Vlajková loď Tesly je po 10 letech na trhu stále větší propadák, firma nemá odpověď na kroky soupeřů

Situace vlajkové lodi ukazuje, jak může Tesla dopadnout se svými snahami na jakémkoli poli, pokud bude jen slibovat, slibovat a hrát si se softwarem. Automobilový segment žije v kolotoči technických inovací a ty Američané zanedbávají.

Tento měsíc, přesně 22. června, uplyne 10 let od debutu Tesly Model S. Ta byla svého času nejprodávanějším elektromobilem světa, za čímž stálo hned několik důvodů. Vůbec poprvé bylo bateriové auto sexy a za ne zase tak vysokou cenu nabízelo velmi zajímavou dynamiku a spoustu vychytávek. Tesla navíc přišla se sítí vlastníc dobíjecích stanic, kde majitelé mohli elektřinu „dotankovat“ na její účet.

Tím největším benefitem však byla skutečnost, že na trhu prakticky neexistovala konkurence, tradiční automobilky tento segment míjely. Podobné auto by sice zvládly udělat též, bez ohromující přerozdělovací mašinérie by na něm ale jen prodělávaly a trh byl tak jako tak malý. Tesla prodělávala též, ale státní peníze a především peníze investorů ji držely léta nad vodou i přes miliardové prodělky.

Model S za těchto okolností prodejně zářil, nejen v Americe. V září a prosinci 2013 se stal vůbec nejprodávanějším vozem v Norsku, stejného úspěchu dosáhl v prosinci 2015 také v Dánsku. Do září 2018 pak bylo celosvětově registrováno 250 tisíc exemplářů, o čemž před oněmi deseti lety nikdo nesnil. Ovšem již v té době začalo být jasné, že vůz je za zenitem a nadále bude paběrkovat. Na trhu se začaly objevovat konkurenční stroje, mimo jiné i od samotné Tesly.

Z někdejšího lídra se tak doslova stal otloukánek, za čímž stojí hlavně neschopnost americké automobilky inovovat. Pravda, automobilka pomalu každý měsíc přijde s aktualizací softwaru, ovšem to u vlajkové lodi nestačí. Patrné je to na prodejní křivce, která se začíná blížit dnu. Do konce března totiž Tesla měla na kontě 346 tisíc registrací, což znamená, že za poslední čtyři léta neudala ani 100 tisíc exemplářů. Na loňský rok ostatně připadlo jen 21 400 kusů, což je polovina registrací Porsche Taycan. Letošní prodejní data JATO Dynamics pak v USA hovoří o 5 (pěti) prodaných autech za celý první kvartál.

Dochází tedy k tomu, co jsme dlouhá léta naznačovali. Tedy že jakmile dorazí konkurence, zájem o Teslu poletí krutě k zemi, pakliže Američané nepřijdou s něčím novým. To se neděje a zákazníci dávají přednost jiný vozům. Modely 3 a Y se ještě nějakou chvíli nemusí bát, ovšem i jim nesjpíše začíná pozvolna zvonit hrana. Stačí si totiž jen uvědomit, že přesun k elektrifikaci oznámila celá řada tradičních automobilek, kterým do karet bude hrát nejen loajalita miliard zákazníků, ale třeba i rozsáhlá servisní síť, o které si Tesla může nechat jen zdát.

Tesla má navíc plné ruce práce s produkční verzí pick-upu Cybertruck, stejně jako s elektrickým tahačem Semi a Roadsterem druhé generace. Vývoj jako obvykle doprovází neustále odklady, načež není reálné, aby automobilka vytáhla nástupce Modelu S či se skutečný facelift Modelů 3 a Y. Místo toho lze zas a znovu očekávat maximálně softwarovou modernizaci. To se ovšem pomalu rovná ustrnutí s rukama v klíně, což pro byznys nikdy není dobré.

Elon Musk přitom již několikrát zopakoval, že stejně jako pro ostatní automobilky je i pro něj životně důležitá Čína. Právě tam ovšem Model S dostává neskutečně na frak, neboť nejprodávanějším velkým elektrickým sedanem se loni se 79 tisíci kusy stal BYD Han, který je přitom nabízen pouze na největším trhu světa. Mezi mini elektromobily pak vede Wuling Hongguang s 395 451 registracemi, na Teslu tak začíná zbývat stále menší manévrovací prostor.

Model S zakrátko oslaví desáté narozeniny. Pokud si uvědomíme, že Tesla má problémy s příchodem hned tří oznámených novinek, pak je více než jisté, že seriózní nástupce tohoto vozu není v nejbližší době v plánu. To však povede jen k dalšímu a dalšímu poklesu prodejů. Foto: Tesla

