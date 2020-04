Australané představili revoluční motor, při minimálních rozměrech dává 1 340 koní před 2 hodinami | Petr Prokopec

Podobné řešení může změnit svět aut, neboť do průměru pouhých 430 mm vměstnává výkon výrazně přesahující 1 000 koní. Prozatím míří s dalšími třemi do dragsteru. Cíl? Sprint z 0 na 200 km/h za 0,8 sekundy.

Elektrifikace aut je obvykle spojována s ekologií. A pokud sáhnete po vozech, jako je Nissan Leaf či Renault Zoe, v závislosti na okolnostech můžete skutečně učinit provoz svého auta „čistším”. Ovšem stačí se jen rozhlédnout po dalších vozech s alternativním ústrojím, a rázem zjistíte, že elektrifikace je momentálně spárována spíše s dechberoucí jízdní dynamikou. Máme tu Teslu či Rimac, stejně jako třeba takové Porsche Taycan. A zapomínat bychom neměli ani na šampionát Formule E.

Nyní se zdá, že elektrifikovány budou rovněž závody dragsterů. Australská společnost HyperPower Technologies v únoru oznámila příchod nového agregátu Quantum Force, který přináší revoluci do světa elektromotorů určených pro pohon aut. Při průměru pouhých 430 milimetrů totiž dokáže produkovat extrémních 1 340 koní. Protinožci navíc dodávají, že spojit bude možné až 10 jednotek k sobě.

Australané přitom předpokládají, že jejich ústrojí by díky vysokému výkonu a značné flexibilitě i malým rozměrům mohlo pohánět cokoliv od supersportů až po vysokorychlostní prostředky typu Hyperloop. Kromě toho ovšem můžou přijít ke slovu také závody dragsterů, a přesně na to se nyní firma připravuje. Ve spolupráci s australskými partnery postavila prototyp, který disponuje čtyřmi elektromotory a tedy 5 360 koňmi.

Toto monstrum by mělo být schopné opravdu neskutečné dynamiky, neboť dvoustovku má pokořit již za 0,8 sekundy. Tedy za stejnou dobu, jakou dragstery poháněné spalovacím ústrojím potřebují na dosažení stošedesátky. Tím ovšem kalup nekončí, neboť za 3,7 sekundy by již elektrický prototyp měl jet rychlostí 531 km/h. Stopku mu pak omezovač vystaví v 611 km/h, jichž má dosáhnout do nějakých pěti sekund.

Je samozřejmě otázkou, zda k tomu reálně dojde, otec celého projektu Michael Fragomeni však má s elektrickými dragstery již osmiletou zkušenost. Za tu dobu musel vyvinout celou řadu komponentů, které jednoduše nebyly na trhu. Dosud pak fungoval pod hlavičkou závodního týmu Top EV Racing, jenž se na stavbě prototypu rovněž podílel. Nyní však s firmou HyperPower vstupuje do komerční sféry.

Jsme tedy vskutku zvědavi na výsledky prvních testů, které by měly výše zmíněné odhady jen potvrdit. Fragomeni dodává, že problémem konvenčních dragsterů je hlavně spojka, která prokluzuje zhruba polovinu jejich jízdy. Kvůli tomu nemohou využívat plný potenciál. U elektrického ústrojí však dané omezení padá, dechberoucí jízdní dynamika při relativně ekologickém provozu by tak mohla být jistotou.

Lze pak již jen spekulovat, kdy by se australský elektromotor mohl objevit v konvenčních produktech i mimo závodní dráhy. Nicméně při jeho výkonu a možnostech bychom se divili, kdyby po daném ústrojí nesáhli i mnozí zavedení výrobci. Ty do jisté míry limituje nedostatek zkušeností, který by díky protinožcům ostříleným ze závodních kolbišť mohl být smazán.

Australané vyrukovali s výkonným elektromotorem, který lze navíc párovat s dalšími. Hned čtyři o celkovém výkonu 5 360 koní tak chtějí otestovat v dragsteru

Zdroj: Motor Authority

Petr Prokopec