Zákaz benzinů a dieselů v EU od roku 2035 dostal další ránu, i „nejzelenější značka" je proti

Pokud máte pocit, že z vedení evropských automobilek už všichni rozumní lidé zmizeli, máme pro vás potěšující zprávu. Nejvyšší šéf výzkumu a vývoje celé skupiny Renault vůbec nemluví scestně.

Pro racionálně uvažujícího člověka je složité vyrovnat se s tím, co se právě děje v automobilovém světě, zejména pak v automobilové Evropě. Celý průmysl svírají do kleští snahy nařídit už nikoli povinnosti dostát těm či něm vlastnostem auta, ale předepsat konkrétní technické řešení pro moment vzdálený od dneška 14 let. Jsme přesvědčeni, že ani ten nejgeniálnější z geniálních techniků nemůže odpovědně říci, co bude za takovou dobu tím nejlepším, stát se může cokoli. A když to pak nařizují politici, kteří o technice aut ví asi tolik jako chlápek ze stánku s párky v rohlíku o vaření v Alcronu, je to docela tristní.

Mnohé z vás jistě musí zarážet, že proti tomu málokdo protestuje. Lidé jako Herbert Diess musí dobře vědět, jak utopické vize EU jsou. A Diess přes veškeré své znalosti a zkušenosti pořád není ryzí technik, jeho kolegové vyvíjející dekády nejlepší auta světa musí vědět nejen výše zmíněné, ale také to, že pokud o něco jako totální přechod na elektromobilitu za tak krátkou dobu nemůže vyjít. Je tu tisíc a jeden nevyřešený problém od baterií a jejich kapacity či životnosti přes infrastrukturu až po otázku, kde se vůbec vezme potřebná elektřina. A i kdyby tohle všechno nakrásně vyšlo, pro spoustu využití jsou a budou elektromobily nepoužitelné a pro spoustu lidí drahé, to může mít nedozírné ekonomické dopady.

Technici to ví, akorát o tom nemluví. Tedy většinou, protože odporovat dnes elektrickému nadšení znamená vystavovat se riziku ztráty zaměstnání či alespoň postavení ve firmě. Přesto se najdou tací, kteří hlavu používat nepřestali a je s podivem, že jeden z nich se rekrutuje přímo z vedení automobilky, která chce být tou nejzelenější v Evropě a klidně ze svého po léta nejprodávanějšího kompaktu udělá tohle - Renaultu.

Člověk by čekal, že když EU říká 2035, Renault při svých snahách řekne něco jako 2025. Ale ne, šéf výzkumu a vývoje celé skupiny Renault Gilles Le Borgne, skutečně ten nejpovolanější z povolaných, na IAA v Mnichově otevřeně vystoupil s tím, že nikoli on sám, ale celý Renault bude stejně jako Itálie oponovat plánu zakázat benziny a diesely už v roce 2035 a bude usilovat o posunutí tohoto záměru nejdříve na rok 2040. A Le Borgneho argumentace by se dala tesat skoro od A do Z.

„Ze všeho nejdříve chci říci, že neodporujeme oné transformaci. Byli jsme první, kdo se odhodlal prodávat elektrická aut a máme jich na evropských silnicích více než jakýkoli jiný výrobce. Ale jsou zde tři jasné důvody, proč dává smysl onu transformaci prodloužit,” začal opatrně šéf R&D Groupe Renault v Mnichově.

„Jednak chceme mít absolutní jistotu, že infrastruktura stíhá míru, v jaké jsou bateriové elektromobily nařizovány. To má daleko k jistému a jít rychleji nedává žádný smysl. Pak, i když naprosto důvěřujeme technologii - hybridům, plug-in hybridům a elektromobilům -, kterou dnes máme v prodeji, nevíme, jestli máme zákazníky, kteří ji chtějí. A ještě významněji - mohou si ji dovolit,” řekl dále Le Borgne k překvapení všech. Je to snad první člověk, který otevřeně hovoří o tom, že nabízet techniku, kterou pravidla vyžadují a nabízet techniku, o kterou lidé stojí, mohou být dvě úplně jiné věci. Ale to pořád není vše.

„A nakonec, nejdůležitěji, potřebujeme čas se přizpůsobit. Přehodit naše továrny na tyto nové technologie není jednoduché a přizpůsobit jim personál také zabere čas. Nemůžete to udělat lusknutím prstu a nastavený časový rámec by pro nás byl složitý - a ještě složitější, když do celého mixu zapojíte dodavatele,” uvedl dále technický šéf skupiny Renault.

„Ale chci jasně říci: Netlačím na zpomalení z technologických důvodů. Jsme připraveni. Řekli jsme, že Renault bude prodávat okolo 90 % elektrických aut v roce 2030, ale myslím, že Dacia bude někde kolem 10 %. Naše společnost je založena na svobodě pohybu a pokud nebude dostupná, bude to mít nežádoucí následky. Lidé se potřebují pohybovat a značka jako Renault musí být schopna dát jim šanci dělat to prakticky přijatelným způsobem a za přijatelnou cenu,” zakončil Le Borgne. Amen, k těm posledním větám skutečně není co dodat.

Renault šlape do elektromobilů jako málokdo, v Mnichově ukázal nový, ryze elektrický Mégane. I tak ale moc dobře ví, že taková auta nejsou pro každého, nemůže si je dovolit každý a někteří je mohou i otevřeně nechtít. Proto bude bojovat proti zákazu jiných než elektrických aut v roce 2035 napříč EU. Foto: Renault

