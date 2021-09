V průšvihu jednoho z nejprodávanějších elektromobilů světa nastal zlom, říká výrobce před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Cherokee County Fire and Emergency Services, CC0 Public Domain

Otázkou ovšem je, čemu po téměř rok trvajících patáliích vůbec můžeme věřit. Že výrobce zná příčinu problémů, oznámil už minulý měsíc, i teď ale konstatuje, že s jejich řešením nezačne dříve než v půlce října.

Pokud se to, co automobilka tvrdí, ukáže být pravdou, jde po mnoha měsících nejistoty konečně o první dobrou zprávu. Když se ale podíváme na dosavadní vývoj, je zjevné, že jásat by bylo předčasné, neboť „řešení” koncern General Motors v této kauze „našel” už několikrát. Jen se pokaždé ukázalo, že se o žádné řešení nejedná.

Už letos na jaře se ostatně po mnoha měsících zpráv o požárech Chevroletů Bolt ukázalo, že realita je jiná, než se GM pokoušel tvrdit. Asi polovinu prodaných vozů po sérii požárů tehdy dvakrát svolal do servisů s tím, že druhou opravu označil za „trvalou”, jenže auta hořela dál. Pak oznámil, že 69 tisíc Boltů dostane nové baterie, nakonec se ale tento počet rozšířil na 141 tisíc a automobilka se tvářila, že řešení napotřetí zná. Ani to ovšem nebyla pravda.

Tehdy se psal srpen a vozy měly neprodleně začít mířit do servisů. V září ale GM přistoupil k zastavení výroby a záhy přiznal, že je to proto, že neumí ani nová auta vyrobit bez rizika požáru. Když ve stejném době shořely další vozy, situace začala dále eskalovat a automobilka připustila, že některé z nich raději vykupuje. A když se později ukázalo, že řešení problému stále neexistuje, vypadalo to, že jinak než výkupem všech aut kauza skončit nemusí. Teď ale GM tvrdí, že v celém obrovském průšvihu nastal zlom.

Firma ve svém tiskovém prohlášení konstatuje, že našla podstatu problému, který požáry způsobuje. Může si tak dovolit znovu rozjet výrobu a konečně také fakticky zahájit onu svolávací akci. Budeme rádi, když to tak bude, popravdě řečeno tomu ale moc nevěříme - GM totiž už teď říká, že první auta chce opravit okolo půlky října, tedy za další měsíc. A při popisu příčin neříká nic nového - vadná anoda, ohnutý separátor... Tohle skloňoval už v srpnu a jak všechno dopadlo.

Skepse je tedy na místě, a to i přesto, že automobilka na jednu stranu uvádí, že vyvinula software, který vadné baterie detekuje a nebude je tedy musel vyměnit ve všech 141 tisících autech. Současně ale neupravila výhled na další náklady celé akce odhadované na 1,8 miliardy dolarů (39 miliard Kč). I z toho je patrná nejistota firmy okolo dalšího reálného vývoje - do médií můžete směrem k veřejnosti pustit v dobré víře kdejaký marketingový blábol, nepodložený optimismus v informacích pro investory ale regulátoři neodpouští.

„Jsme vděční za trpělivost majitelů a dealerů, zatímco pracujeme na zdokonalení řešení této svolávací akce,“ řekl Doug Parks, výkonný viceprezident GM pro globální vývoj produktů, nákup a dodavatelský řetězec. „Obnovení výroby bateriových modulů je prvním krokem a budeme i nadále intenzivně spolupracovat s LG, abychom získali dodávky dalších baterií. Kromě toho jsme optimističtí, že nový diagnostický software zajistí našim zákazníkům více pohodlí,“ dodal.

Optimističtí jsme od přírody i my, ale poté, co se GM už třikrát snažil a třikrát byly věci nakonec jinak, než tvrdil či doufal, budeme v tomto případě raději opatrní. Až čas ukáže, zda tento zlom bude skutečně zlomem.

GM řeší příčinu požárů Chevroletu Bolt, jednoho z nejprodávanějších elektromobilů vůbec, už skoro rok. Budeme rádi, pokud ji skutečně vyřešil, jásat by ale v tuto chvíli bylo předčasné. Foto: Cherokee County Fire and Emergency Services, CC0 Public Domain

Zdroje: Chevrolet, Auto News

Petr Miler