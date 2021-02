Volkswagen začal prodávat další nové SUV, některé jeho partie probouzí vášně před 5 hodinami | Petr Prokopec

VW s oblibou říká, že doba SUV je u konce, jeho činy s tím ale nekorespondují ani v nejmenším. Jeho poslední novinka na tomto poli je odvážnější, než je u Němců zvykem a už se fakticky prodává. U nás na ni ale můžeme aspoň prozatím zapomenout.

Koronavirus změnil leccos, preference zákazníků ale nikoli, alespoň prozatím. Lidé tedy i nadále nejčastěji sahají po vozech se zvýšenou stavbou karoserie a přizvednutým podvozkem. V některých případech se dokonce stalo, že některé modely prodejně rostou, i když odbyt aut jako takových dvouciferným tempem klesá. Stěží tak udiví, že Volkswagen i navzdory mnoha svým slovům o konci jejich obliby poslal do prodeje další SUV.

Řeč je o loni odhaleném Tiguanu X, který vychází z prodlouženého provedení Tiguanu zvládajícího pobrat až sedm cestujících. Za přidáním písmene „X“ se nicméně neskrývá další zvětšení, ale spíše zmenšení praktičnosti, neboť jde o tzv. SUV-kupé. Karoserie se tedy od středového sloupku směrem dozadu dočkala jasně patrné změny, která spočívá ve sklopení střešní linie. Zadní okno pak není zdaleka tak strmé jako u výchozího vozu, navíc se pod něj nastěhovala lišta propojující zadní lampy, která budí vášně. Vlastně jako celé pojetí zádě, jež se stylem VW poslední doby příliš nekoresponduje, byť o to zajímavější může pro některé být.

Přepracování karoserie je tedy docela kontroverzní, Tiguan X připomíná mix až příliš mnoha karosářských stylů. Jakkoliv se ovšem tvůrci snažili z každého segmentu vytáhnout jen to nejlepší, nejsme si jisti, jak moc toto pojetí nadchne evropské publikum. Na starý kontinent se nicméně vůz primárně nechystá, Volkswagen jej začal v lednu prodávat v Číně a za první měsíc s ním podle svých slov oslovil 2 000 zákazníků. To na tak velký trh není zase tak mnoho, na druhou stranu jde na čínské poměry o docela drahé zboží. K cenám se ovšem dostaneme, nejprve ještě pár slov o autě samém.

Jak jsme již zmínili, novinka má vychází z Tiguanu Allspace (prodávaného v Číně jako Tiguan L), a tak má stejně jako on 2,79metrový rozvor,. Přepracované zadní partie ale přesto vyústily v větší zadní převis - Tiguan X se na délku natáhl na 4 764 milimetrů z původních 4 701 mm. I přes tuto změnu se ovšem nedá příliš počítat s prostornějším zavazadelníkem, zmíněná sklopená střešní linie pak navíc sedící ve druhé řadě připraví o nějaký ten prostor na hlavu. Místa pro kolena ale bude dostatek.

Přesunout se můžeme pod kapotu, kde nelze počítat s ničím jiným než s přeplňovaným dvoulitrovým čtyřválcem. Ten bude produkovat 186 nebo 220 koní, o jejichž přenos se postará jen automatická převodovka v kombinaci s pohonem předních nebo všech kol. Peníze budou moci zákazníci dále utratit i za odlišný bodykit a větší kola provedení R Line, které nakonec vidíme na fotkách. Nahlédnout můžeme také do kabiny, která se snad ani nesnaží ničím překvapit - klasická architektura i dílčí prvky Volkswagenů posledních let jsou v tomto případě vlastní i Tiguanu X.

Překvapit naopak mohou ceny, které jsou na poměry kompaktního SUV z Číny a pro Čínu docela vysoké. Základní provedení se 186 koňmi na předních kolech a stovkou za 8,8 sekundy vyjde na 245 900 yuanů, což je asi 814 tisíc Kč. Na české zvyklosti asi i dobrá cena, někteří čínští konkurenti ale doma prodávají podobné vozy za třetinové sumy.

Ceník zde navíc jen začíná, nikoli končí - verze s 220 koňmi, 4x4 a stovkou za 7,5 s startuje na 285 900 CNY (cca 946 tisíc Kč) a tatáž technika s maximální výbavou stojí 305 900 CNY (1,01 milionu Kč). Za takové peníze by se auto snadno mohlo prodávat i u nás, jestli se to ale někdy stane, zatím není jasné. Pro tuto chvíli to VW nezamýšlí, ale to kdysi Renault s obdobně řešenou Arkanou též neplánoval a kde jsme nyní. SUV-kupé jsou v kurzu a Němci by byli jen sami proti sobě, třebaže design evropské verze by možná museli mírně upravit.

Volkswagen navzdory svým předchozím předpovědím pustil letos do prodeje další SUV, stylový Tiguan X. Neprodává se špatně, i když je na čínské poměry docela drahý, u nás by se srovnatelným ceníkem skoro jistě bodoval. Foto: Volkswagen

