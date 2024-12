Všechna elektrická BMW M dostanou bez výjimky čtyři motory, aspoň tím se pokouší být výjimečná včera | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Představa, že něčeho opravdu jízdně zajímavého dosáhnete tím, že v podstatě vyměníte spalovací motor za elektrický, je jednoduše lichá. Pokud chcete vytvořit skutečně atraktivní alternativu k tomu, co auta umí dnes, je třeba specifických výhod elektrického pohonu využít intenzivněji. Přesně to chce BMW zkusit.

BMW je nadále spojováno hlavně se svými výjimečnými spalovacími motory, v nemalé míře se ale pokouší prosadit i na elektrickém poli. Ostatně svůj první model (i3) osazený bateriovým pohonem představila jako koncept už v roce 2011, v sériové podobě pak o dvě léta později. Od té doby se její elektrické portfolio řádně zahustilo, přičemž kromě základních variant je možné sáhnout také po sportovněji laděných derivátech i4 M50, i5 M60, iX M60 či i7 M70.

Tyto vozy se nicméně řadí mezi modely z řady M Performance, které se na firemním žebříčku nachází o stupeň níže než „plnotučné” stroje slavné divize M. Ta je dosud spojována pouze s benzinovými a hybridními jednotkami, do budoucna chce ale také bodovat s elektřinou. Na první pohled to působí jako další utopická vize, neboť z tradiční spirály zmaru točící se kolem těžkých baterek s omezenou kapacitou, vysokými energetickými nároky výkonných aut a dlouhé doby dobíjení dnes není úniku. Šéf vývoje Carsten Wolf to ani nepopírá, chce ale s elektrickými M bodovat jinak. Podle něj dostanou tyto modely do vínku vždy čtyři elektromotory, každý pro jedno kolo. A to má posunout laťku v jednotlivých segmentech o kus výš.

Wolf mluví o „nebývalé dynamice, kvalitě a prvcích, které si dnes ani nedokážete představit“, s čímž lze souhlasit - nezávislý pohon každého kola zvlášť je svým způsobem jiná liga. Značka přitom za základ projektu zvolila zmíněné i4 M50, jež ovšem prošlo řádnými úpravami. Z modelů M3 a M4 tak byly převzaty některé prvky kvůli lepšímu chlazení i navýšení torzní tuhosti. Přesto všechno ale automobilka čelí různým problémům, které se před veřejností ani nesnaží zastírat. Na videu tak vidíme X7, jak se snaží „mrtvou“ i4 znovu rozchodit.

Wolf naznačil, že technici museli kvůli blíže neupřesněnému problému vyměnit kompresor klimatizace, ale to nezafungovalo. Dalším krokem tak byla výměna předních pohonných jednotek. Divize přitom poměrně spěchala, aby měla prototyp připravený pro testovací jízdu vrcholného managementu. Ten pak nejspíše byl spokojen a dal čtyřmotorovému elektromobilu požehnání, neboť bateriová obdoba BMW M3 by měla dorazit někdy v letech 2027 a 2028.

Mnichovská automobilka by nicméně i v příští generaci měla představit také spalovací M3, která by se s interním kódem G84 měla na montážních linkách objevit v polovině roku 2028. Na rozdíl od současného provedení ale již nebude na výběr manuál a zadokolka, místo toho mají všechny verze dostat automat a pohon 4x4. Zda bude motoru asistovat hybridní technika, je otázkou, nyní to ale v plánu není.

Novinek s elektrickým pohonem ale má být víc. Která z nich dorazí jako první, nebylo upřesněno, zmíněná M3 to ale nejspíš nebude. Větší pravděpodobnost je spíše spojena s ekvivalentem X3M, neboť elektrické SUV této velikosti bude příští rok vůbec prvním vozem vycházejícím z nové platformy Neue Klasse. Sedan má ovšem na řadu přijít až ten přespříští.

Protože je nové video titulováno jako epizoda 1, značka jistě přijde i s dalšími díly, během nichž možná budou mnohé otázky zodpovězeny. Nicméně již nyní se ví, že baterie Neue Klasse již nebudou mít hranatý design jednotlivých článků, ale válcovitý, což má navýšit energetickou hustotu, a tedy zvednout dojezd o 30 procent. Tady už jsme ale u starých písniček, ani těm 30 procentům nevěříme, ale i kdyby takový posun neřeší prakticky nic.

Mnichovští postavili prototyp na bázi i4 M50, to však má pouze dva elektromotory. Novinka divize M ale počítá s jedním pro každé kolo, aby tak byla zajištěna bezkonkurenční dynamika i ovladatelnost. Jsme na to zvědavi. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Prokopec

