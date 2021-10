„Vyvolení” ukázali, co dělá tzv. Plné autonomní řízení Tesly ve městě, svěřili byste mu svůj život? před 3 hodinami | Petr Prokopec

Zatím stále jen hrstka vybraných zákazníků může betaverzi takzvaného FSD používat ve skutečném provozu. Pokrok mu nelze upřít, i tak je patrné, že takhle jezdící člověk by nikdy nedostal řidičák.

Tesla nám není trnem v oku, jak by se některým mohlo zdát, nemůžeme ale přehlížet její kontroverzní kroky související především s bezpečností provozu. Kalifornská automobilka si v podstatě z celé Ameriky udělala testovací areál, kterým se prohání auta vybavené nedoladěnými systémy podpory řízení, což vedlo k nespočtu krizových situací a nehod. Jiny horlivé úřady tomuto v tomto případě jen nečinně přihlíží a byť se v posledních dnech blýská na lepší časy, Tesla si dále dělá, co chce.

Firma sice soustavně opakuje, že její misí je zvýšení bezpečnosti na silnicích, její skutečné kroky jsou ale spíše protichůdné. Dokládá to i změna technologie, která již spoléhá pouze na kamery, nikoliv na radary či LiDAR, neboť ty jsou dle Elona Muska „hloupé, drahé a nepotřebné“. Při pohledu na chování vozů užívajících systém Full Self-Driving je ovšem patrné, že „hloupý a drahý“ je spíše ten. Poslední verzi 10.2 sice nelze upřít jistá zlepšení, ani ten nejhorší lidský řidič, kterého jsme kdy v životě poznali, se ale nechoval na silnicích tak chaoticky, jako FSD.

Z videí níže přiložených je patrné, že systém dokáže lépe pracovat s chováním ostatních motoristů. Přesvědčit se o tom můžeme hlavně ve chvíli, kdy dochází k zajíždění dodávky dodavatelské služby na příjezdovou cestu. Dříve by jej totiž Tesla kvůli světlé barvě dost možná i přehlédla, případně by se ihned nacpala do mezery, kterou vůz v prvé fázi jízdy vytvořil. Nyní ale vůz správně vyhodnotil, že jde o komplexnější manévr a Model S zůstal stát na místě.

Stejně tak systém dokáže lépe reagovat na chodce či třeba překážky v jízdním pruhu. Ovšem pouze někdy, což je značný problém. Přesvědčit se o tom můžete na druhém videu, které mapuje jízdu Tesly Model 3 po Detroitu. V jednom případě totiž vůz zvládne odstavenou dodávku objet, v případě náklaďáku se ovšem již zasekne. Právě tato nevyzpytatelnost je alarmující, neboť si zkrátka nemůžete být nikdy jisti tím, co vůz v příští chvíli udělá.

Vše navíc umocňuje ta skutečnost, že v kritických chvílích je technologie zmatená natolik, že dokáže klidně i ignorovat dopravní značení. Nebo se jednoduše zasekne na místě, a je potřeba zásah majitele. Ti pak sice „plnohodnotné autonomní řízení“, které plnohodnotným autonomním řízením rozhodně není, omlouvají, třebas za pomoci toho, že vůz v daných místech ještě nikdy nebyl a tudíž ještě není zcela zorientovaný.

Ovšem ruku na srdce, svěřili byste takovému systému svůj život? Či ještě lépe, posadili byste do něj své děti a poslali je na cestu do školy? Nejspíše nikoliv. A právě proto by politici měli zakročit a nenechat Teslu, aby si nejen z majitelů svých aut dělala pokusné králíky, v ohrožení jsou i všichni ostatní řidiči. Dá se ale předpokládat, že než se tak stane, budeme svědky ještě řady nehod, které se vůbec nemusely stát. Nakonec, kolik lidí třeba opakovaně nezastavuje na stopce?

Tesly s FSD to dělají velmi pravidelně, i na to se můžete podívat níže. A to jsou prosím videa od kontroverzně vybraných nadšenců, kteří museli souhlasit s tím, že systém nebudou prezentovat hanlivě. Přesto na nich FSD působí tak, jak působí.

Tesla sice své autonomní řízení nazývá plnohodnotným, zároveň se ale usilovně brání jeho zařazení do kategorie SAE4, kdy by se plnohodnotným stalo oficiálně. V té chvíli by značka musela převzít zodpovědnost za chování umělé inteligence, což pochopitelně odmítá. Videa níže vám jen ukážou, proč tomu tak je. Ilustrační foto: Tesla

