Zásadní facelift VW Golf se představí při příležitosti padesátin Golfu jako takového, nemusí to být dobrý nápad před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Pokud VW nechce ve složité době skončit s prázdnýma rukama, potřebuje dostat prodeje Golfu do latě. Aby se tak ale mohlo stát, musí dostat do latě i samotný Golf. A v tuto chvíli se nezdá, že by to bral za správný konec.

V roce 2015 VW zaskočil celý svět, když se ukázalo, že jeho dieselové motory nejsou tak čisté, jak je roky prezentoval. Německá automobilka následně začala hledat spásu v elektromobilitě, na jejíž oltář přinášela jednu oběť za druhou. V důsledku toho ovšem v krátkém sledu zklamala podruhé, neboť kvůli investicím do modelu ID.3, který ji nikam neposunul, ošidila Golf osmé generace. Ten tak musel opustit po dekády jasně okupovaný trůn nejprodávanějšího auta v Evropě a dnes má co dělat, aby se udržel v první desítce nejžádanějších modelů.

Němci tak již nejeden pátek upínají své naděje k zásadnímu faceliftu, který má podle nich vrátit věci do starých kolejí. Zákazníci mají moci počítat jak s vizuálními modifikacemi, novými asistenčními systémy nebo vylepšenými pohonnými jednotkami, tak zejména kvalitnější a uživatelsky přívětivější kabinou. Debut vozu je naplánován na konec ledna, přičemž automobilka souběžně s tím začne slavit také padesátiny svého kultovního modelu. Na premiéru první generace totiž došlo v květnu 1974.

Je ovšem otázkou, zda jde o dobrý nápad. Facelift má totiž osmou generaci opticky přiblížit elektrické rodině ID, která není moc v kurzu. Místo toho řada lidí vzpomíná na předchůdce, kteří se pomalu blížili k dokonalosti. Je pak sice pravdou, že jejich design byl spíše nevýrazný, ovšem i tento aspekt nakonec z Golfu dělal auto pro všechny. Oslovit tak zvládal i klientelu, která by běžně lovila jinde, konkurence jí ale nedokázala nabídnout tak univerzální a všestranně vypiplané řešení. Právě proto nemusí být chytrým nápadem ukazovat facelift vedle předchozích generací vozu, neboť mohou znovu nastavit zrcadlo tomu, v čem osmička není tak dobrá. Ale snad VW ví, co dělá.

Zajímavé je, že automobilka v rámci oslav nehodlá lidem ukázat všechny dosud představené generace pěkně pohromadě, ale rovněž koncept EA276, který produkční verzi předcházel. Když se na něj ovšem člověk zadívá, spojitost s Golfem rozhodně nevidí. Šlo o poslední prototyp vyrobený pod taktovkou někdejšího šéfa VW Heinze Nordhoffa, jenž v roce 1968 zemřel. Značka pak následně lehce změnila směr, EA276 tak nakonec posloužil jako inspirace pro brazilský Gol.

Nordhoffův nástupce Kurt Lotz poté dal zelenou projektu EA266, na kterém spolupracovalo i Porsche, než v roce 1969 dostal požehnání koncept s interním označením EA337. Ten využíval motory a pohon předních kol od Audi, které bylo součástí divize Auto Union. Lotz navíc v témže roce zamířil na autosalon v italském Turínu, kde zjistil, že čtyři z šesti nejpohlednějších vozů má na svědomí Giorgetto Giugiaro. Jen krátce na to tak byl italský designér pozván do Wolfsburgu.

Zbytek je již poměrně známá historie. Pouhé dva roky po svém debutu měl totiž Golf na kontě milion prodejů, v současné době pak lze mluvit o více než 37 milionech dodaných exemplářů. A nebýt fiaska osmé generace, mohlo by toto číslo být ještě vyšší. Také proto VW potřebuje dát Golf VIII do pořádku - kdyby se ukázalo, že jeho sázka na elektromobilitu nevyjde, bude to jeho klíčová spása, která si nemůže dovolit selhat podruhé.

Současný Golf VIII je pro VW spíš problémem než řešením, zásadní facelift to má změnit. Foto: Volkswagen



Součástí prezentace inovovaného Golfu budou oslavy padesátin tohoto modelu. Na několika akcích se neukážou pouze veškeré dosud vyrobené generace, ale také koncept EA276, který tomuto modelu předcházel. Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen, cochespias1@Instagram

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.