Vysoká cla EU na čínská auta skutečně začala platit, jejich snížení na poslední chvíli je jen zbytečnou provokací

Brusel to opravdu udělal a zatížil původem čínská auta, mezi která se dnes řadí i některé Dacie, BMW, Volva nebo Tesly, vysokými cly. Na poslední chvíli je trochu snížil, ovšem jen tak, aby to Číňany definitivně rozžhavilo doběla.

Na první z českých červencových svátků začala platit dodatečná cla EU uvalená na auta dovážená z Číny. Ta nejsou jednotná, Evropská unie se po devítiměsíčním vyšetřování rozhodla různé značky zatížit různě. V půlce června tedy přišla s oznámením, že automobilky jako SAIC budou muset kromě stávajícího 10procentního cla platit ještě dodatečnou sazbu 38,1 procenta. Čínský výrobce prý s Bruselem nespolupracoval, pokud by to udělal, měl by - stejně jako jiní - šanci na nižší 21procentní sazbu.

Čína na návrh reagovala nejprve mírně, po pár dnech se však rozhodla praštit pěstí do stolu. Peking totiž oznámil, že pokud cla začnou platit, přijde s velmi tvrdou odvetou. Tou by byli zasaženi především němečtí výrobci, hlavně pak prémiové značky jako BMW, Mercedes-Benz či Porsche, pro které Říše středu představuje zhruba pětinu odbytu. Není tak překvapivé, že především naši sousedé začali na Brusel apelovat, aby své stanovisko přehodnotil.

Evropští a čínští politici následně zasedli k vyjednávacím stolům, u těch se ale zatím podařilo dosáhnout jen snížení sazeb, které je ze strany Číňanů vnímáno jen jako provokace. Vyšší sazba byla snížena o 0,5 procentního bodu na 37,6 procenta, nižší pak o 0,2 procentního bodu na 20,8 %. To je skutečně vtip, který třeba značce MG, která spadá pod zmíněný SAIC, moc nepomůže. Navíc není zcela jasný mechanismus, kterým souběh dvou sazeb dá dohromady výsledné procento. Může dojít k sečtení (pak by šlo o 47,6 %) nebo znásobení (pak by šlo o o víc jak 51 %), bez ohledu na to je ale opravdu jedno, jestli je dodatečná sazba o pár desetin procentního bodu vyšší nebo nižší.

EU uvádí, že stávající cla jsou dočasná, jak upřesňuje Autocar. Písemně se k nim totiž ještě musí vyjádřit členské státy. Pokud by země reprezentující alespoň 65 procent obyvatel celé unie byly proti, pak novinka byla smetena ze stolu. Jenže zejména Francie je jejich velmi silným zastáncem, přičemž na své straně má také Itálii a Španělsko. Jen v těchto třech státech přitom žije 40 procent obyvatel EU. Německo tak zatím působí spíše osamoceně.

Nejpozději do čtyř měsíců má ovšem dojít k hlasování, které by vedlo k definitivní podobě nových sazeb. Taková cla by pak následně platila pět let. V mezičase přitom stále mají probíhat jednání s Čínou. Brusel ale zjevně bude i pod tlakem výrobců ze starého kontinentu, neboť vyšší poplatky se mají týkat rovněž jejich aut - a to takových, které se v Číně vyrábí. Mezi ně přitom patří nejen BMW iX3, ale také třeba Tesla Model Y nebo několik Volv. A opomenout nesmíme ani Dacii Spring.

Rumunský elektromobil je totiž kopií čínského Renaultu City K-ZE. Stejně tak Říši středu jakožto levnější výrobnu používá značka DS, jenž pro změnu spadá pod koncern Stellantis. Ten pak má pod sebou také Peugeot a Citroën, tedy další francouzské automobilky, které na Čínu spoléhají výrobně i prodejně. Je tak opravdu překvapivé, že země galského kohouta tak vehementně vyšší cla podporuje, neboť Říše středu již dříve naznačila, že zasáhnout ji může také skrze cla na jiné specifické výrobky.

Reakce Číňanů nepřekvapí: „Čínská strana důrazně protestuje. Vždy jsme věřili, že ekonomické a obchodní záležitosti by měly být řešeny prostřednictvím dialogu a konzultací. Čína přijme nezbytná opatření, aby chránila svá legitimní práva a zájmy,” řekl k věci Mao Ning, mluvčí čínského ministerstva zahraniční. Odvetná opatření tedy čekejme v řádu dnů, o jejich podobě můžeme v tuto chvíli jen spekulovat.

Vyšší cla na auta z Číny se obrátí proti evropským značkám i přímo. Taková Dacia Spring je vyráběna výlučně v Číně, protože ale firma s EU spolupracuje, má jít o 20,8procentní navýšení cla. Oproti tomu Spotlight Automotive, jenž stojí za elektrickým Mini Cooperem, bude čelit dodatečným 37,6 procentům. Nad tím, co to udělá s prodeji, snad ani nemusíme přemítat. Foto: Dacia, Mini

