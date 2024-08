Youtuber podrobil Cybertruck extrémnímu testu odolnosti po boku Fordu F-150, Tesla se rozpadla na nepojízdné kusy včera | Petr Prokopec

Obě auta si prošla stejným peklem, v provozuschopném stavu ale přežilo jen jedno. Tesla Cybertruck jistě má své specifické výhody, odolnost proti drsnému zacházení mezi ně ale zjevně nepatří.

Videa, která natáčí Cody Detwiler, nejspíš nejsou po chuti každému. Pětadvacetiletý Američan z Indiany se totiž rozhodl, že co největšího počtu shlédnutí dosáhne jen tak, když bude publikum maximálně šokovat. Proto v podstatě ničí, co mu přijde pod ruku. Činí tak ovšem způsobem poměrně zábavným. A jeho „testy odolnosti“ mají někdy i hlavu a patu, což platí i v případě toho nejnovějšího, do kterého zamířila Tesla Cybertruck po boku Fordu F-150.

Detwiler se totiž rozhodl, že slova Elona Muska, který elektrickém pick-upu s futuristickými tvary mluví nadšeně již prakticky dekádu, vezme vážně. Šéfem Tesly je přitom Cybertruck mimo jiné popisován jako pojízdný sejf. Proto Cody na víko korby a zadní dveře připevnil trhavinu, kterou odpálil. Stejně tak učinil rovněž u Fordu, jehož hliníkové pláty síle výbuchu neodolaly. V případě Tesly došlo pouze na promáčkliny, pochvala je tedy rozhodně na místě.

Je to však jedno z mála pozitiv, které lze se Cybertruckem a Teslou po testu spojit. Automobilka totiž kupříkladu Detwilerovi vůz dodala s bateriemi dobitými na pouhých 26 procent. Tato kapacita mu pak jen velmi těsně stačila na cestu k nejbližšímu Superchargeru, kde ovšem musel čekat necelou hodinu - nikoli na samotné nabíjení, nýbrž na to, než Tesla skrze vzdálený přístup dobíjení vůbec umožní. Ford pochopitelně zalepenou nádrž neměl.

Bylo to nicméně jen jedno z mála velmi nepříjemných zjištění. Centrální obrazovka, dokud tedy fungovala, totiž Codymu ukázala, že třeba autonomní řízení Full Self-Driving, za které zaplatil, stále nebylo aktivováno. A podobně tomu bylo také v případě elektronických diferenciálů. Jinými slovy mu tak Tesla dodala auto, které stále nebylo plně funkční. Zkuste si přitom představit, že by něco takového udělal zavedený výrobce...

To ale pořád není vše, opravdu velkým fiaskem pro Cybertruck byl moment, kdy měl vůz vytáhnout uvíznuvší Ford. Došlo totiž k utržení jeho tažného oka, a to včetně části zadního rámu. Ten byl podle řady lidí, kteří se k videu vyjádřili v komentářích, načatý již během předchozího řádění. U Fordu ale na nic takového nedošlo. Spalovací pick-up je navíc o poznání lehčí než ten elektrický, takže tahání v opačném gardu je pro něj mnohem více zatěžující.

Když Cody testoval pevnost dveří, stačilo v případě Tesly prudší zavření k tomu, aby se vnitřní panely odchlíply či roztrhaly. Na další selhání došlo, když se Detwiler pokusil utrhnout boční lištu nad okny, stejně jako lemy blatníků. Stačilo mu k tomu totiž jen pár prstů a minimální námaha. Tak jako u zpětných zrcátek, zatímco když zabral za ta u pick-upu modrého oválu, celý vůz s jejich pomocí pouze rozhýbal.

Suma sumárum tak lze říci, že Tesla sice v některých případech sáhla po velmi odolných komponentech, hlavně pokud přijde řeč na ocelové pláty karoserie, ovšem dohromady je poskládala velmi humpolácky - asi jako když sekeru osadíte násadou z papíru a budete doufat, že s ní pokácíte 150letou sekvoji. Či se vydala cestou inovací, která je ovšem v jejím případě povětšinou cestou nekvality výměnou za minimalizaci vývojových a výrobních nákladů.

Dost by nás zajímalo, jak by Cybertruck v některých ohledech dopadl, pokud by třeba na bouchání dveřmi došlo na úplném počátku testu. Tedy dokonce ještě předtím, než pick-up sjel z podvalu bez jakékoli šikmé plošiny. Na totéž došlo u Fordu, nikoli však až tak hladce, odnesl to kardan. Rozhodně však šlo o levnější opravu, než kolik bude stát jen oprava rámu Tesly. Tedy pokud vůbec bude možná, auto je po testu na kusy a nepojízdné.

Jako poslední poznámku dodejme, že Detwiler svými kousky za volantem riskoval možná víc, než ho napadlo, jak ukazuje vůbec první fatální nehoda Cybertrucu, o které informuje ABC13. Došlo k ní v neděli v Texasu, kdy řidič z neznámých důvodů ztratil nad vozem kontrolu, naboural a jeho auto po nárazu vzplálo a rychle shořelo skoro na troud. Vyšetřovatelé zatím neupřesnili, zda muž zemřel už kvůli nárazu, popřípadě uhořel, neboť mu třeba nešly otevřít dveře, jako se to ostatně stalo Codymu.

Cybertruck možná ustojí i výbuch trhaviny přilepené na dveřích, ovšem stačí, abyste je trochu více přibouchli, a už se rozpadají. To je ale nakonec asi ten nejmenší kvalitativní problém elektrického pick-upu. Foto: Tesla

