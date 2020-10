Výroba jednoho z nejzajímavějších aut posledních let byla zastavena, není jej z čeho dělat včera | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Nastalá situace připomíná, jaký chaos zmítá současným světem. Problémy s výrobou aut by měly být minulostí a automobilky by nyní měly řešit spíše potíže s odbytem, v případě Chevroletu Corvette C8 je tomu ale přesně naopak.

Jen málokdo má letos na růžích ustláno. Hybatelem veškerého dění je koronavirus, který opakovaně dopadá na řadu oblastí. Jednou z nich je i automobilová branže, neboť jakkoliv jsou továrny i showroomy již opět v provozu, ekonomická nejistota zákazníků sílí. A kde se tak neděje, tam mají výrobci jiné potíže, které ve výsledku znamenají totéž - neprodávají tolik aut, kolik by potřebovali. Příkladem budiž osmá generace Chevroletu Corvette, o kterou je vskutku enormní zájem. Přesto americká automobilka musela zastavit výrobu.

Tuto informaci dostal do světa americký Youtuber Morgan Crosbie, který zjistil, že Chevroletu jednoduše došly některé komponenty. Automobilka místo aby montážní linky v továrně Bowling Green v Kentucky pouze zpomalila, přišla s razantním rozhodnutím. Raději na chybějící díly počká, než aby měla řadu aut rozmontovaných a na jejich dokončení by přišla řada až v pozdější fázi. V takovém případě by totiž Chevrolet měl obavy, že nebudou dodrženy firemní kvalitativní standardy.

Dle Crosbieho se přitom výroba opět rozjede, není ale zcela jasné, kdy se tak skutečně stane - v tuto chvíli je zastavení plánováno na jeden až dva týdny. Koronavirus sebou zkrátka přinesl mnohá omezení, která se netýkají jen samotné montáže aut, ale také i produkce komponentů ze strany dodavatelů. Ti ovšem i kvůli zachování sociálního distancu a karanténám nestíhají, přičemž nepomáhá ani zavádění extra směn.

Chevrolet navíc dojíždí na problémy, které se nakumulovaly již v předchozích měsících. Loni se musel potýkat se stávkou dělníků, pročež nakonec první exempláře Corvette C8 zamířily k zákazníkům až na počátku letošního roku místo na konci toho minulého. Poté továrnu uzavřel koronavirus a automobilka stále ještě nemá vyrobené veškeré objednané exempláře modelového roku 2020. Od září se přitom měla rozjet výroba modelového roku 2021.

I kvůli těmto zdržením se automobilka rozhodla soustředit hlavně na domácí trh, uspokojit místní objednávky a bez ohledu na dodávky komponentů chystá zastavení výroby pro další trhy. V tuto chvíli se už ví, že od druhého týdne v listopadu bude míst smůlu Kanada, nemusí jít ale jen o jediný případ.

Vše zmíněné jen připomíná, jak chaotická situace v průmyslu - a jistě nejen tom automobilovém - nadále panuje. Na se má kvůli tomu dostat minimálně 25 procent méně exemplářů, než s kolika dealeři počítali a kolik jich je nasmlouváno. Je otázkou, jak se epidemie koronaviru bude vyvíjet nadále, neboť při dalších vlnách přijdou další restrikce a tedy další omezování výroby či naopak snížení poptávky. Čekají nás ještě těžké časy, bohužel.

Výroba Corvette C8 aktuálně stojí, Chevroletu dosšly některé nezbytné komponenty a spása není na dosah. Foto: Chevrolet

Zdroj: Cars and Crosbie@YouTube

Petr Prokopec