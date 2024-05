Číňané nakonec mohou zachránit i diesely, právě představili nejefektivnější naftový motor světa před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Weichai Power, tiskové materiály

Motor dosahuje termální účinnosti, která se u spalovacích jednotek zdála být dosud nedosažitelná. U jednoho auta tím lze uspořit až 12 tisíc litrů paliva za rok, kdo by nad tímto ohrnul nos?

V době plné elektrických přetvářek to málokdo přiznává rád, reálně bezemisní ale není a nebude žádná forma dopravy. Místo sázek na problematická řešení je tedy lepší volit ta nejefektivnější pro určitou oblast či způsob využití. A tím může být velmi snadno i dieselový motor.

Zrovna s těmi ale zavedené automobilky končí ještě ochotněji než s benzinovými jednotkami. Pikantní v tomto kontextu je, že novou lásku ke spalovacím motorům s počátkem května objevují Číňané, kteří nemají problém vyvinout nový plochý osmiválec. A zjevně nemají problém ani s vývojem nových dieselů, jak na autosalonu v Šanghaji ukazuje čínská společnost Weichai Power.

Ta se na domácí akci pochlubila dieselem s vůbec nejvyšší termální účinností na světě. Běžně jednotky tohoto typu dosahují efektivity okolo 40 procent, na straně Číňanů je nicméně neskutečných 53,09 procenta. Jde přitom již o čtvrtý rekordní počin od roku 2015, jakého tato značka dosáhla. V roce 2020 dosáhla na 50,23 %, v lednu 2022 na 51,09 a v listopadu téhož roku dokonce na 52,28 %. Dnes už tedy padla hranice 53 procent, což je skutečně pozoruhodné.

Za dalším posunem stálo více než 500 dní intenzivní práce, během nichž se technici zaměřili na čtyři klíčové oblasti - spalování, sací port, dodávku paliva a redukci tření. Novinka je určena primárně pro nákladní auta, a tak by díky zmíněnému měl tahač osazený touto jednotkou, který ročně najede 250 tisíc kilometrů, ušetřit 12 tisíc litrů paliva. To je opravdu značný počin na dvanáctiměsíční provoz jediného vozu. Globálně by se pak mohlo ušetřit i 31 milionů tun paliva, stejně jako přibližně 97 milionů tun emisí.

Číňané dodávají, že jejich nová pohonná jednotka nemusí skončit jen pod kapotu aut, uzpůsobena je i k použití u zemědělských zdrojů, lodí či může zafungovat jako generátor energie. Úspora emisí tak může být ještě vyšší. Zda ale jednotce dají punc čistoty i evropští politici, si příliš nejsme jisti. Pokud se tak ovšem nestane, znamená to, že značná část starého kontinentu bude dále spoléhat na stárnoucí a škodlivější motory. Jak to souvisí s ekologií, je nám vážně záhadou.

Dříve dieselová Evropa má po devět let starém skandálu Volkswagenu k motorům tohoto typu značnou politickou averzi. Zbytečně, jak ukazuje i nová čínská pohonná jednotka dosahující dříve nemyslitelné účinnosti. Foto: Weichai Power, tiskové materiály

Zdroj: Weichai Power

Petr Prokopec

