VW už teď kapituloval. Ví, že neprodá dost elektromobilů, aby splnil limity CO2 v EU v roce 2025, chce úlevy

/ Foto: Volkswagen

Znovu se musíme ptát: Proč automobilky místo toho, aby proti nesmyslným a z prstu vycucaným limitům emisí bojovaly, raději s nadšením vsadily vše na elektromobily a nepochopitelně věřily, že jich prodají dost na to, aby před limity obstály? Od prvního dne to nebylo reálné.

Se zarytými příznivci elektromobility nejsme na jedné lodi, jedno se jim ale musí nechat - jsou schopni za svou pravdu bojovat s neutuchajícím odhodláním. Připomíná to Němce bránící Berlín za druhé světové války - už bylo všem jasné, že to nemůže dopadnout dobře, že se to nedá zvrátit, že jakýkoli další odpor bude mít za následek jen další krveprolití, přesto v něm pokračovali až do posledního myslitelného momentu.

Také vnucování elektromobilů všem se stále více ukazuje předem prohraným bojem, nadšení příznivci ale neztrácí odhodlání. Škoda, že nejsou schopni tolik energie věnovat něčemu smysluplnějšímu, než vnucování jimi oblíbených aut ostatním (protože o nic jiného tu nejde, jim je nikdo kupovat nezakazuje), když jsme ale před několika dny psali o tom, že Volkswagenu se jeho elektrické plány hroutí pod rukama a nemá šanci prodat příští rok přes 770 tisíc elektromobilů, aby utekl pokutám, přišlo nám dobrých 20 mailů, které tomu oponovaly.

Že je to spekulace, že je to nesmysl, že VW ví, co dělá, že cíle splní, že se to zlomí, že... Dosaďte si cokoli, padla i populární slova jako dezinformace. Uběhlo pár dnů a plesk, sám šéf VW Group Blume Bloombergu hlásí, že firma cíle nemůže splnit. Co k tomu dodat?

Generální ředitel skupiny Volkswagen požadavky EU označuje za nereálné, což samozřejmě jsou, ale ony někdy byly jiné? Byly nereálné od prvního dne a i my jsme to křičeli na všechny strany. Sám VW nás soustavně umlčoval s tím, že problém neexistuje a jeho elektrická ofenzíva vše vyřeší. Nyní se nacházíme 9 měsíců a 10 dnů před dalším zlomovým momentem, VW hlásí hnědý kód a chce úlevy, aby se nedočkal se ruinujících pokut ze strany Bruselu. Kde to jsme? V mateřské škole?

Pro ty, kterým unikl předchozí detailní článek, krátké resumé. I když ve vašem životě se 1. ledna 2025 nestane asi nic krom toho, že si budete zpívat, jak se „vracíte domů nad ránem, kvalitním vínem omámen”, pro výrobce aut jde o další zlom. Pokud se budeme bavit o nespecifických obecných limitech CO2, pak se na první pohled nestane mnoho, neboť z 95 g CO2/km u osobních aut se stane 93,6 g CO2/km. Takže party? Ne tak rychle.

EU současně změní metodiku měření emisí z NEDC na WLTP, což fakticky limit sníží asi o 15 procent. A to je takový posun, že nové hranici není jak dostát, pokud neprodáte hromadu elektrických aut s na oko nulovými emisemi navíc. A to zrovna VW nemá šanci dokázat, momentálně jeho odbyt těchto vozů dokonce klesá. Třeba v Německu prodal za únor dle KBA neuvěřitelných 2 553 elektromobilů z 40 361 aut celkem. Potřeboval by asi čtyřnásobný odbyt, aby před novými limity obstál, to je v dohledné době nedosažitelné.

Generální ředitel VW Group si je toho dobře vědom a uvádí, že k dosažení tak nízkého průměru CO2 je nutné, aby se prodávalo mnohem víc plně elektrických aut, než je dnes reálně možné. „Nedává smysl, aby automobilový průmysl platil vysoké pokuty, pokud nejsou splněny předpoklady pro navýšení výroby elektromobilů,” prohlásil diplomaticky Blume pro Bloomberg. To je opravdu hezky řečeno - oním hlavním „předpokladem pro navýšení výroby” je podstatně vyšší zájem zákazníků, který ale nikdy neexistoval a za jinak nezměněných okolností existovat ani nemá šanci. Blume tak vyzval k tomu, byla „pečlivě prozkoumána situace v různých zemích EU a odpovídajícím způsobem upraveny cíle CO2”. Že s tím VW nezačal dříve sám, než tato auta začal bezmyšlenkovitě nabízet...

Je to jedna velká hořká komedie včetně náznaků o tom, že automobilka může nabízet elektromobilů, kolik chce, ale dokud si je někdo nekoupí, cíle nesplní. Pozici Blumeho samozřejmě chápeme, je ale stěží pochopitelné, proč se do ní VW sám vmanipuloval a nebránil se tomu, aby takové limity byly vůbec zavedeny. Pravidelně podobné nesmysly sám horlivě podporuje, aktuálně třeba v Austrálii.

Měl bojovat za sebe a za zákazníky, bojoval ale za nesmysl a teď sklízí, co zasel. Úlevy budiž mu přány, asi se jich domůže, ale takto měnit pravidla hry za pochodu je nakonec nefér pro automobilky, jako je Toyota, která nikdy nevzdala boj za zdravý rozum a dnes říká, že raději zaplatí ony pokuty, než aby investovala do nechtěných elektromobilů. VW se choval pokrytecky, vědomě vsadil na špatného koně a měl by za to pykat. Hrál si s ohněm a zjevně nepochopí, jak obrovský hazard to je, dokud se sám nespálí.

No nejsou to krásná elektrická auta? No nejsou, říkají zákazníci, když je nekupují a kazí VW jeho emisní plány. Automobilka tak už teď ví, že nové limity CO2 platné od roku 2025 v EU nesplní a volá po úlevách. Přitom se stalo přesně to, před čím jej mnozí - nás nevyjímaje - roky varovali. Foto: Volkswagen

Zdroje: Bloomberg, Car Sales, KBA, Volkswagen

Petr Miler

