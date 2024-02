VW Arteon je definitivně po smrti, auto pro rok 2024 navzdory dřívějším slibům nedostane nikdo před 7 hodinami | Petr Miler

Je to propadák svého druhu, až tak špatné, aby VW s autem musel zamést v co nejdřívějším termínu, to s ním ale zase nebylo. Přesto přesně to automobilka udělala. Nový Arteon tak z výroby už nedostaneme ani my, ani Američané, prostě nikdo.

Je to jedno z těch aut, která bylo stvořena „přesně podle síťového grafu”, dostala líbivý design, široce zaměřenou techniku a ne až tak ambiciózní cenu, přesto na trhu propadla. Arteon měl být hvězdou, která nakonec zastíní i legendární Passat, nakonec to ale byla wolfsburská ikona, která zastínila jej až do té míry, že Arteon končí bez nástupce.

Proč se taková věc občas stane, nevíme. Samozřejmě, vnímání designu je velmi subjektivní, potkal jsem ale minimum lidí, kterým se Arteon nelíbil, palců nahoru jsem naopak zaznamenal bezpočet. Základní ideou je to v podstatě Škoda Superb, tedy velký liftback (který časem doplnil i stylový kombík), ze kterého se mohlo volbou konkrétní verze stát skoro cokoli. Sám jsem poznal verzi 2,0 TSI 4x4 s 280 koňmi a byl to praktický i agilní vůz. Komu by toto spojení nesedělo, mohl v obou těchto ohledech možnosti vozu posunout o dost dál. Verze 2,0 TDI je „normální” a přitom líbivé auto s minimálními provozními náklady, varianta R v podstatě Golf R pro celou rodinu. A není to zase tak dávno, co Arteon v Česku začínal pod 900 tisíci Kč, představoval tedy docela slušnou porci muziky za pořád přijatelné peníze.

A Češi snad i souhlasili, Arteon chvílemi kupovali víc než Passat a také loni, kdy v prodeji zůstávalo méně verzí než kdy dříve, až šlo nakonec pořídit už jen 200koňové TDI s pohonem všech kol nebo 320koňové R, ubytovali ve svých garážích 652 Arteonů vedle 954 Passatů. Být to tak všude ve světě, Arteon je pecka, tohle je ale české specifikum - v Evropě se loni prodalo něco přes 20 tisíc Arteonů vedle víc jak 70 tisíc Passatů a automobilka už dříve přiznala, že auto je propadák. Vše je tedy relativní, protože podobný počet prodaných ID.5 stačí na to, aby elektrické SUV bylo za hvězdu, ale to dnes nechme být.

Více se vozu nedařilo ani jinde, v USA se loni prodalo jen 2 347 vozů, přesto VW tvrdil, že ho tam v prodeji udrží. Ještě v létě avizoval, že posledním modelovým rokem Arteonu bude ten s označením 2024, nakonec ale žádný takový nedorazil a už ani nedorazí, jak shrnují kolegové z Jalopniku, kteří vůz vtipně překřtili na Arte-Gone (řekněme Arte-Pryč, byť česky to smysl nedává). S ohledem na dřívější poznámky šéfa VW se zdá, že automobilka chtěla vůz zaříznout co nejdříve, a to pokud možno všude. USA zjevně nemohly zůstat výjimkou.

Také u nás to má Arteon spočítané, na webu českého zastoupení Volkswagenu už svítí jen informace o doprodeji skladových zásob. Proč muselo auto takto skončit, můžeme jen spekulovat, jeden obecněji platný důvod od známého, který si nedávno koupil Passat, se ale nabízí. Když jsem se ho ptal, proč místo Passatu nevzal Arteon, řekl mi, že ho chtěl a velmi se mu líbí, bál se ale, že na něj lidé v tak stylovém autě budou pohlížet jako na někoho moc bohatého a budou mu škodit. A to už si pak může koupit klidně BMW.

Asi nežiji v tom „správném” prostředí, abych tohle chápal, ale třeba to tak vidí i většina jiných. Komplexnost předností Passatu je zkrátka velmi specifickou záležitostí, je to velmi vyspělé a přitom velmi nenápadné auto. Arteon přidal styl, skoro nikdo o něj ale nestál...

VW Arteon měl zdánlivě všechno, co měl mít, aby uspěl, přesto skončil. Teď už je to definitivní - po smrti je v Evropě, v USA, všude. Foto: Volkswagen

