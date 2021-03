Volkswagen rozjel masivní propouštění, je mnohem větší, než se na první pohled zdá před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Jakkoli to bude znamenat špatné zprávy pro spoustu lidí, nešlo v současné době nic jiného očekávat. EU tlačí na zavádění nechtěného a neefektivního a koronavirus snižuje prodejnost čehokoli jiného.

Už koncem roku 2019 bylo jasné, že automobilový průmysl nebude moci dále zaměstnávat tolik lidí, co doposavad. Živelný, technickou realitu pomíjející tlak Evropské unie na zavádění elektrických aut má na jednu stranu faktické dopady v tom, že jejich výroba je jednodušší a lépe automatizovatelná, na tu druhou stranu ty ekonomické v tom, že si méně lidí bude moci koupit nové auto, což celkové prodeje pošle dolů. To už je ze zkušeností některých zemí zřejmé.

Za nastalé situace bylo logické, že automobilky počítaly s propouštěním části svých zaměstnanců, když ale následně udeřila koronavirová pandemie, stala se tato potřeba ještě naléhavější. Pravidelně sice slýcháme, že automobilky nestíhají vyrábět a je to pravda, není to ale tím, že by neměly dostatek personálu. Chybí obvykle některé komponenty a když se podíváme na celkové prodeje, je zřejmé, že je zejména v Evropě potřeba vyrábět méně aut, která přinášejí méně obratu a za takové situace je snižování nákladů nevyhnutelné. A náklady na zaměstnance jsou obrovskou položkou.

Slyšeli jsme tak už o spoustě záměrů výrobců aut snížit své stavy a nyní můžeme přidat ten týkající se Volkswagenu. Na první pohled nejde o mnoho, německý Handelsblatt informuje o již schváleném záměrů na propuštění 5 000 lidí, z nichž 4 000 se podle agentury Reuters budou rekrutovat z německých továren automobilky. Samozřejmě, 5 000 lidí je spousta lidí, je ale třeba nezapomínat, že VW jich zaměstnává přes 650 tisíc na celém světě. Necelé procento zaměstnanců tak nezní jako drama, to je ale jen neúplný první dojem.

Volkswagen totiž už loni vyhlásil moratorium na přijímání nových zaměstnanců. Nejprve jej schválil do konce roku 2020, pak do konce března 2020 a nyní ho prodloužil nejméně do konce roku 2021. A to je teprve masivní propouštění svého druhu. Nenašli jsme bohužel v žádné výroční zprávě firmy přesnou informaci o tom, kolik ji běžně opouští lidí, ale i kdyby se průměrná doba zaměstnávání jednoho člověka pohybovala okolo 20 let (což je velmi optimistické číslo, odchody do důchodu a změny zaměstnání se nejspíše postarají o menší průměr), opustí každý rok firmu přes 30 tisíc lidí. Ti běžně musí být nahrazeni jinými zaměstnanci, u VW se to ale už přes rok neděje a další skoro rok dít nebude - pracovní místa odcházejících jsou rušena.

Volkswagen AG tedy takto zruší nejméně 60 tisíc míst za dva roky, možná i podstatně více. Ani to ovšem nestačí, a tak musí rozdat ještě 5 tisíc výpovědí během dalšího roku a třičtvrtě. To už je pořádná čistka, nad jejímiž důvody není třeba dlouze tápat.

Podle zdrojů je VW veden snahou o celkové zefektivnění svého fungování vynucenou zatím nerentabilními investicemi do vývoje a výroby elektrických aut a systémů autonomního řízení. Uvážíme-li, že Němci takto masivně propouští kvůli výrobě aut, po nichž existuje jen velmi malá přirozená poptávka, jejichž ekologický přínos je přinejmenším sporný a existující odbyt je živen penězi těch, kteří je nekupují, přijde nám to poněkud zbytečné. Ale tak už to zkrátka je.

Propuštění 5 tisíc zaměstnanců VW znamená něco podobného jako úplné zrušení továrny ve Cvikově. Ovšem, reálně je zrušených míst kvůli stop stavu pro přijímání nových lidí mnohonásobně víc a pravděpodobně by vydaly za všechny zaměstnance centrály VW ve Wolfsburgu, kde jich pracuje okolo 50 tisíc. Ilustrační foto: Volkswagen

Zdroje: Handelsblatt, Reuters

