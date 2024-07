Vrcholný elektrický VW selhal v losím testu, nevyrovná se ani tuctové Dacii za zlomkovou cenu před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Má-li tohle být jedna z vlajkových lodí německé značky a ukázka její technické excelence, pak děkujeme pěkně. V testu obratnosti ukázala jen svou marnost, nedostala se ani na minimální požadovanou rychlost a nevyrovnala ani Dacii.

Pokud je něco, v čem by elektromobily teoreticky mohly excelovat, pak je to tzv. losí test. Tedy zkouška agility vozu, kdy kvůli překážce, která se náhle zjeví ve vašem jízdním pruhu, musíte okamžitě zamířit do toho vedlejšího a záhy se vrátit zpět do toho svého. Takový manévr logicky rozpohybuje karoserii, která následně rozdráždí i podvozek. Je tedy zapotřebí vskutku excelentních jízdních vlastností, aby vše proběhlo bezproblémově.

Elektromobily si s tím na jednu stranu netykají kvůli své hmotnosti, na tu druhou tomu ale nahrávají svým nízkým těžištěm daným zasazením těžkých baterií do podlahy. Přesně tyto dva faktory se perou v boji o ovladatelnost toho kterého vozu a v případě Volkswagenu ID.7 zjevně vyhrál ten první. Testovací jezdec Pablo David Gonzalez s ním totiž dosáhl maximální rychlosti průjezdu 74 km/h, čímž nedosáhl ani na minimální požadovanou hodnotu, tedy 77 km/h.

Španělský magazín km77.com, který si nastavenou laťku dal i do názvu, přitom už v roce 2019 přistoupil k testu Tesly Model 3. A dostal se v případě nájezdové rychlosti až na 83 km/h, konkurence od VW je tedy i s o několik let novějšími pneumatikami o parník pozadu. A co překvapí asi nejvíc, zaostává i za takovou Dacií Spring, se kterou se Španělé na oněch 77 km/h dostali. Čínský elektromobil s rumunským logem přitom startuje na 419 900 Kč, zatímco za ID.7 musíte vysázet minimálně 1 329 900 Kč, tedy víc než třikrát tolik.

V případě Dacie navíc byly použity čínské pneumatiky Linglong Green-Maxx HP050 o rozměru 165/70 R14, které nikdo soudný neoznačuje za lepivé sudy nejvyšší kvality. Něco takového bychom spíše spojovali se značkou Pirelli, která obouvá VW. ID.7 přitom dostal do vínku typ Cinturauto P7 o rozměrech 235/45 R20 vpředu a 255/40 R20 vzadu.

Aby toho nebylo málo, Spring je rovněž nižší a užší než německý elektromobil. Ten pak sice disponuje větší délkou i rozvorem, v případě slalomu ale dokázal, že rozměry problém nejsou - ostatně čas zajel lepší než maličkatý Fiat 500e. Problémy z losího testu ale dokládají, že podvozek VW selhává v komplexnějších disciplínách a nepomáhají mu ani asistenční systémy, jako je třeba ESP. To až přehnaně zasahovalo hlavně ve chvílích, kdy Španělé zvýšili nájezdovou rychlost na požadovaných 77 km/h, skrze kužele tak neprojeli.

Právě srovnání s Dacií jen poukazuje na to, jakou tragédií výsledek VW je. Přitom tato značka v dohledné době nechtěla prodávat nic než elektromobily. Nyní může být vděčná za to, že ještě nestihla odpravit všechna spalovací auta, která lidé naopak kupují stále víc, jakkoli automobilka dělá maximum pro to, aby je odstavila na druhou kolej.

VW ID.7 pod 1 milion korun nepořídíte, v losím testu je ale horší než třikrát levnější Dacia Spring. Pro automobilku to opravdu není dobrá vizitka, kolikátá taková už to je? Foto: Volkswagen

Zdroj: km77.com@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.