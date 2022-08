VW odhalil další nové obrovité SUV. Nápady zjevně Němcům dochází nejen v případě designu, ale i v případě jmen před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Úsloví „všeho moc škodí” zjevně v Německu moc nefrčí. I v době, kdy Volkswagen na svém klíčovém trhu nabízí už 18 SUV, přichází s dalším, které vypadá, jako by se dvě tři z těch zbývajících zkřížila dohromady. A podobně se i jmenuje.

Letos už jsme nejednou narazili na v Evropě nepříliš často skloňovaný, ale o to významnější problém Volkswagenu. Na svém největším trhu v Číně rychle padá ke dnu a přišel během pár let skoro o milion zákazníků. To je číslo tak ohromné, že jej nemůže vykompenzovat nikde jinde na celém světě. Pořádné pro něj letos nefunguje skoro nic, ani relativně skromná očekávání odbytu elektrických modelů zdaleka nebyla naplněna, a tak zkouší zaujmout jinak.

Sázka na nové konvenční modely působí rozumně, třeba nové Lamando je přinejmenším zajímavé. Ofenzíva VW je ale mnohem mohutnější, jak ukazuje nejen nedávný brzký facelift jednoho z dříve úspěšných SUV, ale i dnešní odhalení dalšího, tentokrát úplně nového modelu. Ten se představil na autosalonu v Čcheng-tu a jde - uhádli jste - o další esúvéčko.

Němci na tento typ aut sází už nějaký ten pátek a troufneme si tvrdit, že většina lidí už ani nebude schopna vyjmenovat celou jeho nabídku takových vozů. Tu českou možná, Taigo, T-Cross, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, ID.4 a ID.5, to není zase tak dlouhý seznam. Jenže to platí v České republice, jen v Číně je třeba k nim připočíst ještě typy Tharu, Tacqua, Tiguan L, Tiguan X, Tayron, Tayron X, Teramont, Teramont X, Talagon, ID.6 X a ID.6 Cross. Není to vtip ani cokoli takového, Němci skutečně v Číně nabízí celkem 18 modelů tohoto typu. A tak dnes odhalili devatenáctý.

Jde o další mohutný vůz, který se v nabídce zařadí pod pětimetrový Talagon, v Číně zatím úspěšný model. Říká si Tavendor, což je další bizarnost. Z tohoto jména už trochu bolí ústa, inu množství rozumných označení takových aut (začínajících u VW nutně na písmeno T, tedy kromě těch elektrických) je prostě konečné. Působí jako slepenina několika dalších jmen SUV značky, což je nakonec i případ vzhledu - kdyby Touareg a některý z modelů ID strávily noc v garáži, výsledkem bude něco takového.

Jde o opravdu obří vůz, je 4 936 mm dlouhý, 2 015 široký a 1 756 mm vysoký. A dojem mohutnosti se snaží povzbuzovat i střihem některých svých partií. Už podle jména je jasné, že jde o další konvenční model, který bude pohánět motor 2,0 R4 turbo se 186 nebo 220 koňmi a k dispozici bude jen v pětimístném provedení. Ceny zatím neznáme, do prodeje se ale má dostat ještě letos, neboť VW musí kout železo, pokud před sebou nějaké má. Uvidíme, jak na auto Číňané zareagují, něco nám ale říká, že další nové SUV není to, co by mohlo automobilku v Číně momentálně spasit.

Přivítejte VW Tavendor, obří SUV německé značky s pořadovým číslem, na které sotva stačí prsty všech končtin zdravého člověka. Foto: Volkswagen



I přes jeho mohutnost zůstane na vrcholu nabídky VW v Číně model Talagon, tedy alespoň v případě SUV. Od novinky si VW slibuje zlepšení prodejů, jak také jinak. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Miler

