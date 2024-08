Vrcholný sportovní elektromobil VW má své ceny. Je tak marný, že nemůže soupeřit ani s levnějšími spalovacími vozy vlastní značky před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Důkazy o marnosti elektrického programu VW není nutné hledat, do rány vám jdou samy. Tohle auto má až 326 koní, což nezní zle, ovšem i tak je pomalejší než slabší a citelně levnější Golf GTI.

Před pár lety Volkswagen dospěl k názoru, že postačí, když před lidmi zmíní slovo „elektromobil“, a ti rázem začnou skákat nadšením do vzduchu a upalovat pro šekovou knížku. Tato iluze se začala hroutit už v roce 2019, kdy automobilka přišla s platformou MEB, se kterou rozhodně nezamířila na vrchol. Místo toho se v tiskových materiálech oháněla parametry, které byly horší než u původní Tesly Model S, ačkoli dorazila o sedm let dřív. Stejnou architekturu VW používá dodnes, a přestože došlo na její dílčí evoluci, auta na ní stojící pořád zůstávají nekonkurenceschopná dokonce i vedle jiných aut z jeho vlastní stáje.

Jasné patrné je to i z nové verze nejlevnějšího elektrického modelu ID.3. Ten už dříve dorazil ve verzi GTX, která se dočkala 286 koní. S nimi vůz zvládá zrychlení z klidu na stovku za 5,9 sekundy, přičemž na domácím trhu startuje na 50 795 Eurech (cca 1 283 000 Kč). To je podobná částka, jakou si VW za dané provedení účtuje také u nás (1 244 900 Kč), načež lze předpokládat, že podobně drahá bude i nová silnější varianta GTX Performance, o které bude řeč dnes. Ta dorazila do prodeje v Německu, kde stejně jako všude jinde nabídne 326 koní a stovku za 5,7 sekundy. To vše s cenou od 52 295 Eur (asi 1 321 000 Kč).

GTX Performance je tak ve své domovině dražší než Tesla Model 3 se dvěma elektromotory a prodlouženým dojezdem, u které lze počítat se 4,4sekundovou akcelerací a cenou 51 490 Eur (skoro přesně 1 300 000 Kč). Americký elektromobil je navíc o poznání větší, umožňuje rychlejší dobíjení a ve světě nadšenců do bateriového pohonu má rovněž větší zvuk. Není tak divu, že VW tahá za velmi krátký kus provazu. Co ale již zaskočit může, to je srovnání ID.3 GTX se spalovací nabídkou značky - protežovaný vůz se totiž nechytá ani na své vlastní sourozence, kteří měli podle samotného VW hrát o ligu níž.

Stejně rychlý jako základní GTX je totiž už základní VW Golf GTI. Ten ke svému pohonu používá přeplňovaný dvoulitr naladěný na 265 koní. Je tedy sice slabší než elektromobil, ovšem zároveň také lehčí, což u něj nakonec vede k identickému 5,9sekundovému sprintu na stovku. Nicméně cena v tomto případě činí jen 44 505 Eur (asi 1 124 000 Kč). Mimo to je ovšem v nabídce také GTI Clubsport s 300 koňmi, které vás na stovku dostanou za 5,6 sekundy, tedy rychleji, než to zvládne GTX Performance. Cena pak činí 48 075 Eur (asi 1 214 000 Kč).

Situace jde dokonce až tak daleko, že vůz stojí skoro stejně jako vrcholný Golf R (53 795 Eur, cca 1 357 000 Kč), který akceleruje na stovku za 4,6 sekundy a jede až 270 km/h (ID.3 GTX Performance pouhých 200 km/h). To je jiná liga. Němci tedy ani po pěti letech nezvládají vítězit ve hře, ke které sepsali pravidla a v níž soutěží pouze jejich zástupci, z nichž ti spalovací jsou neadekvátně zdražováni mj. kvůli tomu, aby firmě vykompenzovaly ztráty z prodeje nechtěných elektromobilů. Není divu, že se elektrický program VW stále více jeví jako totální fiasko.

K verzi GTX Performance pak jen dodáme, že disponuje stejným paketem o kapacitě 79 kWh, jako je tomu u výchozí sportovní varianty. Nejvyšší dobíjecí výkon pak činí 185 kW, tedy méně než u konkurence, neboť mnozí výrobci jsou dokonce již nad 350 kW. A i ona mizerná nejvyšší rychlost 200 km/h má být vnímána jako mimořádná, neboť tolik jede člen rodiny ID vůbec poprvé. Jenže k čemu to je, když je i GTI Clubsport o 67 km/h rychlejší?

ID.3 GTX Performance je sportovním elektrickým vrcholem německé automobilky. Ve srovnání se spalovací technikou přitom těžce zaostává, přestože je dražší. Nelze se tak divit nezájmu publika. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.