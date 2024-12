BMW už za týden zredukuje emise svých dieselů o 90 procent, k dobrému mu to ale nikdo nepřičte před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Uvážíme-li, jak nevýznamné faktické redukce emisí tu i s na oko bezemisními elektromobily řešíme, je reálný 90procentní pokles spolu s dalšími výhodami obrovskou změnou. Politici na to neslyší a BMW to formálně nikam nepomůže, kvůli faktickému posunu ale touto cestou stejně kráčí.

V posledních měsících jsem se bavil s několika majiteli plug-in hybridních aut. A většina z nich mi potvrdila přesně to, co se o nich traduje - že využívají hlavně spalovací motor a baterii dobíjí jen velmi sporadicky, pokud vůbec. Ostatně obvykle ani nemají kde - v práci dostali tohle auto jako služební kvůli jeho formálně nižší emisní stopě, tím byly na papíře splněny emisní cíle firmy a realita už nikoho nezajímá.

Tohle ale ve výsledku znamená, že za nimi zůstává jedna z nejvýraznějších emisních stop vůbec, neboť výkon benzinového či dieselového motoru víceméně nestačí na hmotnost navýšenou „mrtvým“ akumulátorem. Ani pro politiky ale realita není podstatná, důraz místo toho kladou na laboratorní metodiku, z níž plug-in hybridy vycházejí po elektromobilech jako nejvíce čisté.

Plug-in hybridy nejsou cizí ani BMW, mnichovská automobilka ale na rozdíl od většiny konkurentů neodmítá ani diesely, chce je dál propagovat jako velmi čisté a efektivní řešení. A aby hru posunulo dál, bude od ledna veškeré nově vyrobené vozy hned v Německu tankovat „bezemisní” naftou HVO100, kterou jsme nedávno dlouze testovali. S tou jsou spojené o 90 procent nižší emise CO2, což je dramatická změna. Mohlo a mělo by to být zohledněno ve flotilových emisích počítaných EU, ale to víte, když jsou tu mechanismy fakticky nařizující elektromobily, tohle se nehodí.

Ostatně by se tak jen prokázalo, o čem se mluví už dlouhá léta. Tedy že spalovací pohon sám o sobě není problémem, tím jsou pouze fosilní paliva. Pokud je tedy nahradí ta ekologická, není třeba pumpovat z kapes daňových poplatníků další a další miliardy, které jdou na oltář elektromobility.

Finská společnost Neste bude dodávat bionaftu HVO100 nejen do Mnichova, ale také továrnám v Dingolfingu, Řeznu a Lipsku. Dle modelu přitom do každého vozu zamíří 5 až 8 litrů. Pro BMW pak HVO100 není žádnou novinkou, automobilka tuto naftu používá již od roku 2023 u všech svých nákladních vozů starajících se o logistiku.

Dodavatelem je ona firma Neste, která ji vyrábí z použitého oleje na vaření, stejně jako z dalších odpadních materiálů. Palivo přitom nemá výhodu pouze ve snížení ekologické zátěže, ale zároveň se stará také o lepší studené starty. Motor má navíc díky vyššímu cetanovému číslu i lepší odezvu, mimo to ale klesá i spotřeba AdBlue.

Výhod je tedy řada, navíc s nimi nemusí být spojena pouze moderní produkce. „Když přijde řeč na ochranu životního prostředí, počítá se každá ušetřená tuna CO2. V celé Evropě aktuálně jezdí přes 250 milionů aut. Jejich emisní stopa přitom může být výrazně vylepšena, pokud bude navýšen podíl obnovitelného paliva,“ uvedl k HVO100 šéf BMW Oliver Zipse. Jeho slova by v Bruselu měla být tesána do kamenu, tam si ale bohužel dělají trochu jiné poznámky...

Mnichovská automobilka již odebírá HVO100 od finské firmy Neste, která bionaftu vyrábí mimo jiné z přepáleného oleje. Tímto způsobem skutečně dochází k ochraně životního prostředí, politiky to ale pochopitelně reflektováno nebude. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.