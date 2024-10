VW zaskočil vlastní dealery změnou spojenou s chystanými elektrickými novinkami, ti už na něj chystají žalobu před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Scout Motors

Tato auta se do prodeje dostanou až za několik let, přesto jejich příchod k dealerům už teď provází problémy. VW si za ně ale může sám, na své vlastní prodejce zničehonic vytáhl, že si veškeré marže plynoucí z prodeje chce nechat pro sebe.

Minulý týden se mezi živé vrátila značka Scout Motors, která dříve nesla označení International Harvester. Pod taktovkou Volkswagenu ale změnila název a vlastně i zaměření, jakkoli v jejím portfoliu i nadále figurují SUV Traveler a pick-up Terra. Obě novinky nicméně dostaly do vínku elektrický pohon. A pokud dochází na jeho spojení se spalovacím motorem, pak benzinová jednotka slouží jen jako mobilní elektrárna, nikoli k roztáčení kol. Není to tedy něco, po čem by publikum vysloveně toužilo, což je škoda, neboť na poměry VW zajímavě stylizované vozy by si jinak pár lidí zamilovat mohlo.

Kdo je ale už dnes nenávidí, jsou dealeři německé automobilky. Ačkoli si mysleli, že jim do portfolia přibude dvojice přece jen „američtějších” modelů, nyní zjišťují, že Scout Motors má fungovat jako zcela nezávislá firma, jak informují kolegové z Auto News. V důsledku toho nepodléhá americkým zákonům vyžadujícím prodej koncovým zákazníkům skrze síť nezávislých dealerů. Prodej má tedy podobně jako u Tesly a spol. probíhat přímo přes internet, mimo to se znovuzrozená automobilka má postarat také o servis. Přičemž dodává, že díky této strategii mohou zákazníci počítat s „plně transparentními cenami“ a dodává, že „nákup vozu se dá uskutečnit v řádu minut“.

Důvod je jasný, dnes nejčastěji záporné marže na vynucených prodejích elektrických aut pro automobilky znamenají nutnost hledat úspory, kde se jen dá. A tato se vyloženě nabízí. Firmě to může pomoci, ale bude s tím spokojená i klientela? Skutečně touží po pevných cenách a omezené dealerské síti provozované jedním subjektem? Zrovna tím si nejsme jisti, dosavadní zkušenosti naznačují zápornou odpověď - prakticky veškeré „dobro” pro automobilky se obvykle odehrává na úkor zákazníků.

Problémem pro automobilku navíc je, že i když prodejci začali cosi o přímém prodeji tušit už před dvěma roky, kdy znovuzrození Scoutu odstartovalo, dosud do nebylo oficiální, a tak se s tím nyní nehodlají smířit. A protože mají podporu národní dealerské asociace, chystají i právní kroky. „Čekají je problémy po celé zemi,“ uvedl k věci šéf zmíněné asociace John Devlin s tím, že prodejci tuto strategii „nehodlají přejít“.

VW tak zjevně bude muset povolat do zbraně nejen právníky, ale i řadu techniků, kteří by se postarali o servis elektrických novinek - pokud totiž hodlá vynechat stávající síť z prodejní hry, nemůže počítat s tím, že ta se mu následně o modely Traveler a Terra bude starat. Což pro změnu nepovede ke zrovna enormnímu zájmu, neboť bez široké servisní sítě se s jakýmkoli autem žije špatně. Nejspíš i proto má dvojice zamířit do prodeje až v roce 2027, do té doby zřejmě VW bude budovat značce zázemí.

Novinky znovuzrozené značky Scout, tedy SUV Traveler a pick-up Terra, vypadají opravu k světu. Nicméně je otázkou, jak zabodují, neboť do vínku dostaly pouze elektrický pohon, přičemž s tím je mateřský koncern Volkswagen chce prodávat zákazníkům přímo, nikoli skrze síť existujících dealerů. Foto: Scout Motors

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.