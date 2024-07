Xiaomi ukázalo svůj supersportovní sedan se dvěma motory V8 a 1 548 koňmi výkonu před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Xiaomi

Číňané se v poslední době odvážně pouští o do automobilových vod jimi dříve neprobádaných, v tomto případě ale označení poněkud matou. Novinka Xiaomi motory V8 opravdu dostala, skutečným osmiválcem ale není jediný z nich.

Xiaomi SU7, tedy automobilová prvotina výrobce mobilních telefonů, je tak trochu doktor Jekyll a pan Hyde. Na jedné straně totiž jistě lze ocenit vzhled a dynamiku Porsche za cenu Škody, jenže pak je tu stránka druhá, a to méně přívětivá. Minimálně auta ze začátku výroby potvrzovala, že u vozů z Číny se na kvalitu spolehnout nemůžete. Nejsme si navíc jisti, že se situace v dohledné době změní. Xiaomi je totiž zavalené objednávkami, a protože při hrozbě dalšího čekání by lidé mohli další část z nich zrušit, firma zkrátka musí alespoň nějak upřednostňovat kvantitu před kvalitou.

Možná i proto se Číňané rozhodli, že svůj obraz na veřejnosti poněkud vylepší. SU7 tak nově představili ve verzi Ultra, která má ohromit opravdu působivými čísly v rámci výkonu a dynamiky. Tři pohonné jednotky - dvě V8 a jedna V6 - totiž produkují dohromady 1 549 koní, které mají zvládnout zrychlení na stovku za 1,97 sekundy, na dvoustovku za 5,97 sekundy a na třístovku za 15 sekund. Nejvyšší rychlost pak má přesáhnout metu 350 km/h.

Divíte se použití motorů V8 a V6, dokonce s písmeny S? Tomu se pro změnu nedivíme my, je ale jedním dechem třeba dodat, že navzdory zavádějícím a úsměvný názvům ani jedna jednotka nespaluje benzin či naftu. Místo toho jde o elektrické agregáty, kdy ty „osmiválcové“ točí až 27 200 otáček. Spárovány jsou se závodní baterií CATL Qilin 2.0, která prý podporuje dobíjení výkonem až přes 520 kW. Podle Xiaomi lze z 0 na 80 procent nabití dosáhnout za pořád dlouhých 12 minut, navíc doplníte jen necelých 81kWh z pouze 101 kWh akumulátoru.

Zajímavější jsou plány značky týkající se Severní smyčky Nürburgringu. Xiaomi totiž chce zajet jeden z nejlepších časů všech dob. Nejde tu tedy o to, že by SU7 Ultra mělo být rychlejší než Porsche Taycan Turbo GT či Rimac Nevera. A nejde tu ani o překonání Mercedesu-AMG One, který drží rekord mezi produkčními auty. Číňané si totiž věří, že pokořit dokážou i Volkswagen ID.R, který 20 832 metrů zvládnul obkroužit za 6 minut a 5 sekund. SU7 Ultra má přitom do pohoří Eifel zamířit již letos v říjnu, pročež odpověď, zda se skutečně Xiaomi musí obávat i vrcholná světová liga, budeme mít zakrátko. Tedy pokud autu vydrží baterky aspoň na jedno celé kolo...

Tak či onak se jen u toho Číňané nehodlají zastavit, příští rok má na Ring dorazit ještě silniční provedení SU7 Ultra. To pochopitelně nebude tak divoké, ovšem i tak má dle plánů značky pokořit zmíněný AMG One a jeho 6 minut a 35 sekund. Zda se ale veškeré plány vyplní, bude záviset hlavně na letošním výsledku.

O autě dále víme, že používá brzdy AP Racing, které jsou schopné ustát teplotu až 800 stupňů Celsia a spolupracují s rekuperací brzdné energie, karoserie je prý celá z karbonu. Ta negeneruje pouze přítlak 2 145 kg, ale zároveň se kladně projevila na snížení hmotnosti vozu o 300 kilo. SU7 Ultra nicméně i tak váží tučných 1,9 tuny, což je na sporťák bez silniční homologace naprosto šílená hodnota.

Jsme tedy opravdu zvědavi, jak se Xiaomi v říjnu povede. Pro tuto chvíli ale má hlavně marketingový tým značky hotovo. Jakékoli těžkosti s výchozími verzemi SU7 mohou být zapomenuty, místo toho zde máme nového aspiranta na řadu světových trůnů. Snad přitom alespoň u oné produkční verze Ultra bude více lpěno na kvalitě a ne na kvantitě, jinak budou havárie při takovém výkonu dvou „osmiválců“ a jednoho „šestiválce“ na denním pořádku.

SU7 Ultra disponuje dvěma zcela novými motory V8, které však s vnitřním spalováním nemají pranic společného. Místo toho jde o elektrické jednotky, z nichž každá produkuje až 578 koní a 635 Nm točivého momentu. Foto: Xiaomi

Zdroj: Xiaomi

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.