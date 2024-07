Volvo to přepísklo s přechodem na elektromobily, naříkají dealeři. „Musí to změnit, jinak zemřeme,” říkají před 9 hodinami | Petr Miler

Volvo je jednou z těch nejdogmatičtěji uvažujících automobilových značek a do poslední chvíle se tvářilo, že jen na elektrická auta za pár let přejde, i kdyby trakaře padaly. Nyní zřejmě konečně začíná chápat, jak hloupý nápad to je, jeho vlastní dealeři mu v tom pomáhají.

„Ani Volvo nezajímáte. I nyní chce za 6 let prodávat jen elektromobily, které u nás kupuje jen 3,7 jeho zákazníků,” psali jsme letos v lednu poté, co se automobilka navzdory zřetelnému zpomalení silně vynucovaných prodejů elektrických aut hrdě přihlásila k tomu, že svůj záměr prodávat od roku 2030 dodrží za každou cenu.

Jistě se to může stát, dáváme tomu ale pramalou šanci. Hřbitovy firem jsou plné těch, které si začaly myslet, že zákazníci budou kupovat to, co ony chtějí, nikoli že ony budou vyrábět to, co si přejí jejich zákazníci. Je pochopitelně technicky dosažitelné nabízet cokoli, takže pokud firma bude dostatečně dogmatická, může to skutečně udělat. Ale za jakou cenu, je třeba se ptát jedním dechem?

I kdyby všechno šlo skoro perfektně a podíl elektrických modelů na prodejích značky stoupal, nikdy jimi zdaleka neuspokojí všechny zákazníky. V některých zemích to může být drtivá většina, v některých oblastech jiných zemí též, ale situace se bude lišit stát od státu, region od regionu. A pro nikoho nedává absolutně žádný obchodní smysl nutit se do prodeje jednoho řešení, když můžete - a konkurence může - nabízet jiná. Jakmile k tomu jednou přistoupíte, roztočíte spirálu, která se také nemusí zastavit dřív, než jako firma vydechnete naposledy.

Však nemusíte být geniální obchodníci, abyste pochopili, že úspěch s nějakým zbožím v Nizozemsku nezajišťuje úspěch s ním v Česku. A úspěch s ním v Praze nezajišťuje úspěch v Mostě. Svět je pestré místo a jen pestrá paleta produktů je správnou odpovědí na rozličné požadavky zákazníků. Odříznout i globálně menší část z nich může mít nedozírné následky - nizozemské prodeje Volva mohou být v pořádku, ale české už ne. Skončí tu značka zcela, když třeba s třetinovými prodeji nebude schopna držet nad vodou svou dealerskou síť? A i kdyby neskončila, takové prodeje neudrží nad vodou celou síť a když neudržíte zastoupení třeba v Českých Budějovicích, nepřijdete jen o část tamních prodejů, ale téměř o všechny, neboť jen hrstka lidí i nadšených pro elektromobily bude ochotna je kupovat a servisovat 150 km jinde.

To je ošidnost této strategie, kterou si i často zabedněně působící Volvo musí uvědomovat. A pokud si ji přece jen neuvědomuje, právě dealeři mu to připomínají. Uvádí to kolegové z Auto News, kteří citují některé z dealerů automobilky v USA, kde bude přechod jen na elektrický pohon z různých důvodů ještě komplikovanější než u nás. Volají tak po zachování aspoň hybridních aut v prodeji, protože jinak hrozí přesně to, co popisujeme výše.

Otevřeně tak doufají, že budou moci prodávat takové verze i po roce 2030. „Budeme muset, nebo zemřeme,” řekl podle Auto News jeden z dealerů, který si pochopitelně nepřál být jmenován. „Volvo to se strategií 'jen elektromobily' přepísklo,” uvádí jiný. A mají pochopitelně pravdu, při pravidelném kontaktu s koncovými zákazníky nemůžete dojít k jinému závěru.

Volvo v čele s extrémně dogmatickým Jimem Rowanem, který z úst dlouho vypouštěl fráze typu „s elektromobily na věčné časy a nikdy jinak”, tak už též mírní svou rétoriku. I kdyby byl Rowan papežem elektrické církve, nemůže si dovolit ignorovat realitu, neboť by sám mohl skončit tam, kde nevyhnutelně skončí jeho absurdní plán - v koši. Jeho poslední vyjádření k této věci tak už zní docela jinak, než jsme byli zvyklí.

Tento čtvrtek při oznamování finančních výsledků Volva za uplynulé čtvrtletí nerad uznal, že mild-hybridy a plug-in hybridy jsou ideální „překlenovací technologií” pro zákazníky, kteří „nejsou připraveni přejít na elektromobil”, a že Volvo „bude pokračovat v investicích do těchto technologií”. To už opravdu nezní tak, že „muž se spalovacím motorem po roce 2030 nesmí projet”, přesně tak vyznívaly jeho dřívější komentáře. Ostatně Auto News s odkazem na své zdroje uvnitř automobilky uvádí, že Volvo i v příštím desetiletí počítá s prodejem hybridů (dokonce i mild-hybridů, tj. prakticky „úplně normálních” aut) vedle elektromobilů. A hybridy nejsou ničím jiným než spalovacími auty, elektrická část pohonu u nich obvykle nemá jiný smysl než na oko vylepšovat jejich provozní efektivitu.

Divit se v tomto případě není čemu, divit se spíš musíme tomu, že Rowan někdy dokázal s vážnou tváří tvrdit něco jiného. I on si je ale zjevně vědom toho, že buď zmizí jeho dogmatismus, nebo zmizí on sám, proto raději volí první možnost. Volvo by ostatně nebylo zdaleka první automobilkou, která by ustoupila od svých absurdních závazků směrem k elektromobilům. Jen v posledních pár měsících to byl Mercedes, Ford, Cadillac, Porsche i další značky, které už odpískaly své dřívější plány a takový seznam se bude jen rozrůstat - asi tisíckrát jsme řekli, že je technicky i ekonomicky nereálné přejít jen na elektrická auta do roku 2035, natož pak kdykoli dříve. V souladu s tím budou měněny i plány těch, kteří nevyhnutelně pochopí, že jejich elektrická víra je jen na peníze díra.

Auta jako Volvo XC60 Recharge nejspíš zůstanou v prodeji i po roce 2030. Automobilku k tomu tlačí i její vlastní dealeři a podle posledních prohlášení šéfa značky tomu Švédové už ani neodporují. Foto: Volvo

