VW říká, že spalovací motory udrží ve výrobě déle, než si většina lidí myslí

Motorům na benzin a naftu věští konec kde kdo a debaty se obvykle vedou pouze na téma, kdy k němu dojde. Němci říkají, že nic takového není na pořadu dne.

Ať už se současná situace vyvine jakkoliv, těžko se něco změní na záměru Evropská unie vyžadovat po automobilkách stoprocentní plnění přísnějších limitů spotřeby resp. emisí CO2. Přitom ztráty způsobené opatřeními proti šíření koronaviru by v kombinaci s obrovskými pokutami mohly řadu výrobců ohrozit na existenci. Automobilová asociace ACEA proto do Bruselu zaslala dopis, ve kterém požaduje odklad. Překvapivě se ale proti tomuto záměru postavili i někteří členové asociace, kteří uvádí, že současná doba je sice zlá a navíc již snížila evropské CO2 o zhruba 9 procent, ovšem povolování otěží by nemělo být na programu dne.

Pokud nahlédnete do pozadí, bude vám jasné, proč tomu tak je. Šéfem ACEA je od letoška Manley, šéf koncernu FCA. A přestože Fiat uzavřel dohodu s Teslou o společném počítání průměrných emisí CO2 obou firem v Evropě, i tak to bude pro Fiat drahé - v příštím roce by měl vydat 2,4 miliard Eur (cca 66,4 mld. Kč) na pokutách či kompenzacích Tesle, aby před evropskými pravidly obstál. Je tedy pochopitelné, proč ACEA volá po zmírnění. Naráží však na německé značky, zejména pak na Volkswagen, který sice kvůli koronaviru tratí 55 miliard korun týdně, ovšem do elektromobility investoval ještě více.

Mluvčí Volkswagenu proto již oznámil, že limity EU jsou jasně dané a nelze je vzít zpět jen proto, že Evropu skřípla koronavirová epidemie. To je vskutku překvapivé prohlášení, zvláště v kontextu s problémy, která má se svou stěžejní novinkou ID.3. Je tak otázkou, zda ta bude k dispozici ve chvíli, kdy se showroomy otevřou, byť automobilka zatím trvá na původně oznámeném letním termínu. Úspěchu nové elektrické rodiny pak musí neskutečně věřit, neboť na jeho základě předvídá i budoucnost spalovacím motorům.

Benzinové a zřejmě i dieselové agregáty „tu s námi budou mnohem déle, než si lidé myslí,“ uvedl k danému tématu technický šéf německé automobilky Matthias Rabe. Důvodem mají být syntetická paliva založená na biomase a dalších přírodních materiálech, díky nimž bude možné redukovat CO2 i další emise. V tomto ohledu je činné především Bentley, které již naznačilo, že pokud dosáhne v syntetickém palivu průlomu, dost možná se vůbec nikdy spalovacích jednotek nevzdá.

Rabe dodává, že inspirací je v tomto ohledu letecký průmysl, kde nelze uplatnit elektrifikaci. Pokud by se o to aerolinky pokusily, nikdo by se nedostal přes oceán. Se syntetickým palivem je to ovšem možné, a navíc úsporněji než kdy dříve. Technický šéf navíc předpokládá, že jeho rozšíření bude opravdu výrazné, neboť elektromobilita je v některých oblastech prozatím zcela nereálná. Nastoupit proto musí alternativa, byť prozatím nebyl ohlášen žádný konkrétní termín.

Volkswagen tedy zjevně nesází vše na jednu elektrickou kartu, ale naopak má v ohni želízek více. Za tím samozřejmě stojí nemalé výdaje, které Němci kvůli koronaviru logicky nehodlají jen tak vyhodit z okna. Zvláště když jim mohou zajistit pobyt na vrcholu potravního řetězce.

VW hodlá zůstat ještě velmi dlouho věrný spalovacím motorům, i navzdory tomu, že trvá na přísnějších emisních limitech. Automobilka totiž věří kromě elektrifikace také syntetickým palivům

Zdroj: Autocar

