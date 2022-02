Viceprezident Lady promluvil o nové Nivě, zkouší popřít obavy z jejího úpadku před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Už za dva roky dorazí nová generace Nivy a vzhledem k její už potvrzené technice se tradiční klientela pochopitelně obává, zda vůbec ještě půjde o stroj ctící terénní kredit originálu. Viceprezident značky říká, že bude, i přes nevhodnou výchozí techniku.

V letošním roce oslaví Lada Niva již pětačtyřicáté narozeniny. Její výroba totiž odstartovala 5. dubna 1977, přičemž původně ruský off-road poháněl atmosférický 1,6litrový motor. Ten byl zvolen záměrně, neboť výkonnější jednotku automobilka v té době neměla. Vydržet s ní Niva musela až do roku 1993, kdy dorazila modernější jedna-sedma doplněná vstřikováním paliva, jenž nahradilo do té doby používané karburátory. Do věčných lovišť nicméně zamířil i původní čtyřstupňový manuál, jehož místo zaujala pětistupňová převodovka.

V této konfiguraci je Niva k dispozici prakticky dodnes, jakkoliv musíme dodat, že Rusové tento legendární model pravidelně modernizovali. Šlo ale o velmi drobné krůčky, které ve srovnání se „západem“ automobilka učinila až s notným zpožděním. Ostatně na stěžejní facelift, jenž kabině dodal třeba klimatizaci, došlo teprve předloni. Jelikož nicméně i díky této strategii zůstává cena nadále velmi nízko při zemi, těší se Niva opravdu nemalému zájmu. Za dané peníze totiž nabízí opravdu vysokou uživatelskou hodnotu.

Již za dva roky se nicméně dočkáme nástupce, který stejně jako veškeré budoucí produkty Lady a nyní již sesterské Dacie dorazí na modulární platformě CMF-B. S novou architekturou bude spojen jak vyšší komfort, tak i lepší konektivita. Značná část publika však má obavy, aby Niva příliš „nevyměkla”. Pokud ovšem můžeme věřit viceprezidentovi značky Lionelu Jailletovi, pak by na něco takového nemělo dojít. I když AvtoVAZ vzejde z relativně nevhodné platformy, automobilky použije „speciální moduly, které napomohou jejím schopnostem“.

Co přesně je tím míněno, Jaillet již neupřesnil. Dodal nicméně, že ruské automobilce má podat pomocnou ruku externí společnost. Dá se tedy předpokládat, že AvtoVAZu budou do vývoje „kecat“ off-roadoví experti, jenž mají zajistit, že druhá generace ve srovnání s tou první jen získá, ovšem neztratí mnoho ze svého terénního kreditu. To bude ostatně stěžejní, neboť originál má vydržet v prodeji nejméně do roku 2026, a tak bude nové generaci po nějaký čas nastavovat jisté zrcadlo.

Jaillet navíc naznačil, že ani zmíněné datum nakonec nemusí být konečnou. V důsledku stále přísnějších emisních standardů se sice Niva musela oficiálně stáhnout ze zahraničních trhů, na tom domácím ovšem může bez problémů fungovat i nadále. Loni přitom registrace vzrostly o 4,8 procenta, díky čemuž byla terénní legenda šestým nejprodávanějším vozem v Rusku. AvtoVAZ by tak vskutku byl proti sobě, kdyby tento model poslal do důchodu - zvláště když jej k tomu nikdo nenutí.

Zdroj: Autocar

