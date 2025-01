Z evropského Auta roku je definitivně fraška, vítěz pro rok 2025 zaujme leda designem před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Zázračné prozření porotců čekat nešlo, ale aby i na začátku roku 2025 zvolili za vítěze COTY auto ušité na míru přerozdělovacím mechanismům, které za cenu vyšší než u beztak uměle drahé Škody Octavie Combi 2,0 TDI nabízí asi třetinové auto s ještě menší použitelností, je prostě směšné.

K elektromobilům opravdu nechovám zášť, nemám k tomu žádný důvod. Jakmile budou představovat komplexně lepší produkt za rozumnou cenu s přijatelnou životností, a tedy i akceptovatelnou ztrátou hodnoty, rád dám některému z nich přednost. Nyní jsou nám v hávu něčeho takového jen násilně vnucovány a k tomu zášť skutečně chovám - je to naprosto nesmyslné a drahé ohýbání reality ve prospěch něčeho, co by jinak nemělo šanci se na trhu prosadit.

A je vždy fascinující vidět, kdo všechno je ochoten se do této mašinérie zapojit. Dnes si přesně výše popsané zdokumentujeme na výsledcích ankety Auto roku 2025, tedy evropské volby známé pod zkratkou COTY. Vítězem se totiž stal nový Renault 5 (společně se svou sportovnější verzí Alpine A290), čímž porota 60 kolegů udělala z ankety neskutečnou frašku.

Pokud totiž dáme stranou vcelku líbivý design, není tu vůbec nic, čím by mohl francouzský elektrický hatchback zaujmout a čím by byl aspoň za mák konkurenceschopný vedle toho, co už si dávno můžeme koupit. Je to takový Fiat 500e v bledě modré, který už se ukázal být nezměrným prodejním fiaskem. I kdyby vítězem musel být elektromobil, což je samo o sobě absurdní premisou, na světě existují už roky snad desítky lepších vozů. A srovnání s některými spalovacími modely dává vítězství Renaultu 5 teprve hořkou příchuť.

Máte pocit, že přeháním? Dobrá, pak si pojďme v rychlosti sesumírovat, co je vlastně nový Renault 5 zač. Od jednoho konce ke druhému mu naměříme 3 922 milimetrů, je tedy kratší než Škoda Fabia. Pokud tu osadíte přeplňovanou jedna-pětkou se 150 koňmi, vyjde vás minimálně na 559 900 Kč. V tu chvíli ale můžete počítat se zrychlením na stovku za 8 sekund, maximálkou 222 km a dojezdem okolo 690 kilometrů, kterého byste skutečně mohli dosáhnout. A i kdyby ne, 40litrovou nádrž máte znovu dotankovanou v řádu sekund.

Ve srovnání s tím Renault 5 startuje na 675 tisících korunách, které vám přihrají baterie o kapacitě pouhých 40 kWh, tedy ekvivalent 10litrové nádrže na naftu. S nimi byste měli zvládnout 312 km, ovšem pouze dle norem, realita bude někde úplně jinde. Mimo to ale Francouz neohromí ani jízdními výkony, neboť na stovku se dostane až za 9 sekund a jeho rozlet ukončí omezovač už při 150 km/h. Praktičnost pak neumocňuje ani maximální dobíjecí výkon 100 kW, kterým baterie nabijete z 15 na 80 procent až za třicet minut. Plné nabití může vzhledem k jeho omezující se rychlosti s rostoucí mírou doplnění baterií trvat snadno přes hodinu.

Kde přesně je tedy jakýkoli pokrok, kde je výjimečná technika, kde je cokoli, co by Renault 5 povyšovalo nad zbytek světa? Skutečně nikde, což platí i ve srovnání s letitým fiaskem, jakým je Volkswagen ID.3. Ten sice stojí ještě o 125 tisíc korun víc, ovšem k dispozici má 170 koní, baterie o kapacitě 52 kWh nebo možnost dobíjet paket při výkonu až 145 kW. Mimo to Renault přesahuje o zhruba 30 centimetrů, takže už jen můžete považovat i za auto, se kterým zvládne celá rodina odjet k moři.

Vůbec nejhůř ale Renault 5 vychází ze srovnání se spalovacími auty, které už za jeho základní cenu můžete mít. Dokonce levněji (659 900 Kč) dnes vyjde i Škoda Octavia Combi 2,0 TDI, auto asi tisíckrát uměle zdražené mechanismy EU, které naopak cenu Renaultu 5 uměle snižují. To nabízí nesrovnatelně větší vůz pro opravdu jakékoli využití, které rychlostí až 206 km/h ujede při kombinované spotřebě 4,2 litru nafty na 100 km až 1 190 km na nádrž, znovu natankovanou asi za minutu, z 0 na 100 procent, skoro kdykoli a kdekoli. A to se pořád bavíme o ceně slabé a oholené základní verze, výkonnější (150 koní) v provedení Iconic stojí už 849 000 Kč, za to můžete mít Octavii ještě jiného kalibru.

Jestli se tedy letos něco prokázalo, pak skutečnost, že ankety jako COTY jsou totálně odtržené od reality a ztrácí poslední zbytky relevance. Bude tedy zajímavé sledovat, jak si Renault 5 povede prodejně. Pokud ale bude kráčet ve stopách modelu Scénic, který se stal autem roku loni, pak Francouze minimálně u nás čeká další fiasko. Větší elektromobil totiž za uplynulých dvanáct měsíců oslovil podle SDA jenom 94 lidí, z čehož 25 registrací připadá na prosinec, kdy byly prodeje skoro jistě uměle nakopnuty kvůli oněm přerozdělovacím emisním mechanismům. K Fiatu 500e a jeho bilanci už se snad z piety raději ani vracet nebudeme. Anebo ano, ten oslovil za celý rok pouhých 23 kupců. Ten byl mimochodem při volbě v roce 2021 těsně druhý...

Konečné výsledky ankety Auto roku 2025 v Evropě (COTY)

1. Renault 5/Alpine A290 - 353 bodů

2. Kia EV3 - 291 bodů

3. Citroën C3/ë-C3 - 215 bodů

4. Dacia Duster - 172 bodů

5. Hyundai Inster - 168 bodů

6. Cupra Terramar - 165 bodů

7. Alfa Romeo Junior - 136 bodů

Evropským autem roku 2025 se stal Renault 5. Tedy malý elektromobil, který nezaujme ani dynamikou, ani dojezdem, ani rychlostí dobíjení, natož pak cenou. Foto: Renault

Zdroje: COTY, SDA

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.