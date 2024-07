Zisky Stellantisu se mohutně propadají, některé ze slavných značek koncernu to nepřežijí před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Stellantis

Šéf obřího konglomerátu dal před pár léty šanci všem jeho součástem, už teď je ale jasné, že každá ze značek jí nebude schopna využít. Zisky celé automobilky se propadají skoro o polovinu a škrtat se prostě bude muset - pro sentiment prý není čas ani prostor.

Koncern Stellantis se léta chlubí tím, že pod jeho křídla spadá 14 značek. A po nemalé investici do čínského Leapmotoru zvažoval, že by z tohoto výrobce udělal patnáctého člena party. Jenže obchodní výsledky jen potvrzují přetrvávající platnost rčení o zajících a myslivci. Stellantis totiž oznámil, že za první letošní pololetí klesl jeho celosvětový obrat o 14 procent na 85 miliard Eur (cca 2,15 bilionu korun). Mnohem horší ale je, že zisk společnosti se propadl o 48 procent na 5,6 miliardy Eur (141,93 mld. Kč).

Automobilka v tiskové zprávě zmiňuje, že do konce roku by se situace měla změnit, a to díky premiérám víc než dvaceti novinek, které na letošek připadají a z nichž desítka se již začala vyrábět. Mohou se ale její naděje naplnit? Příliš pravděpodobné to není a z velké části za tím stojí oněch čtrnáct kohoutů na jednom smetišti. Nabídka koncernu se totiž v mnoha segmentech navzájem výrazně překrývá, ostatně sami situaci zejména na poli malých a kompaktních aut - Peugeot, Citroën, Opel, Fiat a nyní Lancia nabízí kolikrát velmi podobné vozy.

Obecně to problém být nemusí, koncern VW dělá něco takového už dekády a netrpí, obvykle si ale dával víc záležet na tom, aby si každá ze značek zachovávala svá specifika. Stellantis se o to jistě snaží též, máme ale pocit, že moc úspěšný není a překryvy jsou v některých případech zkrátka přílišné. Aktuálně to tak zřejmě vidí i šéf koncernu Carlos Tavares, který tak agentuře Reuters sdělil, že Stellantis si už nemůže dál dovolit žádný sentiment. „Pokud nevydělávají, zavřeme je. Nemůžeme si dovolit značky, které nejsou v zisku,“ řekl tradičně nekompromisně Tavares.

Navazuje tak na svá někdejší vyjádření. Na jednu stranu sice v pozici šéfa Stellantisu od jeho zformování v roce 2021 popírá, že by jakákoli ze zastřešených značek byla na odpis či prodej, současně ale uvádí, že některé dříve odepisované divize dostanou jen jednu další šanci se prosadit. A pokud neuspějí, skončí. Nyní začíná být jasné, že na některé čeká sekyra, přičemž kandidátů tu máme hned několik, minimálně dle červnových výsledků v Evropě. Alfa Romeo totiž prodala 3 649 aut (-29,4 %), zatímco DS má na kontě 3 679 (-25,4 %) a Lancia 4 164 (-7,8 %) registrací.

V případě poslední zmíněné značky jde o doprodej Ypsilonu předchozí generace, ke kterému dochází pouze v Itálii, takže to ještě není tak zlé, navíc značka je teprve na začátku své renesance. Ale takové DS? Nebo soustavně se trápící Alfa Romeo? Pokud dojde na jejich konec, i když v případě Alfy to bude muset být ještě řadu let trvající proces, divit se tomu nepůjde.

Své jisté pak nemusí mít ani Maserati, byť také tak přichází s novinkami, které šanci ještě dostanou. Dnes je to ale bída s nouzí - třeba takové Grecale nefrčí ani v době, která je SUV zaslíbená. Vzpomenout ale musíme i na Chrysler, který je aktuálně značkou jediného modelu (MPV Pacifica). U něj by Stellantis mohl vše ukončit jen zmuchláním plánu na elektrickou ofenzivu v roce 2028.

Je jasné, že kandidátů na odstřel není málo, nečekejme ale dramatické kroky v nejbližších měsících. Do následujících let je ale možné skoro cokoli. „Abychom maximalizovali náš dlouhodobý potenciál, musíme odvést mnoho práce, zvláště pak v Severní Americe,“ dodává Tavares. Že by tedy nakonec jako první vážně letěl Chrysler?

Maserati je jednou z řady značek Stellantisu, které dostaly další šanci navzdory velmi nepřesvědčivým výsledkům z předchozích let. Zisky italsko-francouzsko-německo-amerického koncernu se ale nyní rychle tenčí, a tak je další existence řady součástí Stellantisu v ohrožení. Tak která bude na odpis jako první? Foto: Stellantis

Zdroj: Reuters, Stellantis

