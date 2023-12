Vrací se do VW zdravý rozum? Nový Transporter znovu nepokrytě sází hlavně na diesely před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Zdráháme se říci, že se Němci chytili za nos, tomu jinak nic nenasvědčuje, přinejmenším v divizi užitkových aut ale pochopili, že bez zájmu zákazníků se s novými modely mohou jít akorát vyfotit. Sedmá generace legendárního Transporteru tak není postavena ani kolem elektřiny, ani kolem hybridů.

Někdy nám snad někdo z přítomných poví, jak probíhala setkání nejvyššího vedení koncernu Volkswagen, na kterých si někdejší šéf německé automobilky Herbert Diess postupně prosadil plán na elektrifikaci celého portfolia značky. Ta měla proběhnout co nejrychleji a zasáhnout do všech segmentů, kde VW Group působí. Bylo to naivní anes už víme, že na něco takového reálně nedochází, neboť se Němci jaksi zapomněli zákazníků zeptat, zda jsou na stejné vlně. Aktuálně tak vidí, jak jak zničující vliv to má na prodeje a výrobu a přichází s dalšími a dalšími způsoby umenšování svých aktivit.

Začínají se tak dít věci, které s Diessovou strategií nemají mnoho společného. Dokazuje to i první upoutávka na nový Transporter, jehož sedmá generace dorazí na jaře příštího roku. Člověk by po všem, co se dříve odehrálo, že VW přijde jen s modelem jako ID.T7, ohlásí, že elektřina je budoucnost a půjde domů. On ale nyní tvrdí, že přijde s autem, u nějž si každý člověk bude moci dopřát svou vysněnou verzi. A tím nemyslí jen různé velikosti baterek nebo škálu plug-in hybridů, ale také benzinové a především dieselové motory. Na ty je dokonce kladen důraz, načež T7 TDI dorazí jak s pohonem jedné, tak obou náprav.

Vedení VW tedy přinejmenším připustilo argument, že požadavky zákazníků není možné ignorovat. A drahé dodávky s mizernou použitelností nikdo nadšeně vyhlížet nebude. Pro tento segment je - stejně jako pro několik dalších - diesel stále tím nejlepším možným řešením. Chápeme, že pro aktivisty daná věta působí jako rudá vlajka na býka, nicméně tato cesta nemusí být ani v nejmenším cestou do záhuby. Problémem spalovacích motorů nejsou jednotky jako takové, nýbrž jejich palivo. Jakmile ovšem klasickou ropnou motorovou naftu vyměníte za syntetickou, rázem redukujete emise CO2, a to až o nějakých 90 procent.

VW přitom již v roce 2021 oznámil, že veškeré motory TDI jsou nově uzpůsobené spalovaní syntetických motorových naft. Dle Němců jsou dokonce takové jednotky „smysluplným řešením pro firmy“. Kromě toho automobilka odhadovala, že během dekády by se podíl syntetických paliv mohl v Evropě zvýšit na 20 až 30 procent. To nicméně bylo ve chvíli, kdy VW předpokládal, že elektromobilita bude prioritou zákazníků. Nyní by tak nejspíše palivu jako HVO 100 přisoudil ještě vyšší podíl.

Abychom ale nesetrvávali pouze u jedné oblasti, dodáme, že nový Transporter nesází pouze na různá ústrojí, ale i značné množství karosářských variant. K mání totiž bude nejen jako klasická dodávka v různých délkách a výškách, ale také jako osobní varianta či dokonce jako pick-up. Skutečně si tak každý zákazník bude moci vybrat, po čem jeho srdce a mozek touží. Objednávky prý bude možné začít u dealerů sepisovat ještě letos, na ceny je ale pořád moc brzy.

První upoutávka nám sice nový Transporter příliš neukázala, v případě designu ale opravdu nelze očekávat nějakou revoluci. A vzhled je vlastně druhotný. Klíčovými aspekty budou použitelnost a cena, preference dieselů by se zde měla postarat o solidní mix vlastností. A nepokryté vystavování písmen TDI v upoutávce... To už jsme u nového VW dlouho neviděli. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

