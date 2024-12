Už tak utrápené Porsche Taycan stihl další problém, majitelé ženou automobilku k soud kvůli požárům baterií včera | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Porsche problém nepopírá a řeší ho, jenže pozdě. Dle žaloby věděla o problémech s bateriemi minimálně od února 2020, k činům se ale začala mít až letos. Majitelé přesto stále nemohou a ani nebudou moci používat svá auta naplno.

Ještě loni se zdálo, že Porsche by mohlo zabodovat také s elektromobily. Jakkoli se jedná o značku spojenou primárně s plochými šestiválcovými spalovacími motory, její klientelu v posledních letech zdaleka netvoří jen nadšenci kupující ikonické kupé 911. Movitým zákazníkům tedy stačilo, že Taycan jako Porsche vypadá a jede, znít tak už nemusel. I to byl ostatně důvod, proč se v Zuffenhausenu rozhodli, že přes palubu pošlou spalovací Macan, tedy jeden z firemních bestsellerů, a nahradí ho elektromobilem.

Nicméně Taycan má za prvních devět letošních měsíců na kontě jen 14 042 prodejů, to je o rovných 50 procent míň než loni ve stejném období. Macan s 55 tisíci prodanými kusy si pak připsal 20procentní propad, to ale možná jen proto, že na mnoha trzích spalovací provedení ještě nedávno bylo anebo dosud je v nabídce. Jinak by možná šlo o ještě větší provar. Nakonec i proto, že Porsche se zařadilo k výrobcům, jejichž auta jsou spojována s rizikem vznícení baterií.

Automobilka z Zuffenhausenu totiž již od počátku roku řeší problémy s akumulátory, které se nejprve týkaly jen omezených sérií. Postupně ale došlo na stovky aut a poté dokonce i tisíce. Jenže na počátku října Porsche oznámilo, že do servisů bude muset veškerá produkce z let 2020 až 2024. Zatím je přitom tak velká svolávací akce spojena pouze s USA, nicméně protože baterie se všude nabízely stejné, je velmi pravděpodobné, že špatným produktem disponují majitelé tohoto vozu po celém světě.

Pro Porsche je špatnou vizitkou také to, že řešení všech patálií bude mít nejspíše k dispozici až během prvního čtvrtletí příštího roku. Do té doby ovšem majitelé nesmí dobíjet své vozy na více než 80 procent kapacity. Když si uvědomíme, že největší udávaný dojezd pro Taycan je dle metodiky WLTP 504 km, pak po příštích pár měsíců lidé mohou počítat s maximálně 400 km. To je ovšem jen teorie, v praxi bude dojezd ještě nižší, zvláště pak v zimních měsících.

Omezení tedy nejsou malá, pročež jsme již v době jejich oznamování předpokládali, že Porsche bude muset vyrukovat s nemalou kompenzací, aby majitelé nevzali na dealery hůl. Nic takového však automobilka zatím neoznámila. A nejspíš ani oznamovat nebude, místo toho ji nejspíš ve Státech čeká soudní spor. Právní firma Gibbs Law Group totiž již jmenovala advokáta Miodraga Kukriku, aby zastupoval dotčené majitele v případě skupinové žaloby, jak informují kolegové z Carscoops.

Právníci uvádí, že automobilka o závadě věděla minimálně od února 2020, kdy došlo na požár jednoho vozu u majitele doma na Floridě. „Porsche incident od té doby vyšetřovalo a dozvědělo se o řadě dalších samovznícení, stejně jako o četných stížnostech majitelů na vadné baterie,“ píše se v žalobě. Ta dál zmiňuje, že jelikož dosud nebyla objevena příčina všech problémů, měla by značka vyměnit či opravit veškeré inkriminované pakety.

Dle žaloby přitom pakety představují riziko nejen pro samotné majitele, ale i pro řadu lidí, kteří s nimi žijí třeba v rezidenčních komplexech. Či jen parkují svá auta vedle německých elektromobilů. Kukrika pak dále zmiňuje, že Porsche se dopustilo podvodu, stejně jako porušilo mnohé garance. Soud by tak nyní měl rozhodnout o jeho potrestání, stejně jako o spravedlnosti pro postižené. Ve hře je tedy vlastně ona kompenzace, jen ta již nebude dobrovolná, nýbrž nařízená.

Ještě loni touto dobou působil Taycan jako trefa do černého. Dnes se pro automobilku stává spíš noční můrou. Foto: Porsche

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

