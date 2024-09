Vrcholné verze nejprodávanějšího auta Ameriky zůstávají i v novém samy sebou, ponechaly si motory 6,7 a 7,3 V8 včera | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

„Nejameričtější” z amerických aut jen připomínají, jak daleko mají k zejména evropským trendům v podobě downsizingu a elektrifikace. Diesel 6,7 V8 ani benzin 7,3 V8 nejsou vtip, ale motory, které zůstávají v nabídce vrcholných Fordů F-Series i pro rok 2025.

Jelikož jsem řidičsky vyrostl na fordech, stále nedokážu pochopit, jak si modrý ovál mohl myslet, že oslní lidi elektromobilitou. Zákazníky totiž k této automobilce vábila hlavně přijatelná cena, za kterou dostali nemalou užitnou hodnotu. Takto koncipován byl Escort, Focus, Mondeo či Fiesta, přičemž pokaždé šlo o nemalý bestseller. Jenže někdy po roce 2010 si Ford řekl, že s nízkými cenami je spojena nízká marže, a proto začal pošilhávat po vyšších sférách. Tato strategie vedla k úpadku zájmu, pročež automobilka našla novou vášeň v onom bateriovém pohonu. S tím ale přišly ještě vyšší ceny, ještě méně hodnoty za peníze a další propad prodejů.

Tento postup nemohl klapnout ani v Evropě, ve Spojených státech působil ještě absurdněji. Také tamní klientela vnímá Ford jako dostupnou značku, s auty si ale spojuje docela jiné požadavky, a tak to za málo očekává opravdu hodně. Tedy jak velké auto, tak i velký motor. Do tohoto zadání se trefují pick-upy F-Series, i proto ostatně americkým prodejům po dekády nevládne nic jiného. Ford to pochopitelně vnímá, a tak i když představil elektrický F-150 Lightning, spalovací techniky se nevzdal a nevzdává.

Žádná dramata totiž automobilka nechystá ani pro příští rok, jak dokládá otevření objednávkových knih u vrcholných modelů F-Series z řady Super Duty. S tímto označením jsou primárně spojené varianty F-250 a F-350, zájemci ale v nabídce mohou pokračovat dále až ke kolosům, které mají přes deset metrů na délku. „Dvěstěpadina“ a „třistapadina“ jsou tak vlastně drobečci, kteří startují na zhruba 5,8 metrech délky. S tím by Evropané v úzkých uličkách měli problém, na americké poměry jde ale prostě jen o větší pick-up. Přičemž F-250 v té chvíli zvládá uvézt 3,5 tuny nákladu na korbě a utáhne až 9tunový přívěs.

Zkusit s něčím takovým spojit elektrický pohon, by bylo holé šílenství. Ford proto i v rámci modelového roku 2025 počítá v základu s 6,8litrovým benzinovým osmiválcem, který produkuje 411 koní výkonu a 603 Nm točivého momentu. K dispozici je pak nadále i 7,3litrový benzin V8, jenž disponuje dokonce 436 koňmi a 657 Nm. K dispozici je nicméně pouze u vrcholných výbavových stupňů King Ranch a Platinum. Pokud vám ovšem benzin nevoní, lze zvolit jednu ze dvou verzí 6,7litrového turbodieselu Power Stroke (482 koní, 1 422 Nm nebo 507 koní, 1 625 Nm).

Nabídka pohonných jednotek tím končí, skutečně tu tedy máme jeden z mála Fordů, který nekoupíte ani s elektrickým, ani s hybridním či maloobjemovým ústrojím. Prostor pod kapotou okupují i nadále objemné osmiválce, přičemž pokud chce modrý ovál zůstat na trůnu, se změnou hned tak nepřijde. Ostatně ony objednávkové knihy naznačují, že automobilka vskutku vychází zákazníkům vstříc, místo aby je odrazovala. Nově tak každému majiteli nabízí slevu 20 procent na tovární příslušenství - objednávku je však třeba sepsat do 90 dnů od koupě vozu.

Co se dalších změn týče, lze zmínit dva nové odstíny barev Avalanche a Ruby Red. Lehce upravena pak byla i výbava na jednotlivých stupních, kdy kupříkladu úroveň Platinum disponuje klikami dveří lakovanými ve stejném odstínu jako zbytek karoserie. Pokud na této úrovni sáhnete po paketu Platinum Plus, můžete se dále těšit z chromové čelní masky či sedadel čalouněných perforovanou kůží, jenž jdou sklopit prakticky do roviny. V nemalé míře pak zákazníci ocení systém Pro Power Onboard, jenž může napájet různé nástroje výkonem až 7,2 kW.

Lze už jen zmínit, že F-250 nově startuje na 45 300 dolarech (cca 1 018 000 Kč), zatímco za F-350 je třeba vysázet minimálně 46 595 USD (1 047 000 Kč). Oproti dosavadnímu provedení pak sice došlo na zdražení, ovšem částky 330 a 580 dolarů (asi 7 500 resp. 13 000 Kč) nejsou významné. Zvláště pokud si vše následně můžete vykompenzovat onou slevou na tovární příslušenství. Ford tak u některých modelů stále preferuje zákazníky před úřady. Proč si ale myslel, že u jiných mu projde pravý opak, je k nepochopení. Díky bohu, že už toho nechal.

Pick-upy F-Series Super Duty páté generace byly poprvé představeny v září 2022, zkraje toho loňského se pak rozeběhla výroba a prodej. Nyní zde máme nové verze pro rok 2025, které se zaměřilo spíše na barvy či výbavu. Pod kapotou vše zůstává při starém, znovu díky bohu. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.