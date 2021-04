EU překvapivě otočila, boj za co nejrychlejší konec spalovacích motorů vzdala včera | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Stejně jako byste nečekali, že v pekle začne sněžit, neřekli byste nejspíše ani to, že nejvyšší orgán Evropské unie dá na rady kvalifikovanějších lidí a přehodnotí své původní cíle. Ale stalo se.

Jedním z témat, kterým jsme se v posledních měsících pravidelně věnovali, byly snahy Evropské unie o zavedení emisní normy Euro 7. Leckdo si myslel, že zkrátka přijde další euronorma, znovu trochu utáhne šrouby tam či onde a pojede se dál. Realita ale byla úplně jiná.

EU se rozhodla, že bude tlačit návrh podoby, s níž by nebyla slučitelná další existence jiných než elektrických aut - pro jakékoli spalovací motory by byl prakticky likvidační a značně by snížil i naděje na další existenci hybridních pohonů. Samotné limity emisí přitom nebyly problémem, v jejich případě by se skutečně utahovalo jako obvykle. Současně s tím by ale bylo stanoveno, že nastavená maxima emisí musí auta při testech v reálném provozu plnit za všech okolností. Tedy mj. studená, když stojí na místě, při využívání plného výkonu nebo při tažení přívěsu.

Něco takového by bylo absolutně nemožné a vedlo by nepřímému zákazu konvenčních pohonů. Návrhu si chvíli málokdo nevšímal, až na něj loni upozornil německý profesor Thomas Koch poté, co si všiml, že EU pracuje s takovou iniciativou zaštiťujíc se kapacitami, jako je on sám. Přitom profesor Koch nejlépe věděl, že z expertní skupiny, na kterou se EU obrátila, žádný takový nápad nevzešel. Brusel si zkrátka návrh upravil dle svého a podepsané pod ním nechal lidi, kteří více než kdo jiný ví, jak nesmyslný je.

Nebyl to navíc jediný kontroverzní prvek. Norma Euro 7 má podle původního návrhu přinést také neustálé sledování všech aut nebo nucené přepínání jízdních režimů tak, aby auta emitovala co nejméně v místech, kde někdo jiný určí. Tohle by bylo pro automobilový průmysl velmi problematické a není divu, že námitek jen přibývalo - šéf podnikové rady dokonce otevřeně řekl, že takové Euro 7 by přineslo nezaměstnanost, jakou jsme nezažili.

Bylo to dojemné, ale znáte EU - experti křičí s hlavami v dlaních, co je to za nesmysl, Brusel ale s klapkami na očích sleduje cíl, který v jednu chvíli někoho napadl při pohledu z okna bez ohledu na praktickou schůdnost. Tentokrát ale šlo zřejmě o přestřel tak velký, že Unie snahy o tak rychlé zaříznutí spalovacích motorů vzdala.

Informuje o tom německá asociace automobilového průmyslu (VDA) ústy svého šéfa Hildegarda Müllera. Ten mohl vidět přehodnocené záměry EU a pro tisk k tomu řekl: „Představené plány týkající se normy Euro 7 ukazují, že Evropská komise přijala limity toho, co je technicky možné a vzdala snahy o dosažení nesplnitelných cílů. To je dobrá zpráva pro Evropany i ochranu životního prostředí,” řekl Müller.

Poslední věta asi nadšencům do elektrické mobility nepůjde přes ústa, Müller ale tuto myšlenku dále rozvíjí. „Plánovaný posun řešení měření do takové podoby, kdy by limity musely být plněny vždy a bez výjimky, by znamenal faktický zákaz motorů s vnitřním spalováním,” opakuje Müller výše zmíněné a dodává: „To by zamezilo tomu, aby se nejnovější a nejčistší generace aut dostala na trh a místo toho by zajistilo, že stará auta budou používána déle. Toto není v souladu s německými ani evropskými cíli ochrany klimatu,” vysvětlil šéf VDA.

Je to rozumný postoj k věci - ničemu nepomůže, když budou na silnicích dalších 10 let jezdit staré Passaty B5 TDI. A že jsou toho při své trvanlivosti schopny. Dá se tedy za nastalé situace očekávat, že EU nebude dále tlačit na takřka okamžitý konec spalovacích motorů (Euro 7 má začít platit okolo roku 2025), ale zvolí přinejmenším méně násilné metody. Někteří ale přesto nejsou spokojeni.

Mezi takovými je i „motorový papež”, slavný německý vývojář motorů Fritz Indra, který dále trvá na tom, že ani zmírněné cíle EU nejsou udržitelné a povedou nevyhnutelně k téže devastaci, jen pozvolněji. Jakékoli umělé vnucování elektrické mobility lidem podle něj povede k ekonomické krizi: „Pokud politici chtějí dále tlačit elektrickou mobilitu, povede to rovnou k ekonomické krizi. Zákazníci jsou velmi spokojení se svými dosavadními auty a mohou celkem snadno prodloužit dobu, po kterou si je nechají, pokud budou dostatečně zásobeni náhradními díly. Pokud ale v takové chvíli bude narušen obvyklý šestiletý cyklus průměrného nahrazování starých aut novými, ekonomika má obrovský problém. Jsem zvědavý, na koho to bude svedeno,” říká Indra.

Názor si udělejte sami, za nás jakýkoli ústupek EU z původní myšlenky na podobu Euro 7 kvitujeme. Zvítězit má to ve všech ohledech nejlepší a nekonkurenceschopnější, nikoli shora uměle vnucované a cizími penězi do lepšího světla stavěné řešení.

Grafika vám zřejmě lépe nastíní, kam měl původní návrh podoby normy Euro 7 posunout auta se spalovacími motory. V podstatě do ilegality, stejné limity by musely plnit i v momentech, kdy je splnit z podstaty nemohou. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: CLOVE



Spalovací motory mj. škodovek tak budou moci i po roce 2025 zůstat v prodeji, třebaže lehčí život ani tak jistě mít nebudou. Foto: Škoda Auto

Zdroj: VDA

Petr Miler