesáhl laťku 500 tisíc prodaných vozů za jediný rok, loni ale oslovil už jen 101 tisíc lidí. To je neskutečný propad, auto ztratilo téměř 82 procent svých kupců. A popravdě řečeno se tomu nedivíme, už třetí generaci vozu jsme označili za karikaturu sebe sama a později lépe nebylo. Američané ale loni zkusili Focus znovu nakopnout faceliftem, mají s ním šanci uspět?

Právě to se rozhodli zjistit kolegové z německého Auto Bildu, který proti Focusu postavili svůj „národní poklad“ v podobě VW Golf a relativního korejského novice v podobě Kie Ceed. Kolem horké kaše dlouho chodit nemusíme - Focus přes nedávnou modernizaci znovu propadl a s 536 body skončil na třetím, tedy posledním místě. Zlato uhájil Golf před Korejcem, šlo nicméně o velmi těsný boj, neboť tyto soupeře dělilo pouze pár bodů (552 versus 548). Mimo to je třeba dodat, že Ceed je z celé trojice nejlevnější, a to i po započtení příplatkové výbavy. Někdejší bestseller modrého oválu se tak už jen smutně dívá na to, jak v jiné lize bojují o prvenství vozy, z nichž jeden v době jeho příchodu na trh ani neexistoval. Smutné.

Právě ani ceny Focusu moc neprospívají, s ohledem na stávající dvoucifernou inflaci a zdražování prakticky všeho zájemci o nový vůz s napjatějším rozpočtem dále již číst nebudou a místo toho rovnou zamíří do showroomu Kie. Chybu ani podle nás neudělají, v rámci zavazadelníku má totiž Ceed největší základní objem a druhý největší po složení sedadel. V tomto stavu je přitom na tom lépe Focus, zatímco Golf ztrácí na oba soupeře v obou ohledech.

Zajímavé je, že jakkoli je německý zástupce v případě délky i rozvoru nejmenším vozem z celé trojice, jeho hmotnost se vyšplhala nejvýše, a to na 1 500 kg. Na povel je pak dostala benzinová jedna-pětka se 150 koňmi, což je sice nejnižší výkon, nicméně maximálku má Golf nejvyšší. Jeho sedadla jsou pak nejpohodlnější, což z něj dělá nejlepšího zástupce pro zvládání dálkových cest.

Focus je pro změnu ideál pro točité okresky, a to hlavně díky komunikativnímu podvozku. Pod kapotou pak má pouze litrový tříválec, tedy o válec a půl litru méně než konkurence, který se sice výkonem 155 koní vyrovná větším motorům (a dokonce se s ním dostanete i na lehce vyšší maximálku než u Kie - 211 vs 210 km/h), jeho projev je ale... tříválcový. A případě spotřeby však není zdaleka tak úsporný, jak výrobce tvrdí.

Ford také za konkurencí zaostává v rámci kvality, což je překvapivé hlavně kvůli faktu, že modrý ovál kdysi čněl nad Kiou i Hyundai. Dnes tomu tak ale evidentně již není. Platí to i v případě hlasového ovládání, které je u korejského či „lidového“ vozu lepší. Pomalu tak jediné, v čemž Focus nechává konkurenci za sebou, je kromě podvozku jemné restartování mild-hybridní jednotky. Protože ale systém start-stop každý citlivý řidič stejně vypíná, je to takové Pyrrhovo vítězství.

Lze už jen dodat, že Kia nejspíše bude vítězem pro šetřílky, zatímco po Fordu Focus by mohli sáhnout milovníci aktivní jízdy, ovšem ne s tříválcovým litrem pod kapotou. Pro všechny ostatní je tu nicméně Golf, stejně jako v předchozích generacích. Jeho vítězství sice už není tak přesvědčivé, na to už se ale historie ptát nebude. Boduje hlavně komfortem jízdy, pro Ceed hovoří krom nižší ceny i sedmiletá záruka.

VW Golf je i v osmé generaci nadále lídrem na trhu, konkurenci však má blíže než kdy dříve. Foto: Volkswagen



Platí to o Kie Ceed, která zaujme mimo jiné výrazně nižší cenou a lepší zárukou. Foto: Kia



Focusu ani modernizace nepomohla, je ze srovnávaných vozů nejhorší. Boduje v podstatě jen podvozkem, kterému se líbí na točitých okreskách, to je dnes málo. Foto: Ford

