Auto se vzhledem i dynamikou Porsche a cenou Škody připomíná úskalí Číňanů. Zákazníkům se ihned rozpadá pod rukama před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Xiaomi

Už jsme si mysleli, že z tohoto Číňané „vyrostli”, ale zjevně ne, pořád jsou schopni na trh poslat líbivý, rychlý, levný, ale zjevně nedodělaný vůz. Na firmu Xiaomi si během 24 hodin od představení její automobilové prvotiny stěžovaly stovky lidí.

Minulý týden poslal čínský výrobce telefonů Xiaomi do prodeje svůj první automobil a vypadalo to jako okamžitý úspěch. Elektrický sedan Speed Ultra 7 alias SU7 na první pohled vypadá jako Porsche Taycan a podobně také jede, však vrcholná verze Max udělá stovku za 2,78 sekundy. Ve srovnání s německou konkurencí je ovšem k mání za drobné, ani tato varianta nestojí víc než 990 tisíc korun v přepočtu, všechny ostatní jsou levnější. I Škoda Octavia je vedle tohoto vozu v jakékoli své verzi drahá, a tak ani není překvapivé, že lidé hned po premiéře pomalu zbořili firemní web - během úvodních čtyřiadvaceti hodin prodeje přijalo Xiaomi 88 898 objednávek SU7.

Může ale takové auto fungovat? Měli jsme za to, že se čínské firmy poučily z dřívějších nezdarů a nevrhnou na trh jakkoli problematický vůz, zejména pak ne takový, který by byl nebezpečný. A když už se nějaká taková firma najde, nepůjde o známou značku jako Xiaomi. Zdá se ale, že právě ona v tomto ohledu selhala.

Na internetu se totiž objevuje stále více videí, v jejichž centru je právě firemní prvotina. A v dobrém slova smyslu to není, jak můžete vidět i na dvou vybraných videích níže. Zákazníci, kterým byla nabídnuta testovací jízda, totiž bourají pomalu do všeho, co se na silnicích či v jejich nejbližším okolí objeví. Auto působí nestabilně a selhávají mu některé klíčové technické prvky jako vzduchové zavěšení kol.

Jen mizerné řidičské schopnosti lidí za volantem za tím stát nebudou, z některých záběrů se zdá, jako kdyby auto selhával stabilizační systém, kontrola trakce či elektronika jako taková. Auta, která na nich vidíme, ostatně ani neuhání nějakou šílenou rychlostí. A na jednom z videí je patrné i ono selhání vzduchového podvozku, po kterém auto v podstatě leží „břichem“ na silnici. K dokonalému autu má tedy SU7 zjevně hodně daleko.

Zájem o auto to pochopitelně poškozuje, ale zatím ne tak moc, aby pro Xiaomi nebyl problematický sám o sobě. Společnost zjevně nebyla připravena na to, že by o vůz mohlo hned stát skoro 100 tisíc lidí, ostatně k dispozici nemá ani vlastní továrnu. Výrobu bude realizovat smluvní partner Xiaomi, šestá největší čínská automobilka BAIC, která produkci ve velkém hned tak nerozjede. Xiaomi proto oznámilo, že klientela se bude muset obrnit značnou trpělivostí, jak informuje agentura Reuters. Zájemci o prostřední úroveň SU7 Pro disponující 299 koňmi si počkají 18 až 21 týdnů (tedy čtyři až pět měsíců), v případě vrcholu SU7 Max se 673 koňmi tu máme 30 týdnů (sedm a půl měsíce).

Na evropské poměry to není nic hrozného, pro některé čínské klienty jde ale o nepřekonatelnou překážku. Xiaomi i proto lidem nabídlo, že svou objednávku mohou během týdne zrušit, přičemž v takovém případě dostanou zpět zálohu ve výši 5 tisíc yuanů (cca 16 300 Kč). Své sliby ale firma neplní a už během prvních 24 hodin prodeje si 469 zákazníků na její chování stěžovalo, jak uvádí Singtao. Automobilka se brání tím, že zákazníci na jejím webu spletli tlačítka, realitu pochopitelně neznáme.

V každém případě bude zajímavé sledovat, jak se situace okolo SU7 dál vyvine. Co ještě minulý týden vypadalo jako čínská pohádka se šťastným koncem, se aktuálně jeví o poznání komplikovaně. Relativně rychlý vývoj auta v kombinaci s velmi nízkou cenou zjevně nenesou jen sladké ovoce.

SU7 vypadá působivě, má na kontě zajímavé technické parametry a stojí zlomek toho, co si Porsche účtuje za Taycan. Na dosud bílé holubici vozu se ale rychle začaly objevovat černé skvrny. Foto: Xiaomi

Zdroje: Reuters, Singtao, Carscoops, Xiaomi

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.