Izraelci ukázali pohon aut budoucnosti, vše potřebné skrývá v jednom balení

Řešení pohonu aut dnes není zrovna jednoduchou záležitostí, bez ohledu na typ auta potřebujete motor, převodovku, rozvodovku, kardan, poloosy či homokinetické klouby. S tímto řešením nikoli.

Elektrickým směrem se dnes ubírá nejen většina automobilek, ale i řada technologických start-upů. Jedním z nich je izraelská firma REE Automotive, která se nově spojila s japonskou společností KYB Corporation. Ta je světovým lídrem v rámci podvozků, jež bude dodávat i pro inovativní platformu určenou nové generace automoblů. Obě strany věří, že se jim povede „změnit způsob přepravy zboží, lidí a služeb“. Tedy jinými slovy tak trochu doufají, že znovu vynaleznou kolo a jakkoli to zní troufale, jejich řešení k tomu nemá dlaeko.

Nová architektura totiž počítá s usazením naprosto všech komponentů potřebných pro pohon a ovládání do rohů. Do každého kola tedy nebude integrován pouze elektromotor či brzdové kotouče, ale rovněž řízení či zavěšení. Neexistuje tedy nic, co by muselo rozvádět energii motoru ke kolům, což pohon velmi zjednodušuje. Toto řešení izraelský start-up nazývá REEcorner, přičemž jej páruje se zcela plochou platformou REEboard. Ta má umožnit zástavbu jakékoliv karoserie od doručovacích služeb přes robotaxíky až po těžkotonážní náklaďáky.

Podobné řešení nevidíme poprvé, právě přítomnost firmy KYB ale naznačuje, že toto není jen výkřik do tmy. Pro japonskou společnost jde o první spolupráci takového druhu, a fakt, že si k sobě vybrala izraelský start-up, naznačuje, že tentokráte by věci skutečně již mohly být dotaženy do konce.

„KYB má rozsáhlé zkušenosti s vývojem a výrobou pokročilých podvozkových systémů a my jsme nadšeni, že se můžeme spojit se společností REE Automotive a sdílet tak její revoluční elektrickou vizi díky zavěšení, které podporuje potřeby budoucího mobilního ekosystému,“ uvedl ke spojení firem i samotné architektuře Kazunori Masumoto, šéf vývoje japonské firmy. Izraelci pak dodávají, že právě vstup KYB byl pro ně klíčový.

Dá se tedy předpokládat, že v brzké době o platformě REEboard a technologii REEcorner ještě uslyšíme. Dost možná i v souvislosti s navázáním kontraktu s nějakou automobilkou. Jakkoliv jsou možnosti japonského výrobce podvozků nemalé, přeci jen v tomto případě se již jedná o trochu větší sousto, které může být bez výrobce aut obtížně stravitelné.

