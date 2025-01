Čínský supersport umí za jízdy přeskakovat díry na sinici, dokonce úplně sám. Nezastaví ho ani policejní pás s hřeby před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Pomineme-li tu správnou tematickou zábavu při sledování filmu Hop - a je tu lidoop, nenapadá nás mnoho smysluplných věcí, k čemu by tato funkce mohla být dobrá. Ale zajímavá je to, jistě.

V roce 2008 poslal režisér Doug Liman do kin snímek Jumper. Ten nebyl kritiky přijat zrovna příznivě, diváci ale nechali v pokladnách kin takřka čtvrt miliardy dolarů. Po nějakou dobu tak byl plánován i druhý díl, který by stejně jako ten první vycházel z literární předlohy Stevena Goulda. Nicméně na jeho natočení dosud nedošlo, byť se v mezičase objevily různé videohry či televizní seriál. A vše se pokaždé točilo okolo výjimečných lidí, kteří mají schopnost se teleportovat na jakékoli místo na planetě.

Co má Jumper společného s automobilovou branží? Především jednu scénu z Tokia, kde jedna z hlavních postav navštíví dealerství Mercedesu, aby si z něj vzala tehdy nové SL. S ním se následně vydá do rušných ulic, kde se skrze zácpu dostává s pomocí zmiňované teleportace. Což, přiznejme si, by občas chtěl umět každý z nás. Zvláště pokud třeba spěcháte na schůzku nebo s dítětem k lékaři, a před vámi je nekonečná kolona, která se skoro nehýbe.

Lidé z čínského BYD, dnes jedné z největších automobilek světa, nejspíše tento snímek viděl, načež se rozhodl, že lidem nabídnou alespoň nějakou formu poskakování, když na teleportaci nelze pomýšlet. Automobilka proto svůj supersport YangWang U9 osadila chytrým zavěšením Disus X, které tvoří tři části. Tou první jsou adaptivní variabilní tlumiče, druhou vzduchové zavěšení a třetí hydraulický systém. Vůz se tak při správné rychlosti dokáže odrazit a přenést vzduchem přes nerovnosti.

Jak vše funguje v praxi, demonstruje přiložené video, které BYD poslal do oběhu. Na něm vidíme YangWang U9, kterak se rozjede na 120 km/h, aby následně nejprve přeskočil 2,5metrovou díru. Po ujetí dalších 180 metrů pak překoná 35 milimetrů vysoké policejní hřeby a po dalších 180 metrech ještě čtyřmetrovou různě zbarvenou plochu. Po celou dobu přitom nikdo nesedí za volantem, neboť Číňané se na videu rovněž rozhodli demonstrovat schopnosti autopilotu.

Jakkoli je ale vše zajímavé, stále se nám do hlavy vkrádá pelíškovský dotaz: „A komu tím prospějete, co?“ Pokud o díře ve vozovce dopředu nevíte, jen stěží ji zvládnete přeskočit. Auto je tedy podle všeho ji schopno identifikovalo i samo, v tom případě je ale otázkou, jak moc bezpečné bude se bez vaší kontroly zbavovat kontaktu se silnicí v autě vážícím 2,5 tuny. Rychlosti 120 km/h pak legálně nemůžete jet na okreskách, které především připomínají ementál, nikde. To půjde jen na dálnicích, jejichž povrch bývá bezproblémový přinejmenším do té míry, aby v nich nebyly díry. A v případě takových závodních okruhů budete hlavně po 2,5metrových dírách pátrat skutečně marně.

Kromě toho je třeba se zamyslet nad tím, jestli ve sportovním voze s výkonem 1 305 koní, který je schopen jezdit takřka čtyřstovkou, chcete autonomní řízení. To je totiž totéž, jako kdybyste si „nabrkli“ holku, po které jste vždy toužili, a při prvních hrátkách za sebe nechali zaskočit humanoidního robota.

Číňané tak sice evidentně mají zajímavé nápady, uplatnit je v praxi bude ale složitější. Tedy pokud nejste desperáti - to vám bude fuk, jaký je kde rychlostní limit nebo vlastně cokoli, schopnost přenést se přes „spike strip”, tedy policejní pás s hřeby, určitě oceníte s řidičem i bez něj.

YangWang U9 dokáže být velmi rychlý, s bateriemi o kapacitě pouhých 80 kWh toho ale reálně hlavně při vyšším tempu mnoho neujede. Nejspíše i proto jej Číňané osadili technickými vychytávkami, které sice zaujmou, moc praktického využití pro něj ale nevidíme. Foto: BYD

Zdroje: Carscoops, BYD

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.