VW pod tíhou okolností odkládá nové elektrické modely, současné propadáky musí na trhu vydržet do roku 2029 včera | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Volkswagen má nového prodejního šéfa, který byl hned po svém příchodu postaven před nelehký úkol - zajistit prodej zjevně obtížně prodejných elektrických modelů. Teď ho má ještě těžší. Se stejně nepřesvědčivým zbožím si bude muset vystačit i o několik let déle.

Minulý měsíc se provalilo, že šéf evropské elektrické divize Fordu po fiasku plánů firmy právě s elektrickými vozy skončil. Jeho staronovým působištěm se stal koncern Volkswagen, ve kterém zaujal pozici prodejního šéfa. V době, kdy tato firma tak mohutně sází znovu na elektrická auta, stojí před nelehkým úkolem, neboť prodeje zrovna těchto VW se hroutí. Ptali jsme se tedy, zda po Fordu jde dorazit i Volkswagen, jak se ale nyní ukazuje, může to naopak být Volkswagen, kdo dorazí jeho.

Obvykle dobře informovaný německý Manager Magazin s odkazem na své zdroje u VW uvádí, že automobilka musí odložit příchod celé nové generace elektrických modelů. Být to z dneška na zítřek, je to jedno, být to z příštího měsíce na zimu, je to jedno, i odklad z letošního podzimu na rok 2025 by se dal snést. Jenže tady se bavíme o odkladech o rok a půl i víc z už tak vzdáleného termínu - klíčové novinky na nově koncipované platformě, která by nahradila současné MEB, mají dorazit až v roce 2029.

Bavíme se tedy o 5 let vzdáleném okamžiku v momentě, kdy jsou současné novinky na platformě MEB uváděny s tím, že je dávno zastaralá. Bít se o zákazníka tohoto typu aut se stejnou technikou dalších 5 let zní tedy jako velmi tvrdý oříšek ke skousnutí. Manager Magazin výslovně zmiňuje premiéru elektrického nástupce Golfu, která měla být odložena až na rok 2029, odložených novinek ale bude muset být mnohem víc a některé stihne po předchozích odkladech až čtyřleté zpoždění.

Neuralgickým bodem se stává nová platforma SSP, který měla být původně použita v prvních autech (mimochodem značky Audi) už v roce 2025. Tento termín byl později opakovaně měněn, až se začalo hovořit o konci roku 2027. Nyní přichází další nejméně 15měsíční zpoždění, což znamená, že nová platforma bude pro sériová auta dostupná nejdříve v roce 2029. V případě elektrického Golfu to má znamenat právě 15měsíční odklad premiéry, o podobný čas déle si ale budou muset počkat i jiné modely. Třeba elektrický nástupce T-Rocu má kvůli témuž dorazit až v roce 2031, tedy o tři roky později, než bylo zamýšleno. Někdy mezi ID.Golfem a elektrickým T-Rocem má přijít nová generace ID.4, což znamená, že stávající provedení, které se na trhu už po 4 letech trápí, bude muset vydržet v prodeji cirka dalších 6 let.

Důvodů, proč vývoj SSP vázne, je víc, jedním z nich jsou ale softwarové problémy, se kterými VW bojuje uz roky. Modely na nové platformě SSP mají využít nový palubní software zvaný E3 2.0 od softwarové divize Cariad, vývoj je ale prý pořád v plenkách. A protože do vývoje se nově má zapojit Rivian, je VW v situaci, kdy pomalu znovu začíná od nuly, změnit se může v podstatě cokoli.

Sandera, který do Volkswagen nastoupil 1. července, tak čeká opravdu nelehký úkol. Zvýšit elektrické prodeje s takto rozdanými kartami může být velmi snadno sysifoskou prací - u Fordu, který své podobně nesmyslné ambice už vzdal, by možná měl lehčí život.

Tohle chce VW prodávat dalších pět let, vážně? Však už dnes jde o propadáky. Martina Sandera čeká vskutku nelehký úkol. Foto: Volkswagen

Zdroj: Manager Magazin

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.