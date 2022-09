Drahé elektromobily budou ještě dražší, cena klíčového materiálu pro jejich výrobu dosáhla nového rekordu včera | Petr Prokopec

/ Foto: China Hanking Holdings Limited, tiskové materiály

Naivní představy politiků a některých automobilek naráží na tvrdou realitu prostého vztahu mezi nabídkou a poptávkou. Kde je jednoho přirozeně málo a druhého uměle příliš, tam nelze počítat s poklesem cen ani omylem.

Není tomu dlouho, co jsme zmiňovali, že ceny elektromobilů nejenže neklesají, jak bylo dlouhodobě politiky i zástupci automobilek slibováno. Dochází dokonce k jejich zdražování ještě větší měrou, než je tomu u spalovacích aut. Na první pohled jde o pozoruhodný jev, neboť bateriové vozy jsou dotované na všech úrovních od výroby čehokoli potřebného pro jejich produkci až po umělé snižování jejich prodejních cen. Oproti tomu druhé zmíněné jsou naopak uměle zatěžovány novými poplatky, stejně jako se do jejich cen promítají náklady na vývoj a beztak ztrátový prodej elektromobilů.

Jak už ale hezkých pár let uvádíme, v případě elektromobilů jsou alfou i omegou jejich cen baterie. U nich ke zlevnění ani dojít nemůže, tedy pokud nedojde na objev zcela nové technologie, která se obejde bez aktuálně používaných materiálů, zejména pak vzácných kovů. Těch zkrátka na trhu není dost, a protože výroba elektroaut je uměle nafukována výše zmiňovanými přerozdělovacími mechanismy, nelze počítat s ničím jiným než růstem jejich cen. A přesně k tomu soustavně dochází.

V závěru minulého týdne se tak cena jedné tuny karbonátu lithia vyšplhala v Číně, která je jeho dominantním výrobcem, na 500 500 CNY (cca 1,75 milionu Kč). To je nový rekord a ve srovnání s loňským rokem jde o více než trojnásobnou sumu, která se na cenách elektromobilů nemůže projevit jinak než růstem. Snad ještě daleko větší dopad ovšem budou mít obavy spojené s čínskými plány. Na největším trhu světa by totiž letos mělo být prodáno 6 milionů nových elektrických aut. Oproti loňsku jde o dvojnásobné množství a taktéž rekord. Ten však vede k potřebě dvojnásobného množství baterií.

Letos se navíc v Číně počítá s tuhou zimou, což logicky povede k nárůstu spotřeby energie. Je tak dost možné, že provoz rafinérií v sečuánské oblasti, která se stará o největší část produkce (jde asi o jednu pětinu), bude muset být utlumen, což by ceny lithia vyroubovalo ještě výše. Vláda proto již zahájila jednání s jeho dodavateli, které chce podpořit nejen v hledání nových nalezišť a navyšování těžby, ale i v rámci recyklace. Mimo to má dojít na stabilizaci dovozu.

Právě poslední zmíněný krok ale taktéž vede k obavám. Mimo Čínu se totiž lithium ve velkém těží v Chile, odsud však musí přes půlku světa právě do Číny kvůli rafinaci. Pokud tento trh letos počítá s dvojnásobným množstvím elektromobilů vůči loňsku, pak si logicky bude chtít zajistit co nejvíce daného materiálu. A něco takového bez přeplacení ostatních odběratelů nepůjde. Víceméně tak jako tak lze tedy počítat s dalším zdražováním. Takový vývoj ostatně potvrzuje řada analytických firem.

Elektromobily levnější v dohledné době rozhodně nebudou, neexistuje cesta, která by k takovému cíli vedla. Pokud tedy na ně jako na jedinou kartu mnozí výrobci sázeli, pak by je aktuální vývoj měl definitivně probudit z letargie. Nic takového ale nečekáme, zdravý rozum se u řady výrobců vzdal vlády už dávno, o politicích ani nemluvě. Ti se „zelených” cílů nevzdávají ani tváří v tvář energetické krizi vyvolané primárně jimi, tak proč by se měli děsit teprve blížících se problémů na poli výroby a prodeje o aut, o které se též přímo postarali?

Těžba lithia v Číně v posledních týdnech spíše stála, jeho spotřeba však neustále roste. V důsledku toho došlo na nevyhnutelné, tedy na další růst cen. Ilustrační foto: China Hanking Holdings Limited, tiskové materiály

Zdroj: Bloomberg

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.