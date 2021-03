Další automobilka záměrně vyrábí nehotová auta, podle všeho už neměla na výběr před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Jako domeček z karet se začínají sypat zažité procedury výrobců aut v koronavirové době. Jejich největší současná noční můra v podobě nedostatku čipů je zjevně tak daleko od konce, že raději vyrábí auta bez nich.

Když v loňském roce přišla koronavirová pandemie, začali jsme v jejím úvodu dokonce na chvíli i spekulovat o tom, zda jí náhodou nějaká automobilka nepodlehne. Nakonec ale nebylo tak zle, jak se ještě na jaře zdálo. Výrobci tak s nemalými nadějemi vstupovali do letoška, který i díky vakcinaci měl přivát zpět staré časy, a tedy také zvýšený zájem publika. Jen málokdo ovšem tušil, že začátek roku 2021 bude podobně náročný jako toho loňského, a to nejen kvůli koronaviru. Místo pandemie nyní továrny uzavírá nedostatek čipů, který je pro výrobce evidentně další pohromou.

Nejnověji to dokládá Ford, kterému nezbylo než najet na strategii raženou konkurenčním koncernem General Motors. Tato automobilka se rozhodla, že kvůli nedostatku komponentů výrobu nezastaví, ale auta raději vyrobí bez části jinak standardní výbavy. GM dokonce taková auta dále prodává, Ford zvolil trochu jiný přístup.

I ten se rozhodl vyrábět vozy nehotové, a tak modely F-150 a Edge dokončí bez části čipů. Na rozdíl od GM je tak ale nemůže prodat, na to jsou chybějící funkce moc zásadní, auta si prý „po několik týdnů“ ponechá, než je bude moci dokončit a dodat zákazníkům. Tedy jinými slovy, pick-up i SUV sice budou z montážních linek sjíždět i nadále a automobilka nebude muset posílat dělníky na nucenou dovolenou, ovšem prodat je stejně nepůjde.

I tak je jako v případě GM pochopitelné, proč Ford sahá po této strategii. Modrý ovál již uvedl, že nedostatek čipů jej letos bude stát něco mezi 1 miliardou a 2,5 miliardami dolarů (cca 22 až 55 miliard korun), které by automobilka jinak utržila, pokud by měla vozy v nabídce. A jelikož F-150 je nejprodávanějším vozem Ameriky a navíc je velmi ziskový, jeho úplná odstávka by Fordu přinesla další obrovské ztráty. Modrý ovál tak chce co nejvíce redukovat dopady uzavřených továren v USA i v Evropě a auta vyrábět aspoň takto.

Automobilka zatím neupřesnila, kdy by mohla výrobu obnovit v plném měřítku, na rychlý návrat do normálu ale nejspíše může zapomenout. Momentálně se ukazuje, že problémy s nedostatkem čipů začíná mít i Toyota, tedy automobilka, která dosud byla brána jako jeden z vítězů čipové krize. Japonci hlavně v reakci na zemětřesení v roce 2011, kdy se ocitli taktéž bez stěžejních komponentů, uzavřeli s dodavateli smlouvy, které jim zaručovaly neustálý přísun všeho potřebného.

Nicméně i Toyota nakonec utlumuje výrobu hned ve čtyřech amerických továrnách, a to právě kvůli problémům na straně dodavatelské. Nejde ale jen o čipy, problémem je i nepřízeň počasí. Spojené státy zasáhla další vlna mrazivého a sněhového počasí, jež narušila dodávky mnoha komponentů. Japonci tedy na volnoběh pojedou jen po jistou dobu, než se tyto potíže vyřeší. U Fordu to ale tak snadné určitě nebude. Nakonec, je to už čtvrtý měsíc, co mnozí doufají v brzké řešení, které zjevně nepřichází a problém se jen prohlubuje.

Výroba Fordu F-150 se nezastavila, i když značce chybí stěžejní čipy. Auta proto bude vyrábět na sklad a dokončí je ve chvíli, kdy komponenty dorazí, i tak letos přijde na tržbách o až 55 miliard korun. Foto: Ford

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec