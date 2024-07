V záchvěvu zoufalství začal VW nabízet „levné” oholené verze elektromobilů skoro bez baterek, má je i Audi a Škoda dnes | Petr Miler

Nešálí vás zrak, tohle Audi je něco jako někdejší Škoda Fabia Junior - má ocelová kola s kryty a světla jako bludičky. A to jste neviděli interiér a především techniku. Přesto stojí přes 1,15 milionu Kč, koho má tohle okouzlit?

„Maskovaný plecháče a baterky se šnekem, z výbavy torzo a výkon pod zámkem. Celý roky pořád vzadu, místo touhy rozpaky, místo, aby pochopily, hrajou si na auťáky.” Tahle parafráze textu jedné české hudební skupiny mě napadla jako příhodná součást reklamy na nové základní verze elektrických modelů hned několika značek koncernu VW. A kterékoli z nich ji rád poskytnu bez nároku na honorář, tuším ale, že ji asi nevyužijí.

Byť je to samozřejmě s humorem míněná nadsázka, od reality bohužel není příliš vzdálena. Ostatně je jasné, že elektrickým autům skupiny VW se letos nedaří, a to zejména v kontextu s tím, co s nimi německý koncern zamýšlel. Kdyby toužil vytvořit jednu ryze elektrickou značku, se kterou by se trápil, ještě by to šlo pochopit, on chtěl ale v podstatě elektrifikovat všechno a hned, což jednoduše nemohlo vyjít. Realitu letos vidí sám - elektrické modely Audi, Škody, VW a dokonce i Porsche mají problémy s odbytem až do takové míry, že meziročně klientelu povětšinou meziročně výrazně ztrácí. Což je opravdu pozoruhodný vývoj v momentě, kdy předtím nestačily vystoupat prakticky nikam.

A to se bavíme o celoevropských číslech, která snadno nafoukne pár odbytišť současně masivně zvýhodňujících elektrická a podobně znevýhodňujících ta spalovací. Při pohledu na česká čísla SDA, vidíme docela jinou tragédii. Třeba 27 letos prodaných elektrických Audi z 1 643 aut celkem, 185 prodaných elektrických VW z 7 734 vozů celkem nebo 434 prodaných elektrických Škod z 39 902 aut celkem. To je všechno skoro nic a kdybychom odečetli registrace dealerů, samotných automobilek, vynucené skladové nákupy apod., bude to pomyslnému „nic” ještě blíž.

Jak z toho ven? Koncern VW dostal plán a úvodní „verše” článku ho definují docela přesně. Pro různé elektrické modely stvořil jakési levné základní verze po vzoru Škody Fabia Junior, čímž zřetelně snížil jejich základní ceny. Ale opravdu zvýšil jejich atraktivitu? Máme pocit, že víc než čímkoli jiným jsou reklamou na elektrickou marnost, neboť zřetelně ukazují, že i když se snažíte nákladově ořezat, co můžete, stvoříte auto, které neumí už skoro vůbec nic. A přesto není levné.

Obdobné typy Škody a VW jsou už pár dnů v prodeji, k zmínce o nich nás ale vyburcovalo až Audi Q4 e-tron v nové verzi 35, která se zdá být obzvlášť vypečená. V Německu stojí o 7 350 Eur méně než dosavadní základ, takže základní cenu snižuje na 45 600 Eur. To je pořád víc než 1 150 000 Kč a co za tyto peníze dostanete? Baterii o kapacitě pouhých 55 kWh, což je ekvivalent asi 14litrové nádrže na naftu. Jediný motor pohánějící zadní kola pak disponuje pouze 170 koňmi výkonu, což relativně velké a těžké auto dotlačí na stovku za 9 sekund a rozjede jej maximálně na 160 km/h. Škoda Fabia Junior ve verzi 1,4 jela 157 km/h...

Navíc je tahle verze od pohledu laciná, podívejte se na základní světla, ocelová kola s kryty nebo některé detaily stylizace exteriéru. Ani interiér nepůsobí jako hotel Ritz na kolech - pravda, je to pořád lepší než kdysi onen Junior, ale ten také stával okolo 200 tisíc Kč. Tady se bavíme o autě za o dost víc než 1 milion korun od prestižní značky, přesto vrací vzpomínky na „násilně oholené” modely tohoto typu.

Škoda s VW přišly s něčím podobným. Škodovka nyní nabízí základní Enyaq Tour 50 od 899 000 Kč, což na auto jeho velikosti a dosavadních cen nezní marně, ale ďábel se obvykle skrývá v detailech. Ty jsou tu skutečně čertovsky mizerné - česká značka sice vynechala „plecháče” s kryty, ale i tak je to od pohledu ošizené auto zvenčí i zevnitř, jehož jediná barva bez příplatku je „poštovní” modrá. Už bílá je za 19 tisíc navíc. Hlavní problém je ale znovu technika, dokonale stejná jako u Audi - 55kWh baterie a 125 kW výkonu je prostě mizérie.

Z nabídky VW jsme vybrali nový ID.3 Pure Limited, což asi znamená Pure Desperation a Limited Everything. Jde o skutečně základní verzi znovu na ocelových kolech s kryty, u níž ve výbavě musí být vypíchnuty položky „e-Sound - umělý zvuk motoru při rychlosti do cca 25 km/h” nebo „Přední sedadla výškově nastavitelná”, protože v ní jinak není nic. A tohle znovu se 125 kW výkonu a tentokrát jen 52 kWh akumulátorů za 799 900 Kč? Koho tohle ohromí?

Jasně, každé snížení ceny čehokoli zájem podpoří, problémem elektromobilů ale v prvé řadě není to, kolik stojí, je to jejich technická podstata vedoucí v omezenou použitelnost a krátkou životnost s rychlým poklesem hodnoty coby nevyhnutelným důsledkem. Jsou to nepřitažlivá auta nevzbuzující touhu po nich, to je hlavní problém. Samozřejmě, za 100 tisíc korun by je lidé kupovali, ale to je nereálné. A jestli stojí 1 milion nebo 800 tisíc korun už je celkem jedno, protože samotný vůz je tak nekonkurenceschopný, že to poměr hodnoty a ceny zdaleka neřeší. Navíc je třeba říci, že kdyby přišlo zlevnění výměnou za totéž co dřív, budiž, jenže tak to není. Tahle auta musely být zásadně „oholena” a téměř zbavena baterií, aby byla levnější, a přesto pořád moc drahá. To je opravdu antireklama par excellence.

Zcela upřímně říkám: Jděte se s takovým produktem bodnout. A to ze základních parametrů pořád nevíte vše, Škoda vám na konci konfigurátoru mj. řekne: „Maximální jízdní výkon je k dispozici, když je teplota vysokonapěťového akumulátoru v rozmezí 23 a 50° C a jeho úroveň nabití je vyšší než 88 %. Odchylky, zejména od výše uvedených parametrů, mohou vést ke snížení jízdního výkonu až k jeho úplné nedostupnosti. (...) Pro zachování nejlepší využitelné kapacity vysokonapěťového akumulátoru se při každodenním používání vozidla doporučuje nastavit cílovou úroveň nabití na 80 %.”

Co to je? To je jako kdybychom napsali, že všechny naše články jsou dostupné mezi 8. a 9. hodinou ranní v úterý a v dubnu za pěkného počasí, většinu článku ale vydáváme v 9:20 o deštivých květnových středách. Elektromobily musí ujít ještě dlouhou cestu, aby se skutečně dokázaly prosadit. Věříme, že se to jednoho dne stane a nemáme s tím žádný problém. Ovšem fakt, že jsou uměle tlačeny do popředí v momentě, kdy na to jednoduše nemají, je stejně trapné, jako když trenér fotbalového mužstva protekčně dostane svého syna do nároďáku, i když na to zřetelně nemá.

„Hele, krásné nové vybavené elektromobily VW Group s vysokým dojezdem za nízkou cenu!” neřekl nikdo a nikdy. Foto: Volkswagen/Audi/Škoda Auto

Zdroje: SDA, Audi, Škoda Auto, Volkswagen

Petr Miler

