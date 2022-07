Italové předvedli v akci své revoluční brzdy. Největší inovace za poslední půlstoletí prý přináší šokující změnu před 2 hodinami | Petr Prokopec

Vývoj žádné části aut se nikdy zcela nezastavil, dramatické změny ale přichází obvykle jen jednou za několik dekád. Další takové máme být nyní svědky, nová technologie od Bremba prý posouvá možnosti decelerace aut do jiných sfér.

V posledních letech se automobilům začalo přezdívat počítače na kolech, neboť jsou prošpikované stále větším množstvím elektroniky. Dnes již nestačí dostat posádku z jednoho místa na druhé, zároveň je třeba zajistit i její pohodlí a zábavu. Tedy alespoň tomu výrobci věří, a proto integrují do palubních menu třeba i různé hry, jimiž si majitelé elektromobilů mohou zkrátit volnou chvíli při čekání na volný dobíjecí stojan. Nejde však jen o tyto prvky, v případě moderních škodovek mohou lidé na palubním displeji sledovat, jak se ji rozsvěcí a zhasínají jednotlivá světla, třebaže mohou vyjít ven a podívat se na to „live”.

Leckoho to může bavit, je ale vždy třeba počítat s tím, že každá mince má dvě strany. Ač zde tedy máme více zábavy, zároveň se zvedá i četnost poruch aut. Těch mechanických nezřídka i ubývá, problémy s elektronikou to ale více než vyvažují. A pokud dnes moderní vůz zamíří do servisu, zůstává v něm právě kvůli množství elektronických řešení někdy až nepochopitelně dlouho.

Ve výsledku je tedy otázkou, jak moc nadšeně vítat novinku společnosti Brembo. Jeden z největších dodavatelů brzd na světě totiž přišel s novým systémem zvaným Sensify, který má přinést největší revoluci od 70. let minulého století, kdy se objevilo ABS. Technologie umožňuje dosáhnout individuálního brzdného tlaku v každém rohu a nikoliv pouze v rámci náprav. Součástí každého kola je totiž elektronická řídicí jednotka, která neustále monitoruje veškeré parametry ovlivňující účinnost brzd, tedy silniční povrch, hmotnost vozu či její rozložení.

Poslední věta předchozího odstavce je klíčová, neboť právě v její podstatě se skrývá jeden z největších přínosů nového systému. Brembo Sensify nemá klasické vedení od brzdového válce k jednotlivým kokům, ovládá každou brzdu elektronicky zvlášť. Tak dokáže uzpůsobit tlak na destičky všemožným parametrům včetně třeba zatížení, což znamená, že i plně naložený nákladní vůz může brzdit se stejnou účinností jako ten prázdný, to dosud jednoduše možné nebylo. Stejně tak je možné propojit s vozem i elektroniku taženého přívěsu, a pokud ten je vybaven rovněž technologií Sensify, pak individuálně ovládané brzdy nemáte jen na čtyřech kolech, ale rovnou na šesti, osmi či ještě více.

Další výhodou má být nižší hmotnost, menší rozměry, životnost systému odpovídající životnosti vozu (měnit se tedy mají jen kotouče a destičky, nikoli třmeny) a nesmíme opomenout ani slibovanou redukci opotřebení. Dle společnosti Brembo by vám tak nový typ brzd měl přinést dlouhodobou úsporu, což ale znamená, že počáteční investice bude stoprocentně vyšší než u konvenčních řešení.

Kolegové z Autoblogu měli možnost brzdy Sensify otestovat na Tesle Model 3 a hlásí až šokující zlepšení. Citelné je prý hlavně zkrácení brzdné vzdálenosti na suchém i mokrém asfaltu, potlačení nedotáčivosti při deceleraci v zatáčce nebo zajištění lepší ovladatelnosti při vyhýbacím manévru během brzdění. Systém prý reaguje rychleji než ty konvenční, přestože řídicí jednotka nejprve po získání dat musí provést nezbytnou kalkulaci, než pošle do každého rohu informaci o míře stisknutí třmenů.

Brembo zároveň zapracovalo i na bezpečnosti, proto jsou přední i zadní řídicí jednotky sice propojené, ovšem pracují nezávisle. Bezproblémová pak má být i elektronika, v důsledku čehož společnost již získala oficiální homologaci od úřadů na všech významných světových trzích. Vypadá to na samé výhody - až na onu cenu - Brembo ale zatím odmítá přesně kvantifikovat, o kolik je nový systém lepší než ty dosavadní při jednotlivých disciplínách, neboť prý stále prochází vývojem. Musíme se tak zatím spokojit s vyhodnocením oněch rozdílů jako „šokujících”.

Dodejme, že v prvním produkčním autě se Sensify má objevit v roce 2024, přičemž Brembo již má nasmlouvanou konkrétní automobilku, které systém přednostně dodá. O koho jde, nebylo oznámeno, nedivili bychom se ale, kdyby šlo o Teslu, neboť 10 let trvající vývoj (sic) probíhal hlavně na Modelech S a 3, jak vidno i z oficiálních fotek.

Brembo Sensify přináší celou řadu pozitiv, nicméně až přílišný spoleh na elektronické komponenty vzbuzuje také obavy. Zvláště v době, kdy mechanické poruchy jsou spíše výjimečné. Foto: Brembo

