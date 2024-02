Elektromobily trápí další problém. Jejich vysoké výkony drtí nejen soupeře ve zrychlení, ale i pohony samotných aut včera | Petr Prokopec

Zvykli jsme si na to, že jde o díly, které v neupravovaných autech vydrží skoro všechno, víc než naprostá většina ostatních komponentů. Vysoký výkon elektromobilů dostupný od minimálních otáček ale drtí nejen soupeře ve sprinterských kláních, nýbrž i hnací hřídele samotných elektroaut, jak nyní poznávají majitelé Kií.

Před pár dny jsme si s kolegyní pořídili do dílny novou akuvrtačku, která funguje i jako šroubovák. Ten starý totiž dosloužil, navíc kvůli nižšímu výkonu na mnohé věci nestačil. Náhrada má ovšem takovou sílu, že ji stačí nedbale nasadit na šroub a rázem je jeho hlavička sežvýkaná.

Proč by vás ale něco takového mělo zajímat? Ona vrtačka má leccos společného s elektromobily, a to nikoli jen proto, že oba produkty používají baterie. Spalovací auta bychom pak mohli brát za ekvivalent ručního šroubováku, se kterým sice rovněž zvládnete utáhnout kdeco, zvláště pokud máte za sebou pár návštěv v posilovně, ovšem než se tak stane, chvíli to zabere. Ostatně podobně jako těmto vozům trvá, než se dostanou do otáček a začnou odevzdávat svůj maximální výkon.

Elektromobily vám oproti tomu nabídnou téměř veškerý svůj výkon od minimálních otáček. V důsledku toho pochopitelně vyžadují i adekvátní zacházení. Mimo to je ovšem podstatné, aby navazující komponenty byly adekvátně dimenzované, jinak se snadno stane, že skončí stejně jako ona hlavička nesprávně utahovaného šroubu. I když tedy nedisponují takovým množstvím třecích dílů jako spalovací auta, jejich provoz ve finále nemusí být tak levný, jak se o nich tvrdí.

Že nejde jen o teorii, dokazuje svolávací akce, za kterou stojí Kia. Korejská automobilka totiž ve Spojených státech (dá se čekat, že nepůjde jen o americkou záležitost, tam jsou ale v těchto věcech obvykle nejrychlejší) povolala zpátky do servisů 1 039 kusů modelu EV6 a 204 exemplářů SUV Niro EV, jak uvádí NHTSA. Důvodem je hnací hřídel, jíž byla osazena zadní náprava. Kia totiž po nehodě prvního zmíněného elektromobilu, na kterou došlo před pár dny v Turecku, zjistila, že komponent není dostatečně kvalitní a může tak pod tlakem prasknout. To pochopitelně může vyústit v náhlou ztrátu výkonu.

Korejci následně zaznamenali další dva incidenty modelu EV6, které mají stejnou příčinu. V případě Kie Niro EV pak sice na žádnou nehodu nedošlo, tento vůz je nicméně osazen hřídelí od stejného dodavatele. Automobilka tak raději přikročila k preventivnímu opatření a povolává auta do servisů též. Dealeři přitom v jejím případě mají vadnou hřídel nahradit zcela novou, přičemž majitelům pochopitelně nenaúčtují ani haléř.

Kia majitele hodlá oslovit až 29. března, do té doby musí vlastníci a uživatelé inkriminovaných aut (v případě EV6 jde o vozy od 26. ledna do 8. dubna 2023, u Nira EV jde o produkci z 27. června až 13. července 2023) udržet své ambice a hlavně pravou nohu na uzdě. Jinak se snadno může stát, že se jim jejich hřídel rozletí dříve, než dorazí do servisů. Něco nám říká, že to není naposledy, co o takové věci slyšíme…

Již základní EV6 s pohonem zadní nápravy disponuje 350 Nm, které jsou k dispozici prakticky od nulových otáček. Nápor na hřídel tak není malý, přičemž Korejci aktuálně zjistili, že ta použitá u některých kusů není příliš kvalitní. Foto: Kia

