V EU „zakázaný” VW jinde dostal novou extrémní verzi, nemá ji zastavit nic

Petr Prokopec

V Evropě už ho chvíli nekoupíte, není to ale tím, že by o něj nebyl zájem. Dále se tedy vyrábí, akorát pro trhy mimo EU. A nejen to, snaží se na nich nabízet stále víc, důkazem budiž Amarok W580X.