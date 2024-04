Vietnamec, který i v Česku vydělal jmění na nudlích, pěchuje do své chřadnoucí automobilky další a další miliardy včera | Petr Prokopec

/ Foto: Vinfast

V byznysu je třeba umět si přiznat i to, že jste prostě šlápli vedle. A zachránit to, co se ještě zachránit dá. Pham Nhat Vuong ale automobilku VinFast bere jako své čtvrté dítě, což ho může přivést na mizinu.

Charlie Chaplin prý kdysi řekl, že žena dokáže z muže udělat milionáře. Ovšem jen z takového, který byl dříve miliardářem. S tím Pham Nhat Vuong, nejbohatší člověk ve Vietnamu, který po studiích geologie vydělal jmění i díky instantním nudlím prodávaným také v Česku, problém nemá - záhy po studiích si vzal svou školní lásku, se kterou je dodnes a vychovává s ní tři děti ve stále větším blahobytu. Upravenou podobu tohoto citátu, podle níž vás do stejné situace může přimět i nezměrná láska k autům, ale okusit může.

Phamovo jmění je sice aktuálně odhadováno na 4,5 miliardy dolarů, tedy na nějakých 106 miliard korun, pětapadesátiletý Vietnamec však má nakročeno k tomu, aby se stal milionářem kvůli své automobilce VinFast. Tu založil v roce 2017 a zprvu vsadil na techniku BMW a Opelu, kterou VinFast zabalil do lákavého kabátu od Pininfariny. Byl z toho slušný úspěch, neboť společnost zvaná VinFast nabízela své prvotiny vcelku levně. A protože byly postavené ze spolehlivých komponentů, nedala se jim vytknout ani špatná kvalita. Zdálo se tedy, že vůbec první vietnamská národní automobilka bude prosperovat.

Následně se však VinFast rozhodl, že skutečně růst zvládne jen s pomocí elektromobilů vlastní konstrukce. Tím v podstatě jeho vzestup ke hvězdám skončil a místo toho přišel sešup do pekla. Ten jsme mapovali vcelku podrobně, přičemž minulý týden vyšlo definitivně najevo, že i nepříliš okouzlující prodeje jsou dílem podvodu. Automobilka totiž většinu dodaných aut registruje na firmy spadající pod stejný konglomerát VinGroup, které je ovšem ani nepoužívají. Místo toho došlo k jejich zaparkování uprostřed polí, o víc než fiktivní prodej nešlo.

Pham má ale zjevně pocit, že VinFast je jeho čtvrtým dítětem, a proto se s ním nehodlá v žádném případě rozloučit. Místo toho kolegové z Auto News zmiňují, že automobilku čeká opravdu nemalá finanční injekce - Pham do ní totiž hodlá ze svého napumpovat 1 miliardu dolarů (23,5 mld. Kč), tedy ekvivalent zhruba čtvrtiny svého majetku. Během schůzky s akcionáři v Hanoji pak dodal, že je ochoten i k větším investicím. „Dáme do VinFastu veškeré naše zdroje,“ uvedl. To zní docela dogmaticky.

Vietnamská automobilka přitom pálí peníze jako jedna obří pec. VinFast staví za 2 miliardy dolarů továrnu v Severní Karolíně, aby byla blíže americkému publiku. Zároveň zvažuje i plány týkající se podniků v Indii a Indonésii. Pomůže to ovšem? Tím si nejsme jisti. Elektromobily dnes nabízí kdekdo, většina z nich je přitom kvalitnější a ověnčená lepšími parametry. Třeba takový VinFast VF8 totiž nabízí maximálně 470 kilometrů dojezdu, i když se jedná o údaj na bázi metodiky WLTP a SUV užívá baterie o kapacitě 87,7 kWh. A výkon maximálně 408 koní dnes v elektrickém světě taktéž bůhvíco.

Je samozřejmě možné, že americká továrna navýší aktuálně dost mizernou kvalitu, jenže dělníci v ní budou pobírat daleko víc než zaměstnanci ve Vietnamu. Přitom cena vozu je už není nemístně vysoká. Jakmile tedy dojde ještě na další zdražení, šance VinFastu na úspěch budou ještě menší. Pham ale ucuknout nemíní a místo toho věří, že již příští rok se společnost dostane do zisku. Jak? To je záhadou nejen pro nás.

Elektrické SUV VF8 je sice možná pohledné, tím však jeho pozitiva končí. Kladně totiž nelze hovořit ani o dynamice, ani o dojezdu, ani o kvalitě a už vůbec ne o ceně. Pham Nhat Vuong však přesto do firmy pěchuje další peníze a dodává, že ji nikdy nenechá padnout. Foto: VinFast

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.