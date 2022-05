Proti Rusku se dá vymezit i autem, tohle bláznivé monstrum s neprůstřelnou mikinou dělá právě to před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dartz

Tahle auta nikdy nevyráběli Rusové, protože ale firma má ruské kořeny a některými atributy na největší zemi světa odkazovala, lidé si ji s Ruskem spojovali. Tak představila novinku, která se vůči němu naopak vymezuje.

V důsledku konfliktu na Ukrajině zavládly protiruské nálady i tam, kde o nich dříve nikdo neslyšel. Na jednu stanu to není až tak překvapivé, na tu druhou je ale třeba dál jednat bez předsudků a neházet všechny do jednoho pytle. Ostatně ani nikomu z Čechů by nebylo příjemné, kdyby na nás bylo hleděno jednou optikou bez ohledu na to, jací ve skutečnosti jsme či co jsme za sebou v životě nechali. Bohužel, mnoha lidem něco takového nelze vysvětlit, v důsledku čehož mohou nakonec trpět i firmy, které s Ruskem nemají nic společného.

My si aktuálně posvítíme na lotyšskou automobilku Dartz, která se ve své novodobé historii rozhodla ve velkém odkazovat na minulost. Její kořeny přitom lze vysledovat až do roku 1874, kdy byla založena v Rize. Tehdy se nicméně nejednalo o hlavní město Lotyška, nýbrž hlavní průmyslové centrum ruského impéria. A jelikož leží na břehu baltského moře, dostala firma původně název Russo-Balt. Zpočátku se přitom soustředila na železniční vagony, v roce 1909 nicméně do svého portfolia zařadila i automobily.

Právě někdejší ruský původ začal být důvodem ke kritice, a to i proto, že lotyšská automobilka má svou propagaci postavenou i na písmenu „Z“. To však odkazuje na Zavod, tedy na továrnu, s Ruskem to nemá nic společného. Ovšem jak jsme naznačili v úvodu, řada lidí dnes cokoliv, co jen připomíná Putina nebo širou Rus, bere za absolutní zlo. Dartz se proto rozhodl vzdát jednoho ze svých marketingových symbolů, stejně jako již nehodlá odkazovat na Igora Sikorskyho, autora mnoha vrtulníků a letadel.

„Již nemůžeme používat písmeno Z, neboť se z něj stala moderní svastika. Nemůžeme ani používat jména helikoptér. Nemůžeme ani odkazovat na naši minulost spojenou s označením The Spirit of Bomber. Dočasně jsme pak z našeho názvosloví vyřadili spojení Black Alligator. A ono označení The Spirit of Bomber jsme nahradili spojením The Spirit of Heroes,“ popsal změny ve firmě její šéf Leonard F. Jankelovič.

Dartz nezůstává jen u slov, nýbrž rovnou přikročil k činům. Dokládá to i jeho novinka, která již neodkazuje na někdejší sovětské bojové vrtulníky. Namísto „černého aligátora“ tak dorazil Iron Diamond MMXXII, který vychází z Mercedesu-Maybach GLS. Dárcovský vůz nicméně nepřipomíná ani v nejmenším, neboť stejně jako předchozí firemní kreace dostal nadmíru extravagantní karoserii. Působivé přitom je, že ač ta je neprůstřelná, SUV oproti dřívějšku shodilo podstatných pár kil.

Zásadní novinkou nicméně není ani tak samotný vůz, jakožto jeho doplňky. Standardem je totiž neprůstřelná mikina (sic), za příplatek si pak můžete objednat ještě neprůstřelné sako. V obou případech přitom může být použita aligátoří kůže, ze které může být i čalounění uvnitř. Některých ruských atributů se tedy sice Dartz zbavil, ovšem luxusní prvky v jeho nabídce zůstávají. Jaká je cena, nebylo zmíněno, počítejme ale se sumou v řádu desítek milionů korun, tohle auto je zakázkový extrém každým coulem.

Dartz představil nový model Iron Diamond MMXXII, který se snaží neodkazovat na Rusko ani v náznacích. Standardně je dodáván s neprůstřelnou mikinou. Foto: Dartz

Zdroj: Dartz

Petr Prokopec

