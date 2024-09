Už i dřív nesmiřitelní rivalové mezi výrobci aut v zoufalství spojují své síly, aby vůbec přežili před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

To, o čem ještě před svou smrtí mluvil Sergio Marchionne, se zjevně stává realitou. Stačilo, aby se tlak politických regulací a čínské expanze stal tak silným, že ani někdejší silná animozita není překážou úzké spolupráce.

V létě roku 2018 nás navždy opustil Sergio Marchionne. Italský manažer po značnou část své kariéry neměl s automobilovou branží nic společného, přesto se před dvaceti lety stal šéfem Fiatu. A z churavějící firmy záhy udělal jednu z nejrychleji rostoucích automobilek světa, navíc se zasadil o zformování aliance FCA s americkým Chryslerem. A jakkoli Marchionnemu řada lidí nemohla přijít na jméno, jeho schopnosti byly respektovány napříč celou branží.

Šéf Fiatu a později i zmíněného FCA ovšem nesložil ruce v klín. Možná i poměrně překvapivě začal mluvit o nutnosti dalšího propojování automobilek, neboť jen tak mohli výrobci dle jeho názoru čelit stále většímu množství politických regulací, stejně jako zvažované expanzi čínských automobilek. Jakkoli ale zamířil s námluvami na všechny strany, pokaždé byl odmítnut. Přičemž bylo jedno, zda šlo o americké či evropské výrobce, každý si byl jist svou samostatnou budoucností.

Dnes jsme o šest let dál a můžeme zas jednou ocenit Marchionneho vizionářství. Zavedené automobilky totiž začínají kolabovat pod tíhou politických nařízení, navíc je děsí stále větší síla Číňanů. A tak začíná docházet přesně k tomu, po čem zesnulý Sergio toužil. Tedy k propojování výrobců, které by to dříve ani nenapadlo. Nejnovější kapitolu v této knize se rozhodly společně psát americký koncern General Motors a korejské Hyundai, které podepsaly dohodu 12. září, ač by se ještě před pár léty samy označily za nesmiřitelné rivaly. Jak komentují kolegové z Auto Evolution, působí to až zoufale. Ale je to tak.

Podrobnosti spolupráce budou teprve zveřejněny, nicméně ta se nebude točit pouze okolo elektromobility. Korejci totiž v oficiální tiskové zprávě zmiňují rovněž vodíková auta a dokonce i spalovací pohon. Cílem je přitom ponížení výrobních nákladů, což obě impéria učiní daleko více konkurenceschopnými vůči oněm Číňanům. Mimo to ale mají takto zamířit na trh daleko rychleji nové modely, stejně jako nové a hlavně diverzifikované technologie.

„GM a Hyundai mají své silné stránky i talentované týmy. Naším cílem je, abychom na trh dostali více zajímavých a schopných aut, rychleji a efektivněji, a to díky navýšení společného objemu a kreativitě obou společností,“ uvedla k dohodě Mary Barra, šéfka amerického koncernu, jejíž podpis se objevil vedle Euisuna Chunga, zástupce korejské automobilky. Ten dodal, že díky spolupráci obě automobilky zaplní i ta bílá místa na mapě, kde zatím chybí.

Je nad slunce jasné, že nejde o poslední počin tohoto druhu. Tady už jde o holé přežití, a tak hrdost musí jít stranou. Zajímavé pak bude sledovat, co se stane u koncernu Stellantis, který vznikl po sloučení Marchionneho FCA s francouzsko-německým PSA. Jeho šéf Carlos Tavares totiž momentálně nedrží s ostatními basu a absurdní regulace nepokrytě podporuje, místo toho, aby jim čelil. To ale může vést k tomu, že až do bot poteče jemu, záchranného kruhu se nedočká.

GM a Korejci budou spolupracovat nejen v rámci elektromobility, ale i na vodíkových technologiích a dokonce i na spalovacích vozech. Donedávna nepředstavitelná věc se stává realitou z ryzího zoufalství. Foto: Hyundai

Zdroje: Hyundai, Auto Evolution

Petr Prokopec

