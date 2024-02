Volva se spalovacími motory čeká „poslední modernizace”, než je nahradí elektromobily. Kolik takových ještě bude? před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

Už při pohledu na české registrace Volva nevěříme tomu, že by Švédové za pár let skutečně přešli jen na elektromobily, to by tu neprodali skoro nic. Značka tak buď půjde do nesmyslného a nepochopitelného rizika, nebo už teď ví, že veřejnosti i sobě něco nalhává.

V loňském roce Volvo prodalo 113 419 plně elektrických aut, což ve srovnání s tím předloňským představuje nárůst o 70 procent. Nicméně je třeba si uvědomit, že každá mince má dvě strany, přičemž ta druhá je v tomto případě pětkrát větší - Švédové totiž zároveň mají na kontě i 595 297 spalovacích aut.

To je ale pořád globální pohled, který stírá hrany. V takovém Česku automobilka loni prodala 112 elektromobilů, což oproti roku 2022 představuje nárůst o 9 aut. Tedy skoro nic a nárůst skoro o nic. Z 3 020 loni prodaných vozů to nejsou ani 4 procent, odhodlání firma stát se do roku 2030 výrobcem jen elektrických aut se v tomto kontextu jeví naprosto nesmyslně. A musí to vidět i samotné Volvo poté, co dceřiná loď jménem Polestar narazila na ledovec zvaný nezájem - pokud ji nezachrání čínská „matka” Volva ze svých peněz, půjde bez milosti ke dnu.

„Přechod na elektromobilitu se liší v závislosti na lokalitě. Síla Volva ovšem tkví v tom, že máme vyrovnané portfolio. I když jsme představili EX90, stále máme XC90. A nemyslím si, že by mezi nimi docházelo na bratrovražedný boj. Na severu Evropy prodáváme víc EX90, na východě jde o XC90. Střed Spojených států je spojen s XC90, západ s EX90,“ popsal stávající situaci provozní ředitel značky Bjorn Annwall. Sám tak vlastně mluví o tom, že elektromobily nejsou řešením pro všechny a trh ocení spíše pestré než unifikované portfolio modelů. Přesto Volvo trvá na úplné elektrifikaci nabídky už za 5 let a 11 měsíců. Jak utopické to?

Nevěříme tomu, že Volvo k takovému kroku reálně přistoupí, bez obětování většiny prodejů je zřejmě neuskutečnitelný. Zatím tedy značka přešlapuje na místě, neboť stávající spalovací auta stojící na platformě SPA1 se dočkají ještě jedné modernizace. Prý bude tou úplně poslední.

Dle Annwalla „nepůjde o velké investice“, neboť facelifty se budou točit okolo „venkovního a vnitřního designu a multimédií“. Bude to ovšem stačit? To je otázka, na kterou se odpověď nehledá zrovna snadno. Ve světle stále menšího zájmu o elektrická auta máme ovšem pocit, že Švédové neskutečně riskují. Je totiž třeba si uvědomit, že třeba zmiňované XC90 jako první vůz užívající platformu SPA přišlo na svět již v roce 2014. Kombi V60 jako poslední pak dorazilo v roce 2018.

Pokud tedy Volvo nepřistoupí k daleko větší modernizaci, která by se týkala i klíčové techniky, bude boj s konkurencí pro Švédy stále náročnější. A čím méně spalovacích aut budou prodávat, tím méně investic bude moci jít do elektromobility, což hrozí ztrátou konkurenceschopnosti i na tomto poli. Bateriový pohon značky navíc frčí hlavně v Evropě (i když frčí, je hlavně dílem dotací na partikulárních trzích, prodeje v Česku jsme shrnuli), ve Státech nebo dokonce i v Číně jde naprosto o okrajovou záležitost - v Říši středu bylo loni prodáno jen 3 281 elektromobilů vedle 166 810 spalovacích aut. Procentuálně jde o ještě horší výsledek než v Česku...

Snad ještě větším varováním je ale pohled na prosincová data, neboť pokles zájmu byl patrný napříč celým světem . v Evropě registrace plně elektrických aut meziročně klesly o 16 procent, ve Státech o 39 procent a v Číně dokonce o drtivých 68 procent. V zemi, kde se pomalu každý čtvrtý nový prodaný vůz chlubí bateriovým pohonem, Volvo tak zvládlo za 31 dní prodat jen 249 elektromobilů, tedy méně než deset za den. Přesto Švédové za šest let nechtějí prodávat nic jiného? Vážně?

Opravdu by nás tak zajímalo, zda automobilka nevidí realitu, nechce ji vidět, popř. doufá, že jí nějak zvládne ohnout. Na to poslední ale opravdu nelze sázet, spíše se dá předpokládat stejný obrat v názorech, na jaký došlo před pár lety u programu Vision Zero. Švédové totiž kdysi tvrdili, že do roku 2020 v jejich vozech již nezemře jediný člověk. Co ale původně mělo být jasným závazkem, se záhy stalo pouhou vizí, o jejíž naplnění automobilka usiluje dodnes. Z takové úplné elektromobility se také dál udělat jen vize, no ne? Tušíme tedy, že se pár „posledních modernizací” od Volva ještě dočkáme.

XC90 je velmi důležitým modelem značky, zvláště s ohledem na marže. Značná část lidí jej chce s dieselem, ten ovšem Švédové hodlají přestat nabízet úplně. SUV představené v roce 2014 pak chtějí nabízet ještě dalších šest let. Jenže komu vlastně? Foto: Volvo

