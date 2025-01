Výsledky VW za rok 2024 obnažují všechny jeho hlavní problémy: Fiasko s elektromobily, ohromnou závislost na Číně před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Některá nominální čísla nevypadají až tak zle, zkoumání jejich dynamiky a analýza podílu některých typů aut a odbytišť na celkovém výsledku jsou ale pro Volkswagen velmi, velmi varovné.

O aktuální situaci koncernu Volkswagen a jeho stejnojmenné hlavní značky bylo loni v souvislosti s nakonec drtivě vyhranou pří s odbory řečeno mnohé. A nebylo to hezké čtení ani při procházení slov z úst těch, kteří se obvykle jen chválí. Pokud finanční šéf firmy dává společnosti rok, maximálně dva a generální ředitel koncernu dokonce uvádí, že celý moloch je zralý na bankrot, víte, že stav není dobrý.

Ve stínu těchto slov se aktuálně zveřejněné klíčové výsledky VW jako značky zdají být zlaté. Resp. slova šéfů se v jejich stínu zdají být přehnaná, pohlédnout lze na věc z obou stran. Volkswagen loni prodal po celém světě 4,8 milionu aut, což sice představuje oproti roku 2023 pokles, ale jen o 1,4 %. To je v podstatě nic, kdyby vám v práci sebrali 1,4 % mzdy, popř. by vám v autě o 1,4 % stoupla spotřeba nebo jste za měsíc snědli 98,6 % jídla ve srovnání s tím předchozím, asi si toho ani nevšimnete. Takže tanec? Tu hudbu raději ještě ztlumte.

Problém je zejména struktura prodejů vzhledem k dříve provedeným investicím a těžišti zisků, které ukazují, na jak tenkém ledě dnes VW bruslí. Za nic jiného než fiasko nelze označit jeho prodeje elektrických aut, kterých loni dodal zákazníkům pouhých 383 100 kusů, tedy jen 7,9 procenta celkového odbytu. Uvážíme-li, že VW řadu let nevidí svou budoucnost v ničem jiném, dosud zřejmě pořád plánuje od roku 2033 neprodávat nic jiného a s rokem 2030 dosáhnout 80% podílu těchto vozů na celkovém odbytu, je to až směšné číslo.

Navíc ani nemůže říci, že míří správným směrem, neboť tento výsledek představuje meziroční pokles odbytu elektromobilů o 2,7 %. Uvážíme-li, že na oltář tohoto typu aut položil VW vše, hazardně na ně vsadil už koncem minulé dekády a jeho práce se spalovacím portfoliem je od té doby ryzí z nouze ctnost, setrvačnost, doběh, prostě konečné dějství, však firma nepřišla s žádnou skutečnou spalovací novinkou už mnoho roků... Je to velký problém. Volkswagen to vystavuje přesně tomu, čemu člověka sázka na jednu kartu vystaví - když se z elektromobilů nestane ta budoucnost, ve kterou doufal, bude se muset hodně snažit (a chvíli to vůbec technicky nebude možné), aby byl konkurenceschopný s čímkoli jiným.

Druhým velkým problémem je Čína. Zatímco v Evropě VW s 1,25 miliony prodanými auty víceméně stagnuje (-1,7 %), a v Severní i Jižní Americe výrazně roste (592 300 aut a +18,4 % resp. 479 400 aut a +21,1 %), v Číně jde o 8,3 % dolů. Automobilka zatím nezveřejnila výsledky za samotný čtvrtý kvartál, takže aktuální dynamiku vývoje můžeme jen odhadovat, z dalšího ale vyplývá, jak ohromný problém to je. VW pořád v Číně prodává 46 % všech aut, která dodá lidem na celém světě, takže i pořád relativně přijatelný 8,3% pokles posílá dolů jeho výsledky za celý svět. Pokud za velkou zdí ztratí byť jen 20 % prodejů, je to rána, ze které se nemá kde a jak vylízat. Jeho aktivity v Číně jsou navíc historicky velmi ziskové, což se o těch evropských říci dávno nedá.

Automobilka je tak vystavena zejména dvěma ohromným rizikům - potenciálně promarněné investici do elektromobilů a dalšímu nezdaru v Číně. Obojí je navíc do značné míry mimo jeho moc, však pokud elektromobily ztratí politickou přízeň, nemá z čeho brát - je to pro něj zjevně nekonkurenceschopné zboží i za ní, natož bez ní. A v Číně může přijít o mnohé jedním hlasováním politbyra, jen s malou nadsázkou. Může to pořád dopadnout dobře, VW ale dnes má velké problémy. A jeho loňské výsledky je obnažují do posledního kousku látky.

Bývalý šéf Škody a současný generální ředitel značky VW Thomas Schäfer musí zpytovat svědomí. I jeho zaslepenost elektrickým pohonem nyní dostává Volkswagen do mimořádně riskantní pozice. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Volkswagen

Petr Miler

