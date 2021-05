VW zkouší, kam ho lidé nechají zajít při snaze nechat je platit za pořízení auta, ač už je jejich před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Automobilový svět se rychle mění a pokud nedojde k zásadní změně politického uspořádání, dále se rychle měnit bude. Výrobci potřebují klesající marže při prodeji vozu dohnat jinde a dodatečný prodej výbavy je jedním z řešení.

Příchod nových Volkswagenů na trh v posledních letech provází potíže. Důvodem je jejich nový, komplikovaný software, který mimo jiné umožňuje konstantní připojení k internetu a dovoluje i vzdálenou aktualizaci některých částí vozu. Dosud Němci naráželi spíše na potíže, kvůli kterým museli nejen odložit premiéru nového Golfu, ale následně jeho rozlet ještě dočasně omezili zastavením prodejů. V případě elektrického ID.3 se dělo něco podobného a vůz byl nakonec puštěný do prodeje nehotový, a tak majitelé musí ještě letos do servisů, aby konečně dostali vše, za co zaplatili.

Může to působit dojmem, že VW zbytečně tlačí na pilu, má pro to ale dobrý důvod. Chce se vydat ve stopách prémiových značek a podobně jako Audi nabízet zákazníkům dodatečné pořizovaní prvků výbavy formou předplatného. Tedy jinými slovy svým klientům zpřístupní možnost, jak dále platit za pořízení vozu, který už jednou koupili.

Cílem VW je vyrábět auto v jediné technické specifikaci, tím maximalizovat úspory z rozsahu a až později softwarově určovat, co který vůz nabídne svému majiteli. Ve hře jsou prakticky veškeré bezpečnostní a komfortní funkce, které vás napadnou - vzhledem k tomu, že ovládání aut stále více probíhá přes dotykové displeje, nebude žádný problém aktivovat nebo deaktivovat cokoli od vyhřívání sedadel po navigaci.

Obecně vzato nejde o nic až tak převratného, mezi mainstreamovými značkami jde ale o novum - lépe situovaným klientům Audi, BMW a Mercedesu obvykle tolik nevadí automobilce za některé funkce dodatečně průběžně či jednorázově platit, reakce zákazníků VW je otázkou. Němci se ale tváří, že nemají jinou možnost, neboť marže z prodeje elektrických aut jsou dnes minimální, pokud nejsou rovnou záporné a prostor pro zvyšování ceny při prodeji nulový.

Promluvil o tom prodejní šéf Klaus Zellmer v rozhovoru pro Top Gear, ve kterém naznačil také to, kam až automobilka bude při uplatňování takového modelu schopna zajít. Firma počítá do budoucna nejen s jednorázovými dodatečnými poplatky, ale také s pronájmem. Například systém autonomního řízení úrovně SAE4, kdy už vůz jede téměř sám, by prý pro každé auto jako příplatkový prvek stál pětimístnou sumu v eurech, tedy nejméně 260 tisíc Kč, to by prý podle Zellmera nezaplatil nikdo.

Automobilce ale dává smysl takovým systémem vozy přesto osadit a účtovat za ně později nikoli jednorázově, ale za hodinu. VW by se to prý vyplatilo při účtování okolo 7 euro za hodinu, tedy asi 180 Kč. Na jednu stranu proč ne, na tu druhou - kdo ze zákazníků aut typu Golf dá 180 korun za hodinu za to, že nemusí řídit? Je to poměrně dost peněz a dokážeme si představit dost lidí, kteří raději budou věnovat čas silnici a volantu než někomu z rodiny na palubě.

Ať už si o tom ale myslíte cokoli, je to směr, kterým míří prakticky celá branže, jen VW je ve svých úvahách dál než ostatní a mluví o nich otevřeněji. Jak jsme již naznačili, Evropská unie tlačí do elektromobilů úplně všechny a pokud s ní automobilky chtějí být zadobře, nezbývá jim než držet ústa a krok. Realitu tím ale nezmění a lidé budou mít jen omezenou ochotu kupovat si za 1 milion v některých ohledech horší auto, než jaké dnes pořídí za 600 tisíc. Cena tedy bude muset jít dolů i na úkor výrobců. A její část bude třeba někam „schovat” či platbu odložit, aby zákazník neměl pocit, že kupuje příliš draho. Výše popsaný způsob je jedním z možných řešení - i když je výsledek stejný, lidé budou méně bolestivě vnímat placení 2 000 Kč za měsíc po dobu čtyř let než 100 tisíc Kč jednorázově.

VW ID.3 je jedním z prvních aut, který je připraven na dodatečné platby za některé funkce či výbavové prvky vozu. A to i za jejich zpřístupnění na určitý čas, to je docela kontroverzní nápad. Foto: Volkswagen

Zdroj: Top Gear

Petr Prokopec