VW vzkřísí zapomenutou superluxusní značku, první prototyp byl nafocen v akci před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Co se v časech koronaviru zdálo být až příliš odvážnou spekulací, se nyní stává realitou. Daimer je úspěšný se svým novým pojetím Maybachů a to by nebyla ta správná německá konkurence, aby se to VW pod hlavičkou Audi nepokusil napodobit.

V roce 1896 do tehdy se rychle rozvíjející firmy Karla Benze nastoupil talentovaný technik August Horch. Ten chtěl původně být kovářem, nakonec mu ale svět čtyř kol učaroval víc. Dokonce tak moc, že třícípou hvězdu o pouhá tři léta později opustil a v listopadu 1899 založil společnost nesoucí jeho jméno, jež se měla soustředit právě na výrobu aut. První pak představil už o pouhé dva roky později.

Horch samozřejmě nezaložil ruce v klín, nýbrž ve své práci pokračoval. V roce 1909 jej ovšem zbytek vedení po rozepři s finančním šéfem donutila, aby společnost, kterou založil a jež nesla jeho jméno, opustil. Horch následně založil konkurenční firmu, kvůli registraci však již nemohl znovu nemohl použít své příjmení. Proto nakonec v roce 1910 vznikla automobilka Audi Automobilwerke GmbH.

Sám Horch firmu po dalších deseti letech znovu - tentokrát dobrovolně - opustil. Automobilka jako taková fungovala samostatně do 29. června 1932, kdy došlo k jejímu sloučení se značkami DKW, Horch a Wanderer. Vznikla tak společnost Auto Union, která se proslavila zejména závodními „stříbrnými šípy“, za jejichž vznikem stál mimo jiné i Ferdinand Porsche. Spojení čtyř firem pak bylo reprezentováno čtyřmi kruhy.

Svět ovšem v té době již stál na prahu druhé světové války, během které Auto Union sloužilo hlavně potřebám německé armády. Továrny kvůli tomu byly několikrát vybombardovány. A problémy vlastně neskončily ani s příchodem míru, neboť ústředí značky ve Zwickau bylo v obležení Rudé armády. Němci tedy neměli jinou možnost než vybudovat nové zázemí, které se nacházelo v západní části Německa, konkrétně v Ingolstadtu.

I přes nový zrod však Auto Union nemělo na růžích ustláno, v roce 1959 nad značkou získal kompletní nadvládu Daimler. Ten se však o pár let později začal obávat, že firma zaměřená na dvoutaktní motory nebude mít proti stále populárnějším čtyřtaktům bez masivní investice šanci na přežití. Došlo tedy na prodej většiny akcií, z nichž dal dohromady kontrolní balík Volkswagen. Ten tak v roce 1964 získal továrnu i práva na všechny značky a loga.

Již v září 1965 firma přišla s prvním novým modelem, který nazvala Audi. Ten však stále spadal pod značku Auto Union. Nicméně jelikož „audin“ se začalo v portfoliu objevovat více, Němci nakonec v roce 1965 po sloučení s NSU společnost přejmenovali na Audi NSU Auto Union AG, a poté, co napříč všemi vrstvami zdomácněla první část označení, došlo v roce 1985 k přechodu na název Audi AG.

Proč vám ale tuto historii vůbec vyprávíme? Abychom pochopili, kde vzal koncern VW značku Horch a proč se chce vrátit k jejímu používání - jde o samotnou podstatu Audi, k níž se dostal koupí celého Auto Unionu. Už nějaký čas se spekulovalo o tom, že je vzkřísí pro vrcholná provedení limuzín Audi a teď se zdá být prakticky jisté, že to udělá.

Na špionážních snímcích na zdrojovém odkazu můžete vidět svérázný prototyp faceliftovaného Audi A8. Samotná modernizace vlajkové lodi nepřekvapí, tohle je ale auto tak dlouhé, že zostudí i současné prodloužené provedení. A maskovací fólií je zakryt prostor v rohu zadních dveří, který prestižní automobilky tuze rády využívají pro umístění log verzí nebo samotných výrobců. Čtyři kruhy by se se stěží vešly, co ale takové logo Horchu? Vsadili bychom se, že na hotovém voze uvidíme právě to.

Ostatně to dává smysl. Horch má být přímou odpovědí Ingolstadtu na momentálně velmi úspěšný Mercedes-Maybach, protože Němci nikdy nenechají jiné Němce dělat samostatně cokoli, co oslovuje zákazníky. S novým označením by tak měla být podobně jako u Mercedesu spojena také vyšší výbava, specifická litá kola a loga či výjimečný motor pod kapotou. Ještě více prodloužené provedení by bylo něčím navíc, ale ono se dá čekat, že čtyři kruhy budou chtít zamířit nad Maybach.

I původně to totiž byl Horch, který byl technologicky na výši. Jeho první vůz značky v roce 1901 sice dával k dobru jen 4,6 koně, o rok později byl již výkon více než čtyřnásobný (20 k). Takovému čtyřválci přitom ani Mercedes, ani Benz (tehdy šlo ještě o dvě separované značky) nesahal ani po kotníky. Možná i proto má být označení Horch spojeno jen s vrcholnou řadou Audi A8 a nerozšířit se na další modely. To už jsme ale zase na poli spekulací, snad nám sama automobilka řekne ke své novince co nejvíce.

Automobily značky Horch byly původně a absolutní německou špičkou, která byla technologicky i nad Daimlerem. Snad proto nyní Audi hodlá stejné označení použít pro vozy, které mají konkurovat Maybachu, tedy tomu nejlepšímu od Daimleru. Nejlépe to dokazují fotky prototypu Audi A8 Horch na zdrojovém odkazu. Foto: Audi

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec